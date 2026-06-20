Crece la tensión en el Gobierno: el futuro de Adorni, las internas libertarias y una encuesta que genera preocupación

El Gobierno nacional atraviesa semanas de fuerte tensión política marcadas por el desgaste generado por las denuncias patrimoniales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, las disputas internas dentro de La Libertad Avanza y una serie de encuestas que muestran señales de alerta para la administración de Javier Milei.

En ese contexto, el Presidente mantuvo una reunión en la Quinta de Olivos con Adorni, aunque el encuentro no derivó en cambios respecto de la decisión oficial de sostener al funcionario. Sin embargo, sí produjo una modificación relevante en la estrategia comunicacional del Gobierno.

La principal novedad fue la incorporación del economista Adrián Ravier como nuevo referente en materia de comunicación económica. Presidente de La Libertad Avanza en La Pampa y cercano a Milei, Ravier fue convocado personalmente por el mandatario con el objetivo de reforzar el mensaje económico de la gestión y oxigenar un área que se encontraba bajo fuerte presión política.

La designación fue comunicada por el propio Adorni a través de las redes sociales, en medio de una semana atravesada por cuestionamientos internos y crecientes críticas dentro del Gabinete.

La foto que Milei busca mostrar en Rosario

En el marco del Día de la Bandera, el Presidente convocó a ministros y funcionarios a participar de las actividades oficiales en Rosario, donde se desarrollarán actos en el Monumento Nacional a la Bandera y se inaugurarán obras de remodelación.

Entre los asistentes confirmados figuran la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel. No obstante, la ubicación institucional de la titular del Senado quedó envuelta en especulaciones debido a la relación distante que mantiene con el núcleo más cercano al Presidente.

Por otra parte, Santiago Caputo recibió una invitación de último momento para participar de la actividad, aunque inicialmente decidió no asistir. Su ausencia volvería a reflejar las diferencias que persisten dentro del oficialismo pese a los intentos por exhibir una imagen de unidad.

El Senado se prepara para una nueva disputa

La situación de Adorni también tendrá impacto en el Congreso. El próximo 25 de junio está prevista una sesión en el Senado en la que se debatirá su interpelación.

El funcionario había solicitado presentar previamente un informe de gestión el 2 de julio, pero en el oficialismo consideran difícil que esa alternativa prospere. En consecuencia, la posibilidad de una interpelación directa gana fuerza.

Dentro del Gobierno existe preocupación sobre el desarrollo de esa instancia legislativa y las eventuales consecuencias políticas que podría generar, especialmente si sectores de la oposición impulsan medidas más severas durante el debate.

La economía y la imagen presidencial, bajo la lupa

Mientras tanto, en la Casa Rosada siguen con atención los resultados de distintos estudios de opinión pública.

Según un relevamiento de la consultora Aresco citado por fuentes oficiales, la imagen positiva del Presidente se habría estabilizado en torno al 37%, nivel similar al registrado durante mayo. Dentro de ese universo existiría un núcleo duro de apoyo cercano al 25%, mientras que otro segmento de votantes aparece más condicionado por la evolución de la economía.

Más allá de los porcentajes de aprobación, los estudios cualitativos son los que generan mayor inquietud entre los estrategas del oficialismo. Particularmente, aquellos vinculados a la percepción de Milei como un dirigente diferente al resto de la dirigencia política, una característica que históricamente representó uno de sus principales activos electorales.

En el entorno presidencial reconocen que la evolución económica durante los próximos meses será determinante para sostener el respaldo social y proyectar las aspiraciones electorales del oficialismo de cara a los próximos años.

En paralelo, consultores y analistas políticos observan un escenario todavía abierto, atravesado por la volatilidad del humor social y por cambios en los hábitos de los votantes, cada vez más influenciados por herramientas digitales e inteligencia artificial al momento de tomar decisiones electorales.