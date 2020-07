Créditos para PyMEs y Cooperativas

El ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez, junto al secretario nacional de las PyMEs y Emprendedores, Guillermo Merediz, anunciaron el financiamiento de las líneas Pymes Plus y créditos para cooperativas de trabajo para la provincia.

La línea de financiamiento Pymes Plus es una línea destinada a capital de trabajo, para micro y pequeñas empresas que no tengan financiamiento bancario vigente y que tampoco tuvieron la posibilidad hasta la fecha de acceder a algún financiamiento.

La tasa es del 24 %, con un plazo de un año más 3 meses de gracia, mientras que el monto máximo es de $ 250.000 para micro empresas y de $ 500.000 para pequeñas empresas, de acuerdo a la clasificación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores.

Se estima que esta medida beneficiará a más de 500 micro y pequeñas empresas de la provincia.

Asimismo, se articuló la línea especial de créditos destinados a cooperativas de trabajo, por un monto total de 2.000 millones de pesos.

Esta línea tendrá una tasa preferencial del 18 %, con un plazo de 12 meses, más 3 meses de gracia y con un monto máximo resultado de la cantidad de asociados registrados multiplicada por tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles o el equivalente a 30 días de ventas.

Ambas líneas, PyME Plus como crédito para cooperativas de trabajo, cuentan con garantías de respaldo del Fondo de Garantías Argentina (FoGAR) con cobertura del 100%.

Se tratan de medidas tendientes a sostener, atenuar el impacto económico de la pandemia y potenciar las PyMEs, como principales generadores de empleo privado en la provincia.