Javier Milei recibió al gendarme catamarqueño Nahuel Gallo en Casa Rosada

Con algunos minutos de demora, el mandatario encabezó una reunión que se extendió por poco más de una hora, en la que el cabo primero de la Gendarmería Nacional relató los detalles de su prolongado cautiverio. Gallo estuvo acompañado por los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), así como por la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

"Fue una reunión muy linda. Nahuel contó su historia y lo que fueron esos 448 días. Fue muy claro en lo que habló", reveló una fuente cercana al encuentro.

Durante el intercambio, el gendarme compartió su experiencia tras haber estado detenido en el centro de detención Rodeo I, en las afueras de Caracas. Sin embargo, según trascendió, no hubo mención a Germán Giuliani, el último argentino que permanece secuestrado por el régimen chavista.

La postura del Gobierno frente al régimen venezolano

En el marco de la conversación, Milei le transmitió a Gallo que el Gobierno "nunca abandonó la lucha" por su liberación, y que las gestiones se llevaron adelante "en todos los ámbitos".

El Presidente también hizo referencia a la complejidad de las negociaciones, destacando el rol de los funcionarios presentes. En ese sentido, subrayó que la Argentina es considerada "enemiga" del gobierno de Nicolás Maduro, lo que derivó en que el gendarme fuera tomado como "una prenda del régimen".

La liberación de Gallo se concretó tras la intervención de Estados Unidos, luego de haber sido detenido el 8 de diciembre de 2024 en el cruce fronterizo de San Antonio del Táchira, cuando ingresaba desde Colombia.

Gestos simbólicos en medio del relato

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue el intercambio de obsequios. El Presidente le entregó a Gallo una camiseta de la Selección Argentina, en respuesta a un relato conmovedor del gendarme.

Durante su cautiverio, Gallo formaba una bandera argentina utilizando jabones celestes y blancos, que luego eran rayados por sus captores. "Era lo único que me hacía sentir que estaba en mi casa, en mi país, aunque me la hayan rayado varias veces, no importa, la volvía a hacer", expresó en sus primeras declaraciones públicas.

Por su parte, el efectivo le obsequió a Milei un poncho argentino y unos alfajores, como agradecimiento por las gestiones impulsadas por el Gobierno, que incluyeron el respaldo de países aliados:

Israel

Estados Unidos

Italia

El regreso al país y el proceso de reinserción

El encuentro marcó el primer contacto presencial entre Milei y Gallo desde el regreso del gendarme al país, ocurrido el domingo 1° de marzo, tras gestiones institucionales llevadas adelante por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Desde el Ejecutivo explicaron que la demora en concretar la reunión respondió a la necesidad de que el efectivo pudiera reencontrarse con su familia y retomar su rutina.

A su llegada, Gallo fue recibido por Quirno y Monteoliva en el Aeropuerto de Ezeiza. Días más tarde, el 5 de marzo, brindó una conferencia de prensa en el Edificio Centinela junto a su esposa, María Alexandra Gómes, y su hijo Victor, donde pidió tiempo para poder relatar lo vivido.

Entre sus declaraciones más impactantes, sostuvo:

" No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron "

" " No puedo todavía, no me siento preparado "

" "Quiero discernir la información... casi 15 meses"

Agenda política y vínculos construidos

Tras su liberación, Gallo mantuvo diversas actividades institucionales. Fue convocado por Patricia Bullrich a una reunión en el Congreso, y posteriormente regresó a su provincia natal, Catamarca, donde fue recibido por el gobernador Raúl Jalil.

En ese encuentro, además de su experiencia personal, abordaron la situación de los presos políticos que aún permanecen detenidos en Venezuela.

La relación con Bullrich se consolidó en este período, al punto de que el gendarme fue invitado por la legisladora a presenciar una obra de teatro protagonizada por su esposo, Guillermo Yanco, en el Nuevo Teatro La Casona.

Detalles de una jornada en Casa Rosada

Gallo arribó a Casa Rosada uniformado, pasadas las 16, e ingresó por una puerta lateral. La reunión, prevista para las 16.30, comenzó con demora debido a que el Presidente se encontraba grabando una entrevista con los economistas Antonio Aracre y Marcelo Castiñeiras, que se emitirá a las 23 por la Televisión Pública.

Hasta las 17, Milei se mantuvo activo en su cuenta de X, donde publicó un mensaje contra el periodista Manuel Jove: "Dime que sos un estúpido sin decir que sos un estúpido. Aquí tenemos un cavernícola defensor del robo de los empresaUrios ladrones".

Una vez iniciado el encuentro, efectivos de Casa Militar cercaron el perímetro a la prensa acreditada, en línea con el protocolo habitual. Los funcionarios que acompañaban a Gallo se retiraron pasadas las 18.15, marcando el cierre de una jornada cargada de significado político, diplomático y humano.