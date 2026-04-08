La Capital se incorpora a la Red Internacional de Ciudades Educadoras

La Capital marcó un nuevo hito en su política pública al formalizar su adhesión a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), una incorporación que posiciona a San Fernando del Valle de Catamarca dentro de una de las redes globales más prestigiosas en materia de promoción del aprendizaje permanente.

El acto fue encabezado por el intendente Gustavo Saadi, quien lideró la firma de adhesión que convierte a la ciudad en la número 31 de Argentina en integrarse a esta red internacional. Al mismo tiempo, este paso ubica a la Capital como la primera urbe del Noroeste Argentino (NOA) en formar parte del entramado global, reforzando el perfil de una gestión que pone a la educación como eje transversal de sus políticas.

La incorporación a la AICE resalta el compromiso de la ciudad con una educación integral, entendida no solo desde el ámbito escolar, sino como una construcción que trasciende las aulas y alcanza todos los espacios de la vida urbana.

Un acto con respaldo internacional

La ceremonia contó con la presencia de Laura Alfonso, directora de la Delegación para América Latina de la AICE, y del intendente de San Justo (Santa Fe), Nicolás Cuesta, quienes pusieron en valor el recorrido previo de la Capital en materia de políticas inclusivas y de desarrollo comunitario.

La participación de autoridades de la red internacional y de representantes de otras ciudades argentinas otorgó al acto una dimensión institucional significativa, en línea con la relevancia que implica el ingreso de Catamarca a un ecosistema que reúne a 500 ciudades en todo el mundo. Durante la jornada, las autoridades destacaron especialmente el proceso previo que permitió esta incorporación, subrayando la continuidad de políticas orientadas a fortalecer la inclusión y el acceso al conocimiento en distintos ámbitos.

Educación en cada política pública

En su discurso, el intendente Gustavo Saadi sintetizó el sentido de la adhesión con una definición que expone la mirada estratégica de la gestión.

"Ser una Ciudad Educadora significa aprender de las experiencias de otras urbes del mundo, compartir nuestros conocimientos y, fundamentalmente, construir un conocimiento colectivo para afrontar los nuevos desafíos sociales. No hay inclusión ni futuro posible sin educación", afirmó.

El jefe comunal repasó además los pilares que hicieron posible este ingreso, poniendo el foco en programas y herramientas que ya forman parte de la estructura pública de la Capital:

Nodo Tecnológico

Sistema de reciclaje GIRO

Certificación internacional de Cambridge en las escuelas municipales

Presupuesto Participativo

Sobre ese punto, Saadi enfatizó que la concepción educativa de la gestión se aplica a toda la estructura municipal: "Nuestra gestión entiende que cada política pública, ya sea en salud, ambiente o infraestructura, debe tener una mirada educativa", sostuvo.

El reconocimiento de la AICE

La incorporación de la Capital recibió además un fuerte respaldo de las autoridades presentes. Por un lado, Laura Alfonso dio la bienvenida oficial a la ciudad dentro de la red al señalar que "Catamarca no sólo recibe, sino que tiene mucho para enseñar a las demás ciudades", una valoración que destaca el potencial de las experiencias locales dentro del intercambio internacional.

En la misma línea, Nicolás Cuesta elogió la decisión política del intendente capitalino y remarcó la importancia de sostener inversiones de largo plazo: "Se necesita coraje para invertir en lo que no se ve, que es sembrar futuro a través de la educación". Las expresiones de ambos referentes reforzaron el sentido estratégico del ingreso de la Capital a una comunidad internacional basada en la circulación de experiencias, aprendizajes y políticas exitosas.

La jornada concluyó con la entrega de una distinción oficial por parte de las autoridades de la AICE al intendente Gustavo Saadi, gesto que formalizó el ingreso de la ciudad a la red y selló institucionalmente este nuevo capítulo de la política educativa local.