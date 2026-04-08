Transporte: el Gobierno y empresarios trabajan en sostener el servicio

En medio del conflicto y la crisis que vuelve a traspasar al transporte en Catamarca, el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche, encabezó una reunión con empresarios del transporte urbano con el objetivo de definir una hoja de ruta que permita sostener la prestación en toda la provincia.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en que resulta necesario ordenar el sistema de manera progresiva, evitando decisiones bruscas que profundicen el malestar social y garantizando que el servicio continúe funcionando en medio de un escenario adverso para el sector.

El diálogo se concentró en buscar mecanismos de coordinación entre el Estado y las empresas, con una premisa central: preservar la continuidad de un servicio esencial mientras se reducen los efectos sobre quienes dependen diariamente de los colectivos. Desde la cartera provincial remarcaron que el desafío actual es construir acuerdos operativos con el sector empresarial que permitan atravesar la coyuntura sin trasladar de forma directa toda la carga a los usuarios.

La presión sobre el sistema

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el análisis de las variables económicas y operativas que hoy condicionan la prestación. Entre los factores más sensibles, se destacó el incremento del combustible, que acumula más de un 50% de aumento desde noviembre.

La disminución de usuarios aparece como una de las variables más delicadas, ya que impacta directamente en la recaudación diaria y, por lo tanto, en la capacidad de las empresas para sostener frecuencias, personal y unidades en circulación. El cuadro general, según se desprende del encuentro, combina presión sobre costos y debilitamiento de ingresos, una ecuación que obliga a revisar la operación cotidiana.

Fondos nacionales

Al escenario económico se agrega un elemento financiero de fuerte peso: el atraso de aproximadamente tres meses en el envío de fondos nacionales correspondientes a atributos sociales. Ese retraso fue señalado como un factor que condiciona la operatoria diaria del sistema, al afectar recursos que forman parte del esquema de sostenimiento del transporte.

El faltante temporal de esos fondos impacta sobre la planificación de gastos corrientes y suma tensión a una estructura ya exigida por la suba de costos. La demora nacional aparece así como una pieza clave en la necesidad de reorganización que hoy atraviesa el sistema provincial.

Reorganización de frecuencias y horarios

En este marco, la Secretaría de Transporte avanza en un proceso de reorganización de frecuencias y horarios, con el objetivo de optimizar recursos sin desatender las franjas de mayor necesidad.

El criterio central del rediseño apunta a optimizar recorridos y ajustar la oferta a la demanda real, priorizando especialmente los horarios vinculados a:

Actividad educativa

Actividad laboral

Franjas de mayor circulación

Sectores donde el servicio es esencial para la vida cotidiana

La intención es evitar una reducción lineal que perjudique a todos por igual y, en cambio, construir una matriz de funcionamiento más eficiente y adaptada al uso actual. También se debatieron cambios en los hábitos de movilidad, un aspecto que hoy modifica la demanda del transporte y obliga a repensar recorridos, frecuencias y horarios.

Adaptar el servicio a la nueva realidad

Otro de los ejes trabajados fue la necesidad de adecuar la prestación a la realidad actual del movimiento urbano. Las partes analizaron cómo los nuevos hábitos de movilidad inciden sobre el sistema, generando picos de demanda diferentes a los históricos y obligando a una respuesta más flexible.

La adaptación del servicio se plantea entonces no solo como una respuesta a la crisis económica, sino también como una actualización del modelo operativo frente a nuevas dinámicas sociales.

En tanto, desde la cartera que conduce Lucas Poliche señalaron que el proceso no se agota en esta instancia de diálogo. En paralelo, se mantendrá un monitoreo permanente del funcionamiento del sistema, con el fin de introducir los ajustes necesarios en tiempo real

de costos, caída de pasajeros y demora de fondos, el Gobierno y los empresarios avanzan en una estrategia de administración progresiva para sostener el transporte urbano como servicio esencial, buscando reducir al máximo el impacto sobre los usuarios de toda la provincia.