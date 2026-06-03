Crisis en Libertad Avanza: fuertes reproches a Bullrich en el Senado por el caso Michelli

Este miércoles, la reunión del bloque Libertad Avanza en el Senado se transformó en un escenario de fuertes reproches y confrontaciones verbales. Los senadores más cercanos a Karina Milei criticaron duramente a Patricia Bullrich por su decisión de objetar la postura del Gobierno de solicitar el retiro del pliego de Verónica Michelli, candidata a jueza y cuñada del periodista Hugo Alconoda Mon.

Voceros parlamentarios señalaron que la crítica más dura provino de la senadora Nadia Márquez, identificada como karinista. Márquez acusó a Bullrich de mantener actitudes "personalistas", en momentos en que, según su visión, la prioridad del bloque debía ser la defensa del proyecto político de Javier Milei.

El clima dentro del bloque fue tenso, con "reproches" que se hicieron casi a los gritos, según fuentes internas, ante la postura de Bullrich contraria al retiro del pliego. A pesar de la presión, Bullrich optó por no responder a las críticas y mantuvo la misma posición que había expresado más temprano sobre su decisión de rechazar el veto al pliego de Michelli.

Escalada de la interna

La crisis entre Bullrich y Milei comenzó a escalar el lunes pasado, cuando la senadora porteña y ex ministra de Seguridad anunció que presentaría "una objeción de conciencia" al veto del pliego de Michelli. Ese mismo pliego obtuvo dictamen de comisión con la firma de los opositores aliados del oficialismo, lo que amplió las tensiones dentro de la bancada.

La reunión de bloque, que se extendió por casi tres horas, se centró en analizar la creciente crisis interna del oficialismo parlamentario. Una fuente consultada por NA destacó que uno de los reproches más significativos hacia Bullrich se relacionó con la forma en que comunicó su postura. La senadora publicó un tuit con su opinión antes de informar al bloque, generando malestar entre los miembros, de manera similar a lo ocurrido el martes en el chat de WhatsApp que mantienen los 21 senadores de la bancada.

Además, un senador expresó su preocupación porque las conversaciones internas del grupo habían trascendido en los medios. Los integrantes pidieron explícitamente preservar la privacidad de los debates internos, evidenciando la sensibilidad del tema y el nivel de desconfianza que comenzó a circular entre los integrantes del bloque.

Posturas enfrentadas dentro del bloque

Si bien la mayoría de los senadores cercanos a Milei manifestaron críticas abiertas contra Bullrich, existen apoyos explícitos a la jefa del bloque. Entre ellos se destacan:

Francisco Paoltroni , senador por Formosa.

, senador por Formosa. Luis Juez , senador por Córdoba.

, senador por Córdoba. Carmen Alvarez Rivero, también de Córdoba.

Estos apoyos muestran que la crisis no es homogénea y que el bloque enfrenta divisiones internas que podrían influir en futuras decisiones parlamentarias. La combinación de diferencias estratégicas, comunicaciones públicas anticipadas y filtraciones mediáticas ha generado un contexto de fricción política constante, que pone a prueba la cohesión del bloque Libertad Avanza en el Senado.