Lanari fue designado director del Banco de la Nación Argentina

El Gobierno nacional designó al exsecretario de Prensa Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina, en reemplazo de Gonzalo Pascual, quien había presentado su renuncia al cargo.

La decisión fue formalizada a través del Decreto 618/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. El nombramiento establece que Lanari asumirá como integrante del Directorio del Banco de la Nación Argentina para completar un período de ley que se extenderá hasta el 4 de febrero de 2028.

La medida formaliza así un cambio en la composición de la conducción de la entidad bancaria, luego de la salida de Pascual y la incorporación del exsecretario de Prensa.

La renuncia de Gonzalo Pascual

El decreto también oficializó la aceptación de la renuncia presentada por el abogado Gonzalo Pascual. Según el texto de la norma, el Gobierno resolvió aceptar su salida del cargo con efecto a partir del 31 de enero de 2026.

El decreto señala: "Acéptase, a partir del 31 de enero de 2026, la renuncia presentada por el abogado Gonzalo Pascual al cargo de Director del Banco de la Nación Argentina". La disposición también incluyó un reconocimiento formal por los servicios prestados durante su paso por la función.

En ese sentido, el texto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, agrega: "Agradécense al citado funcionario los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo".

De esta manera, el decreto deja asentada tanto la aceptación de la renuncia como el reconocimiento oficial por el período en el que Pascual ejerció como director de la entidad.

Lanari completará el período de ley

Luego de formalizar la salida de Gonzalo Pascual, el decreto establece el nombramiento de Javier Lanari. La designación se hizo efectiva a partir del 25 de junio de 2026, fecha desde la cual el licenciado ocupa el cargo de director del Banco de la Nación Argentina.

El decreto precisa que Lanari fue designado para completar un período de ley que finalizará el 4 de febrero de 2028. La designación no establece, por lo tanto, un período independiente, sino que determina la incorporación del nuevo director para completar el mandato correspondiente al cargo vacante.

Un nuevo integrante para el Directorio

Con la designación de Javier Lanari, el Gobierno formalizó la incorporación de un nuevo director al Banco de la Nación Argentina, luego de aceptar la renuncia de Gonzalo Pascual.

El cambio quedó establecido mediante el Decreto 618/2026, que fija tanto la fecha de salida del funcionario saliente como el momento a partir del cual Lanari asumió su nueva responsabilidad.

De acuerdo con la norma, el exsecretario de Prensa ejercerá como director para completar el período de ley que vence el 4 de febrero de 2028. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, y publicada este martes en el Boletín Oficial.

Así, la designación de Javier Lanari y la salida de Gonzalo Pascual quedan formalmente incorporadas a la estructura institucional del Banco de la Nación Argentina, con fechas y condiciones establecidas en el decreto oficial.