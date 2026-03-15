Cristina Kirchner declara por presuntos sobornos en la obra pública

El calendario judicial de la República Argentina marcará un hito significativo esta semana con el avance de uno de los expedientes más complejos de los últimos años. La expresidenta Cristina Kirchner ha sido citada para prestar declaración indagatoria de manera presencial en el marco de la denominada Causa Cuadernos. El encuentro, que ha generado una amplia expectativa en el ámbito político y jurídico, tendrá lugar este martes 17 de marzo a las 9:00 horas.

La sede designada para este acto procesal es el salón Auditorium del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 (TOF 7). Esta citación no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una resolución judicial que desestimó los intentos de la defensa por frenar el proceso. El tribunal decidió avanzar tras el rechazo por el pedido de nulidad que había sido interpuesto no solo por los representantes legales de la exmandataria, sino también por otros imputados de peso en el expediente, como es el caso del exministro de Planificación, Julio De Vido. En su presentación, argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los "arrepentidos".

Los argumentos de la defensa y los cuestionamientos a la prueba

El proceso llega a esta instancia de presencialidad en medio de fuertes cruces sobre la validez de los elementos probatorios. La defensa de los imputados ha argumentado de forma sostenida la existencia de irregularidades en la instrucción de la causa, poniendo bajo la lupa el procedimiento inicial que dio origen al expediente. Uno de los puntos de mayor fricción reside en la veracidad de los testimonios brindados por los denominados colaboradores.

En este contexto, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, ha mantenido una postura crítica y combativa. El letrado sostuvo de manera pública que los cuadernos presentados como prueba fueron manipulados, motivo por el cual sostiene que no deberían formar parte de las evidencias que se toman en el caso. Asimismo, la defensa señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo condiciones de extorsión, invalidando así su peso jurídico ante el estrado.

El rol del Tribunal Oral Federal Nro. 7

La responsabilidad de conducir esta etapa del juicio recae sobre el TOF 7, un cuerpo colegiado que se encuentra integrado por los magistrados Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Estos jueces son los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015, una franja temporal que abarca tres mandatos presidenciales completos.

El tribunal tiene por delante la tarea de decidir sobre los planteos preliminares que se han llevado a cabo hasta ahora, en un intento de las defensas por purgar el expediente de lo que consideran pruebas viciadas. El objetivo de la justicia es determinar la existencia de un esquema de recaudación de fondos provenientes de empresarios vinculados al sector de la infraestructura estatal durante más de una década.

Un cronograma de imputados de alto perfil

Si bien la declaración de la expresidenta acapara la atención mediática y política, el tribunal ha confirmado que el inicio de este cronograma de declaraciones es solo la primera fase de un proceso más amplio. Además de Cristina Kirchner, la justicia ha citado a otros actores clave que formaron parte de la estructura del Poder Ejecutivo Nacional y del ámbito empresarial privado vinculado a la obra pública.

Entre los convocados para esta fase del proceso se destaca nuevamente Julio De Vido, quien fuera responsable de la cartera de Planificación Federal, además de otros exfuncionarios y empresarios de primera línea vinculados a la causa. La presencia física de la expresidenta en el Auditorio del TOF 7 el próximo martes será el punto de partida de una serie de audiencias que buscan esclarecer uno de los entramados de corrupción más discutidos en la historia reciente del país.