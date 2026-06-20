El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el intendente Enzo Carrizo, encabezó en Saujil el acto principal por el Día de la Bandera.

En la ceremonia, 77 niños de distintos establecimientos educativos de la jurisdicción realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, en un emotivo homenaje al legado del General Manuel Belgrano.

Asimismo, 92 cadetes de segundo año de la Escuela de Cadetes de la Policía de Catamarca llevaron a cabo la Jura de Lealtad a la Bandera, reafirmando su compromiso con los valores patrios y el servicio a la comunidad.

Jalil encabezó el acto principal por el Día de la Bandera en Saujil

La jornada reunió a autoridades provinciales, municipales, docentes, familias y vecinos, quienes acompañaron este significativo acto que fortalece el sentido de pertenencia y los valores cívicos de las nuevas generaciones.