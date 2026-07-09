Cristina volverá a cobrar una pensión vitalicia de casi $16 millones mientras se espera una decisión de la Corte

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverá a pagar la pensión vitalicia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia. El beneficio asciende a $15.683.154,06 brutos mensuales, aunque el monto efectivamente percibido será inferior debido a descuentos aplicados por el organismo previsional.

La restitución del beneficio no implica el cierre del conflicto judicial. Mientras ejecuta la orden vigente, la ANSES mantiene abierta la controversia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde presentó un recurso de queja para que el máximo tribunal revise la cautelar que ordenó restablecer la prestación y posteriormente se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

De esta manera, la situación previsional de la ex mandataria continúa atravesada por un proceso judicial cuya resolución definitiva aún no fue adoptada y que, según sostiene el Gobierno, tiene un fuerte impacto institucional.

La ANSES cumplirá la cautelar

La decisión del organismo previsional implica el cumplimiento de la medida cautelar vigente sin modificar la estrategia judicial que viene sosteniendo desde que resolvió dar de baja las asignaciones especiales de la ex presidenta.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, la ANSES restablecerá el pago de la prestación mientras espera que la Corte Suprema resuelva el recurso de queja ya presentado. Desde la Casa Rosada sostuvieron que la condena firme por corrupción en la causa Vialidad resulta incompatible con la continuidad de una pensión prevista para quienes ejercieron la Presidencia de la Nación y para los derechohabientes de los ex presidentes.

Mientras esa discusión continúa en sede judicial, el organismo previsional deberá cumplir la resolución cautelar que ordenó restablecer el beneficio.

El monto del beneficio y los descuentos previstos

Según la información oficial a la que accedió Infobae, el haber mensual bruto correspondiente a la pensión asciende a $15.683.154,06. No obstante, ese monto no será el importe final que percibirá la ex mandataria, ya que sobre la liquidación se practicarán distintos descuentos contemplados por la legislación y por la resolución administrativa adoptada por la ANSES.

Entre ellos figura una retención equivalente al 20% del haber mensual, es decir $3.136.630,81, destinada al recupero de fondos que el organismo sostuvo que fueron percibidos indebidamente mientras el beneficio permaneció vigente.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, ese descuento se aplicará todos los meses hasta completar un recupero total de $660.052.338,87.

También quedó excluido el adicional por zona austral

La resolución administrativa contempla además otro recorte sobre la prestación. Según la información exclusiva obtenida por Infobae, la ANSES decidió no liquidar el adicional por zona austral, suplemento que integra este tipo de beneficios previsionales.

El organismo sostuvo que ese adicional no corresponde porque Cristina Fernández de Kirchner cumplió prisión domiciliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, circunstancia que, según el criterio aplicado por la ANSES, no reúne las condiciones necesarias para acceder a ese beneficio complementario.

Como consecuencia, el monto efectivamente liquidado será inferior al haber bruto, tanto por la retención del 20% destinada al recupero de fondos como por la exclusión del adicional por zona austral.

Cómo comenzó la disputa judicial

El conflicto se originó cuando el Gobierno resolvió dejar sin efecto la pensión vitalicia derivada del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. La decisión oficial se fundamentó en que la condena firme por administración fraudulenta en la causa Vialidad y la inhabilitación absoluta prevista en el Código Penal tornaban incompatible la continuidad del beneficio.

Frente a esa resolución, Cristina Fernández de Kirchner acudió a la Justicia y solicitó una medida cautelar para recuperar provisoriamente la prestación mientras se resolvía el juicio principal.

El planteo fue rechazado inicialmente en primera instancia, pero posteriormente la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa decisión y ordenó restablecer la pensión al considerar que debía prevalecer el carácter alimentario de la prestación hasta que existiera una sentencia definitiva.

Esa resolución también fue cuestionada por la ANSES, que presentó un recurso extraordinario. Tras el rechazo de ese planteo por parte de la propia Cámara, el organismo acudió directamente a la Corte Suprema mediante un recurso de queja, expediente que actualmente permanece bajo análisis.

El dictamen del procurador y la decisión pendiente

En el marco del trámite ante el máximo tribunal, el procurador general interino, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que sostuvo que la Corte Suprema debería revocar la medida cautelar que permitió restituir la pensión.

Si bien ese dictamen no resulta vinculante para los jueces de la Corte, constituyó el último paso procesal previo a que el tribunal quede en condiciones de resolver el planteo impulsado por el Estado.

Hasta que esa decisión sea adoptada, la ANSES deberá continuar ejecutando la medida cautelar y efectuar el pago de la prestación conforme a la orden judicial vigente.

Una definición a futuro

El expediente avanza actualmente por dos caminos paralelos. Por un lado, Cristina Fernández de Kirchner volverá a percibir efectivamente la pensión vitalicia mientras permanezca vigente la cautelar.

Por otro, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre la validez de esa medida y posteriormente resolver el planteo de fondo respecto del alcance que una condena penal firme por corrupción puede tener sobre las pensiones vitalicias otorgadas a ex presidentes y sus derechohabientes. Los principales puntos del caso son los siguientes:

Pensión vitalicia restablecida: $15.683.154,06 brutos mensuales.

$15.683.154,06 brutos mensuales. Retención mensual: 20% del haber, equivalente a $3.136.630,81.

20% del haber, equivalente a $3.136.630,81. Monto total a recuperar según la ANSES: $660.052.338,87.

$660.052.338,87. Adicional por zona austral: no será liquidado.

no será liquidado. Situación judicial: la medida cautelar permanece vigente.

la medida cautelar permanece vigente. Instancia pendiente: resolución de la Corte Suprema sobre el recurso presentado por la ANSES y sobre el planteo de fondo.

La resolución que finalmente adopte el máximo tribunal no solo determinará la situación previsional de Cristina Fernández de Kirchner, sino que también establecerá un criterio respecto del impacto que una condena penal firme puede tener sobre las prestaciones especiales otorgadas a ex presidentes y sus derechohabientes, en un expediente que el Gobierno considera de fuerte trascendencia institucional.