LLA reactivó la mesa política con Santilli y definió la agenda para acelerar las reformas clave

Este miércoles, la mesa política del Gobierno retomó formalmente su funcionamiento en un encuentro que marcó un cambio en su composición. Se trató de la primera reunión sin el ex funcionario Manuel Adorni y con la incorporación de Diego Santilli como su reemplazo en la Jefatura de Gabinete.

La reunión, que se extendió durante casi dos horas, tuvo como principal objetivo reorganizar la coordinación política del oficialismo y establecer un mecanismo permanente de seguimiento sobre la gestión. Al término del encuentro, fuentes oficiales confirmaron que este ámbito de trabajo mantendrá una periodicidad semanal, con la finalidad de realizar un monitoreo constante de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno y de la evolución de la agenda parlamentaria.

La decisión busca consolidar un espacio de coordinación política capaz de acompañar el avance de los proyectos legislativos considerados estratégicos por el Poder Ejecutivo, además de servir como instancia de evaluación sobre distintos aspectos de la administración nacional.

Seguimiento de los proyectos prioritarios del Poder Ejecutivo

Uno de los ejes centrales del encuentro estuvo dedicado al análisis del estado parlamentario de las principales iniciativas promovidas por el Gobierno.

Los representantes de ambas cámaras del Congreso repasaron especialmente dos proyectos:

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , cuyo tratamiento está previsto para el 16 de julio en el Senado .

, cuyo tratamiento está previsto para el . Proyecto de Inocencia Fiscal, cuyas modificaciones incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán enviadas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

Durante la reunión se evaluó el avance de ambas iniciativas dentro del calendario legislativo y la estrategia política para sostener su tratamiento en el Congreso.

Luis Caputo presentó un informe económico y destacó indicadores del INDEC

Otro de los momentos destacados del encuentro estuvo protagonizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad.

En ese marco, hizo referencia a los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron una evolución positiva de la actividad de la construcción durante mayo.

Los indicadores destacados fueron:

Crecimiento mensual de la construcción: 6,3 %.

Crecimiento interanual: 4,1 %.

Además del análisis coyuntural, Caputo informó sobre los avances de distintas iniciativas de reforma que lleva adelante junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Entre esas iniciativas sobresale la reforma del Banco Central, uno de los proyectos estructurales que integra la agenda de transformación impulsada por el Gobierno.

Salud de las fuerzas federales y prevención ante fenómenos climáticos

La reunión no se limitó exclusivamente a cuestiones económicas y legislativas. Los integrantes también dedicaron parte del encuentro a evaluar otros aspectos vinculados con la gestión del Estado.

En ese sentido, analizaron:

El estado de la cobertura de salud para las fuerzas federales de seguridad.

El trabajo preventivo que coordina la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, ante la posible llegada de fenómenos climáticos como El Niño.

Estos temas formaron parte del seguimiento integral que el Gobierno pretende desarrollar mediante las reuniones semanales de coordinación política.

Santilli expuso el estado del diálogo con los gobernadores

Durante la reunión, Diego Santilli presentó un diagnóstico sobre las conversaciones que mantuvo en los últimos meses con los gobernadores en relación con los principales proyectos impulsados por La Libertad Avanza.

Su exposición estuvo orientada a describir el estado de las negociaciones políticas necesarias para obtener respaldo legislativo a las distintas iniciativas oficiales, en un contexto donde el consenso con las provincias aparece como un componente relevante para la aprobación de futuras reformas.

Los funcionarios que participaron del encuentro

La reunión contó con la presencia de los principales referentes políticos y económicos del oficialismo.

Participaron:

Karina Milei , secretaria general de la Presidencia.

, secretaria general de la Presidencia. Diego Santilli , jefe de Gabinete.

, jefe de Gabinete. Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados.

, presidente de la Cámara de Diputados. Patricia Bullrich , senadora nacional.

, senadora nacional. Eduardo Menem , subsecretario de Gestión Institucional.

, subsecretario de Gestión Institucional. Ignacio Devitt , vicejefe de Gabinete de Ministros.

, vicejefe de Gabinete de Ministros. Fabián Fernández , secretario de Comunicación y Medios.

, secretario de Comunicación y Medios. Santiago Caputo, asesor presidencial.

La presencia de estos funcionarios reflejó el carácter político y estratégico del encuentro, orientado tanto a la coordinación interna del Gobierno como al seguimiento de las prioridades legislativas.

La prioridad legislativa: avanzar con la reforma de Zonas Frías

Con la salida de Manuel Adorni de este ámbito de coordinación, el oficialismo también puso el foco en acelerar el tratamiento de la iniciativa conocida como Zonas Frías.

El proyecto propone reducir los subsidios a las tarifas de gas en casi todo el país, manteniendo las excepciones para:

La Patagonia.

La Puna.

Malargüe.

La posición de La Libertad Avanza consiste en concentrar la asistencia estatal exclusivamente en los hogares considerados vulnerables.

La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y podría recibir próximamente el aval del Senado.

El oficialismo sostiene la urgencia de avanzar con esta reforma apoyándose en cifras económicas que considera determinantes:

Déficit del esquema vigente: $485.000 millones.

Ahorro estimado para Hacienda si se aprueban los cambios: $272.099 millones.

Estos números forman parte de los argumentos que el Gobierno lleva a la mesa de negociación parlamentaria para impulsar la aprobación definitiva del proyecto.

La reforma electoral aparece como el próximo objetivo

Una vez concluido el tratamiento parlamentario de la iniciativa sobre Zonas Frías, el Gobierno prevé concentrar sus esfuerzos en la reforma electoral.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, el siguiente paso será trabajar en la construcción de consensos políticos que permitan avanzar con esa iniciativa.

Además de los aspectos vinculados al sistema electoral, el oficialismo también fundamenta la propuesta en criterios de ahorro fiscal. Según explicó Diego Santilli, la eliminación de las primarias obligatorias prevista en la reforma representaría un ahorro de 250 millones de dólares para las arcas del Estado.

Con una mesa política renovada, reuniones de frecuencia semanal y una agenda que combina seguimiento económico, coordinación institucional y negociación parlamentaria, el Gobierno busca imprimir mayor ritmo a un conjunto de reformas que considera prioritarias para su programa de gestión. La estrategia oficial contempla un monitoreo permanente de los proyectos legislativos, el diálogo con los gobernadores y la articulación entre las principales áreas del Ejecutivo para sostener el avance de las iniciativas que integran su hoja de ruta política y económica.