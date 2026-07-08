La dueña de la casa donde se mudó la madre de Adorni afirmó recibir USD 12.000 en efectivo

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex jefe de Gabinete y a su esposa, Betina Angeletti, incorporó un nuevo testimonio que aporta detalles sobre la modalidad de contratación de una vivienda donde reside Silvia País, madre de Manuel Adorni.

La declaración fue realizada por la propietaria de la casa ubicada en el barrio cerrado Fincas de Iraola II, en Berazategui, quien compareció ante la Justicia y confirmó haber recibido un pago adelantado de u$s12.000 en efectivo correspondiente al primer año de alquiler del inmueble.

El testimonio fue tomado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene a su cargo la investigación de la causa y continúa reuniendo elementos vinculados con el patrimonio y los movimientos económicos que son objeto de análisis judicial.

Cómo se concretó la operación

Durante su declaración, la propietaria explicó que no participó directamente de las negociaciones relacionadas con el alquiler de la vivienda. Según indicó, toda la gestión fue realizada a través de una inmobiliaria, por lo que su intervención se limitó a la firma correspondiente y a la recepción del dinero acordado.

De acuerdo con lo manifestado ante la Justicia, quien se presentó personalmente para firmar el contrato de locación y efectuar la entrega de los u$s12.000 en efectivo fue Juan País, hermano de Silvia País y tío de Manuel Adorni.

Asimismo, la declaración precisó que Juan País también reside en la vivienda alquilada, un dato que quedó incorporado al expediente en el marco de la reconstrucción de las circunstancias que rodearon la operación inmobiliaria.

El pago en efectivo, uno de los aspectos bajo análisis

Uno de los puntos que despertó especial atención dentro de la investigación es la modalidad elegida para concretar el alquiler.

Si bien el contrato establece un canon mensual de u$s1.100, lo que llamó la atención fue que se efectuara un desembolso total de u$s12.000 correspondiente al primer año de locación y que dicho pago se realizara íntegramente en efectivo.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, se entiende que el pago anual anticipado se llevó a cabo para evitar registros de transacciones bancarias, circunstancia que constituye uno de los aspectos observados dentro de la investigación.

Entre los principales datos que surgen de la declaración se destacan:

Pago anticipado: u$s12.000 correspondientes al primer año de alquiler.

u$s12.000 correspondientes al primer año de alquiler. Forma de pago: efectivo.

efectivo. Valor establecido en el contrato: u$s1.100 mensuales.

u$s1.100 mensuales. Ubicación de la propiedad: barrio cerrado Fincas de Iraola II, Berazategui.

barrio cerrado Fincas de Iraola II, Berazategui. Intermediación: la operación fue gestionada por una inmobiliaria.

la operación fue gestionada por una inmobiliaria. Firmante del contrato: Juan País.

Juan País. Relación familiar: Juan País es hermano de Silvia País y tío de Manuel Adorni.

Juan País es hermano de Silvia País y tío de Manuel Adorni. Residencia: Juan País también vive en la vivienda alquilada.

Un elemento que incrementa el nivel de compromiso en la causa

Según la información incorporada a la investigación, este testimonio añade nuevos elementos que comprometen aún más al ex funcionario libertario y a su entorno familiar.

La declaración pone en evidencia la falta de consistencia patrimonial entre el sueldo percibido y los gastos generados durante su gestión, aspecto que forma parte del objeto de análisis dentro de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, el aporte de la propietaria se suma a la documentación y a los restantes elementos que la Fiscalía incorpora para reconstruir la forma en que se realizaron distintas operaciones económicas vinculadas con el entorno familiar.

El hecho de que la operación se concretara mediante una inmobiliaria, que el contrato fuera firmado por Juan País y que el importe correspondiente al primer año se abonara en efectivo forman parte de los aspectos que quedaron registrados en el expediente judicial y que ahora integran el conjunto de pruebas evaluadas por la investigación.

La situación procesal

Mientras la causa continúa avanzando, el juez federal Ariel Lijo mantiene vigente la medida cautelar mediante la cual dispuso la prohibición de salida del país de Adorni sin previa autorización judicial.

Esa restricción permanece en vigor en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, expediente que sigue bajo la intervención del fiscal federal Gerardo Pollicita y del juez federal Ariel Lijo.

Con la incorporación de este nuevo testimonio, la investigación suma un elemento adicional relacionado con la operatoria utilizada para el alquiler de la vivienda donde reside Silvia País. La declaración de la propietaria, las precisiones sobre la intervención de Juan País, el pago anual anticipado de u$s12.000 en efectivo, el valor mensual establecido en el contrato y la continuidad de la medida cautelar dictada por la Justicia conforman los principales aspectos que, hasta el momento, integran el estado actual de la causa.