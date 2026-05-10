Jorge Macri confirmó que buscará la reelección en 2027 y defendió las PASO

A un año del calendario electoral, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, confirmó que en 2027 buscará competir por la reelección. "Voy a ser candidato a jefe de Gobierno el año que viene", afirmó en una entrevista televisiva.

También defendió el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se refirió a la relación entre el PRO y el Gobierno nacional y evitó profundizar la tensión interna dentro del oficialismo porteño.

En ese marco, aseguró que el partido liderado por Mauricio Macri tendrá candidato propio a presidente. "El PRO va a tener seguramente candidato a Presidente. No sé si Mauricio tiene la voluntad, pero seguramente competiremos en alguna PASO con un candidato que nos represente", sostuvo.

Defensa de las PASO y relación con el Gobierno

En medio del debate por el sistema electoral, el jefe de Gobierno defendió la continuidad de las primarias. "A mí me parece muy bueno que haya PASO. La PASO ha permitido la capacidad de ganarle al peronismo. Se le ganó al peronismo desde que hay PASO", afirmó.

Para el mandatario porteño, el mecanismo permite ordenar alianzas amplias: "Lograr juntar voluntades para ganarles a los que ya tienen el poder. La PASO sirve para eso". Sin embargo, reconoció que existe una discusión abierta en el Congreso y admitió que podrían aplicarse cambios, aunque destacó que "el gran cambio ya se logró con la boleta única".

Respecto del vínculo con el presidente Javier Milei, reiteró una postura de acompañamiento crítico. "Necesitamos en la Ciudad que a Milei le vaya bien. Hemos acompañado y hemos puesto límites, pero tenemos la responsabilidad de actuar con cuidado", señaló.

Sobre una eventual alianza electoral entre ambos espacios, evitó definiciones: "Requiere esfuerzo de ambas partes ir juntos. Veremos, habrá que charlarlo".

Distancia del comunicado del PRO

Jorge Macri tomó distancia del comunicado difundido por el PRO en el que el partido planteó que "acompañar el cambio no es aplaudir todo". "No sabía del comunicado. Estoy en el PRO, soy autoridad, pero nadie me lo mandó. Me enteré cuando lo subieron a las redes", dijo.

De todos modos, consideró que el texto expresa "lo que algunos argentinos sienten" y remarcó que el PRO buscará ser "una alternativa a futuro para no volver al pasado", aunque aclaró que el partido "no es parte de La Libertad Avanza".

Economía, salud y reclamo a la Provincia

El jefe de Gobierno reconoció que la desaceleración económica impacta en algunos sectores productivos. "Hay sectores a los que les está yendo muy bien, pero los que generan más empleo están más afectados", afirmó.

En ese contexto, defendió la política fiscal porteña: "Hemos bajado varios impuestos y eximido del pago de ABL a los jubilados que no pueden pagarlo". Según explicó, la reducción de la carga impositiva "ayuda a dar competitividad y devuelve capacidad de consumo".

También advirtió sobre el aumento de la demanda en el sistema de salud pública de la Ciudad. "Tenemos 30% más de demanda en los hospitales porteños", indicó, y reclamó que los bonaerenses sean atendidos en la Provincia de Buenos Aires, aunque aclaró que la Ciudad sigue atendiendo emergencias.

En ese sentido, aseguró que la gestión porteña avanza con el recupero de gastos médicos: "Le mandamos factura a Kicillof, a las obras sociales, a las prepagas y a los extranjeros". Según precisó, ese mecanismo permite recuperar más de US$115 millones al año.

Limpieza urbana y situación de calle

El mandatario reconoció problemas en la limpieza urbana, aunque aseguró que hubo mejoras recientes. "La limpieza de las calles no es lo mejor, pero en los últimos 45 días hemos tenido mejoras sensibles", afirmó, y atribuyó la situación a la continuidad de sistemas de recolección antiguos por la demora en una nueva licitación.

Por último, se refirió a las personas en situación de calle y sostuvo que parte de ellas rechaza la asistencia estatal. "Hay 1500 personas que no aceptan ir a un parador, que están bajo adicciones severas y no aceptan ayuda", dijo, y pidió cambios en la Ley de Salud Mental para abordar esos casos.