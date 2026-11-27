La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las aguas cercanas a las Islas Malvinas tendrá este sábado 28 de noviembre un nuevo capítulo en el ámbito de la justicia internacional. A las 10 de la mañana de Alemania, las 6 de la mañana en la Argentina, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) leerá su orden sobre el proyecto petrolero Sea Lion y definirá si corresponde adoptar medidas provisionales para impedir que avance el cronograma de perforaciones impulsado por las compañías que operan en la zona.

La resolución representa un acontecimiento de particular importancia para la estrategia argentina, que por primera vez llevó al Reino Unido ante un tribunal internacional para discutir la protección y explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur. En el Gobierno nacional consideran que el proceso ya tiene carácter histórico, independientemente del resultado que se conozca en Hamburgo.

La Casa Rosada analiza diferentes posibilidades respecto de la decisión del organismo internacional. Según pudo conocer Infobae a través de un funcionario de primera línea, los escenarios contemplan que el Tribunal haga lugar a todas las medidas solicitadas por la Argentina, que acepte solamente una parte de ellas, que disponga medidas diferentes de las requeridas o que directamente no ordene ninguna medida provisional.

En el Gobierno sostienen que ninguna de estas posibilidades implica necesariamente una derrota desde el punto de vista formal, debido a que el procedimiento arbitral que se desarrolla bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar continuará abierto.

Las cuatro medidas que solicitó la Argentina

Durante las audiencias realizadas en Hamburgo, la delegación argentina presentó una extensa argumentación jurídica para fundamentar la necesidad de preservar los recursos naturales y evitar que el proyecto petrolero avance antes de que exista una resolución definitiva sobre la controversia.

El planteo no busca que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar resuelva la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas. La estrategia argentina apunta a que se adopten medidas destinadas a proteger los recursos marítimos mientras continúa la instancia de arbitraje correspondiente.

En ese marco, la presentación solicitó cuatro medidas provisionales contra el Reino Unido:

Suspensión de las perforaciones: que el Reino Unido suspenda toda nueva perforación de explotación y la instalación de infraestructura vinculada al proyecto Sea Lion.

Protección de la información: que se abstenga de utilizar la información obtenida durante las actividades de exploración en perjuicio de los derechos argentinos.

Obligaciones ambientales: que cese de impedir que la Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio ambiente marino, establecidas en los artículos 192 y 194 de la Convemar.

Nuevas autorizaciones: que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental cuya jurisdicción se encuentra en disputa.

El eje de la argumentación consiste en sostener que las obligaciones de protección del medio marino son exigibles independientemente de quién ejerza la soberanía sobre las islas y sus aguas circundantes.

La Argentina busca, de esta manera, separar la controversia territorial de la necesidad de preservar los recursos naturales y el ambiente marítimo, evitando que la explotación petrolera genere consecuencias irreversibles antes de que se resuelva el litigio.

El argumento de la urgencia

Uno de los principales fundamentos presentados por la delegación argentina está relacionado con el calendario previsto para el desarrollo de Sea Lion. Según la exposición realizada ante el Tribunal, si el proyecto mantiene sus plazos originales, a principios de 2027 comenzaría la etapa de perforación, un paso previo a la extracción de un recurso natural no renovable.

La preocupación argentina se concentra en que, una vez iniciadas las perforaciones, podría resultar imposible preservar la situación existente hasta que se resuelva el arbitraje internacional.

Durante las audiencias, el abogado Nico Schrijver, integrante de la defensa argentina, planteó la urgencia de adoptar medidas antes de que se concrete ese escenario. "Una vez perforado el primer pozo, no quedará statu quo que preservar. Este Tribunal sí puede actuar. Si no es ahora, nunca será", advirtió.

La advertencia sintetiza uno de los principales argumentos de Buenos Aires: la necesidad de intervenir antes de que el desarrollo petrolero produzca modificaciones que después resulten difíciles de revertir.

La Argentina también respaldó su posición en antecedentes internacionales relacionados con la protección ambiental. Durante las audiencias fueron citados el laudo del Mar del Sur de China, de 2016, y la decisión arbitral de 2026 en el caso Coastal State Rights.

Según la interpretación argentina, en ambos antecedentes los tribunales analizaron obligaciones vinculadas con el medio ambiente marino sin necesidad de resolver previamente las controversias territoriales existentes.

El objetivo de esa referencia fue demostrar que la protección ambiental puede constituir una obligación independiente de la discusión sobre soberanía.

Los riesgos ambientales y las advertencias de las propias operadoras

Otro elemento central de la presentación argentina estuvo relacionado con los riesgos de un eventual derrame de hidrocarburos y sus posibles consecuencias sobre las aguas bajo jurisdicción nacional.

En este punto, la delegación recurrió a documentos elaborados por las propias empresas operadoras. En particular, el plan de contingencia presentado por Premier Oil ante las autoridades de las islas estimó distintos niveles de probabilidad de que un derrame alcance aguas argentinas.

Las proyecciones incluidas en ese documento indican:

30% de probabilidad de que un derrame alcance aguas argentinas en un plazo de 30 días.

100% de probabilidad en 14 días en el caso de un crudo más liviano.

Estos datos fueron incorporados como parte de los argumentos destinados a demostrar los riesgos ambientales asociados con la explotación petrolera y la necesidad de adoptar medidas preventivas.

Para la Argentina, la cuestión no se limita a la disputa por los recursos económicos que podrían obtenerse de los yacimientos, sino que también involucra las responsabilidades de protección del medio marino y las consecuencias que una actividad de estas características podría generar sobre las aguas circundantes.

La estrategia británica y la discusión sobre la jurisdicción del Tribunal

Uno de los puntos más sensibles del procedimiento está relacionado con la posición jurídica adoptada por el Reino Unido. Según explicó el abogado argentino Marcelo Kohen, uno de los integrantes de la defensa nacional, la estrategia británica buscó encuadrar la controversia como una cuestión vinculada exclusivamente con la soberanía de las Islas Malvinas.

En una entrevista con Infobae, Kohen explicó que el objetivo del Reino Unido era lograr que el Tribunal considerara que no existía, prima facie, jurisdicción para intervenir en el planteo argentino. Si el organismo internacional llegara a esa conclusión, no podría pronunciarse sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires.

Ese escenario permitiría que el proyecto Sea Lion continuara con su cronograma inicial.

Sin embargo, desde la perspectiva argentina, durante las audiencias se produjo un avance importante: el Reino Unido habría reconocido expresamente la existencia de una controversia que, hasta ese momento, negaba.

Un reconocido especialista que conoce en detalle el procedimiento consideró que ese reconocimiento constituye uno de los resultados obtenidos por la Argentina durante el proceso, más allá de la decisión que adopte el Tribunal este sábado.

La continuidad del arbitraje bajo el Anexo VII de la Convemar constituye otro elemento relevante. Incluso si el TIDM decide no intervenir o rechaza las medidas solicitadas, la instancia arbitral seguirá abierta y la Argentina podrá volver a solicitar medidas provisionales ante ese ámbito.

"Nada termina el sábado", afirmó a Infobae un importante funcionario del Gobierno nacional.

En la misma línea, agregó: "Si el Tribunal dice que no hay jurisdicción, o rechaza, o lo que fuera, el arbitraje va a continuar abierto, y eso es algo que ya de por sí solo desincentiva el involucramiento de nuevas empresas, porque son proyectos que involucran capitales millonarios. Ya hay mucho ganado".

Anoche partió hacia Hamburgo la delegación argentina que estará presente para escuchar la decisión del organismo internacional.

Sea Lion: un proyecto de 23 pozos y millones de barriles

La aceleración del conflicto entre la Argentina y el Reino Unido tuvo como antecedente inmediato la decisión adoptada el 21 de septiembre de 2026, cuando se extendieron por cinco años más todas las licencias de producción hidrocarburífera de las islas.

En ese contexto se encuentra el proyecto Sea Lion, una iniciativa petrolera operada por dos compañías: la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

El emprendimiento está ubicado aproximadamente a 198 kilómetros al norte del archipiélago, en un bloque de 541 kilómetros cuadrados.

Sus dimensiones proyectadas permiten comprender la importancia económica y estratégica de la controversia. El desarrollo contempla:

23 pozos.

Una superficie de explotación de 541 kilómetros cuadrados.

Una ubicación aproximada a 198 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

Participación de Navitas Petroleum, con el 65%.

Participación de Rockhopper Exploration, con el 35%.

Una fase de producción prevista de hasta 35 años.

Más de 310 millones de barriles de petróleo proyectados para su extracción.

La magnitud del emprendimiento explica la preocupación del Gobierno argentino por evitar que la explotación avance antes de que exista una definición jurídica sobre la controversia.

El escenario favorable: la suspensión de las perforaciones

La posibilidad más favorable para la Argentina sería que el Tribunal ordene todas o algunas de las medidas provisionales solicitadas y disponga la paralización del proyecto Sea Lion.

El Gobierno británico ya manifestó públicamente que acatará una eventual orden del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Por lo tanto, si la decisión establece la suspensión de las actividades reclamadas por Buenos Aires, las perforaciones quedarían detenidas hasta que el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII adopte su propia resolución.

Ese procedimiento podría extenderse durante años, lo que representaría un freno significativo para el cronograma petrolero.

La eventual intervención del TIDM tendría así consecuencias directas sobre el desarrollo del proyecto y sobre las empresas que participan de su explotación.

La presión parlamentaria en el Reino Unido

La controversia también tiene repercusiones dentro de la política británica. En el ámbito parlamentario, sectores de la oposición comenzaron a presionar al primer ministro Andy Burnham para que explique las medidas previstas frente a la estrategia argentina.

En particular, el diputado conservador David Reed, representante de Exmouth and Exeter East, exigió respuestas sobre el calendario de entrada en vigor de las medidas contra la coerción económica argentina.

También reclamó precisiones sobre las acciones que está desarrollando el Gobierno británico para proteger a los bancos, las aseguradoras y los contratistas vinculados con Rockhopper y el proyecto Sea Lion.

La intervención de Reed muestra que el conflicto no se limita al ámbito diplomático y jurídico, sino que también involucra preocupaciones relacionadas con las consecuencias económicas y comerciales que podría generar la disputa.

El escenario desfavorable: una ofensiva diplomática, legal y económica

Si el Tribunal no hace lugar a las medidas solicitadas, el Gobierno argentino prevé profundizar lo que desde la Casa Rosada definen como una estrategia integral frente al avance británico sobre los recursos hidrocarburíferos de las islas.

El plan contempla distintas herramientas diplomáticas, judiciales, económicas y regulatorias destinadas a incrementar los costos y las dificultades operativas para las empresas involucradas.

Entre las medidas previstas se encuentran:

El inicio de procesos sancionatorios contra 60 empresas, accionistas y proveedores vinculados con los proyectos que se desarrollan en las Islas Malvinas.

La presentación de denuncias penales contra las licenciatarias consideradas ilegítimas, sus representantes y directivos.

Denuncias penales contra los operadores de aeronaves que ingresan al espacio aéreo argentino sin autorización.

El pedido de decomiso de una aeronave involucrada en esas operaciones.

El impulso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que todavía se encuentra en tratamiento en el Congreso.

Desde la Casa Rosada sostienen que la ofensiva diplomática, legal, económica y regulatoria ya está generando consecuencias operativas y financieras para las compañías involucradas en la explotación hidrocarburífera.

Como ejemplo, señalan que Rockhopper debió reconocer ante la Bolsa de Londres el desistimiento de dos contratistas, una empresa inglesa y otra israelí, debido al temor a eventuales conflictos legales y comerciales.

A esa situación se sumó la decisión del astillero de Singapur Seatrium, que comenzó a evaluar la posibilidad de cancelar el contrato para modernizar el buque Aoka Mizu, una unidad central para las tareas de extracción y almacenamiento del petróleo.

Estos episodios son presentados por el Gobierno argentino como una muestra de las dificultades que enfrenta el proyecto incluso antes de que se conozca la decisión del Tribunal.