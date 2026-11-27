El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Vandalismo Rural, una iniciativa que introduce modificaciones al Código Penal con el propósito de endurecer las sanciones frente a hechos que afectan la propiedad privada y los bienes directamente vinculados con la actividad agropecuaria. La propuesta consiguió 49 votos afirmativos y 9 negativos, alcanzando así su aprobación definitiva luego de haber obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados.

La decisión representa un nuevo marco legislativo para abordar conductas que tienen como escenario los establecimientos rurales y que pueden comprometer tanto los bienes materiales como el desarrollo de las actividades productivas. La normativa incorpora disposiciones específicas para penalizar el ingreso ilegítimo a predios rurales y los daños ocasionados sobre cultivos, ganado, silobolsas, instalaciones e infraestructura destinada a la producción.

Con esta aprobación, el Congreso avanzó en la incorporación de herramientas penales orientadas a responder a una problemática que afecta a productores y comunidades rurales de distintos puntos del país. El objetivo central de la legislación es establecer consecuencias más severas para determinadas acciones que perjudican los establecimientos agropecuarios y los recursos necesarios para sostener la producción.

La sanción definitiva de la iniciativa también implica que las conductas contempladas tendrán un tratamiento específico dentro del Código Penal, con penas de prisión, multas y circunstancias agravantes para determinados casos.

Ingreso ilegítimo y daños a los bienes productivos

Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación es la penalización del ingreso no autorizado a predios rurales. La iniciativa incorpora esta conducta entre los hechos alcanzados por las modificaciones al Código Penal, con el propósito de brindar mayores herramientas frente a situaciones que afectan la propiedad privada y el funcionamiento de los establecimientos agropecuarios.

El proyecto también establece sanciones para quienes provoquen daños sobre elementos fundamentales de la actividad productiva. Entre los bienes contemplados se encuentran los cultivos, las silobolsas, la hacienda y las distintas instalaciones e infraestructuras utilizadas para desarrollar las tareas rurales.

En este sentido, la normativa establece un esquema de penas que contempla:

De 2 a 8 años de prisión por daños a cultivos.

Penas de 2 a 8 años de prisión por daños a silobolsas.

Penas de 2 a 8 años de prisión por daños a la hacienda.

Penas de 2 a 8 años de prisión por daños a infraestructura productiva.

Multas para las conductas comprendidas en la legislación.

Agravantes para determinadas circunstancias contempladas por la norma.

La incorporación de estas disposiciones busca establecer una respuesta penal específica frente a acciones que afectan directamente los recursos materiales de los productores. Los cultivos, el ganado, las instalaciones y los sistemas de almacenamiento constituyen elementos vinculados con el funcionamiento de las explotaciones rurales, por lo que su destrucción o deterioro puede comprometer el trabajo y las inversiones realizadas.

De esta manera, la ley no limita su alcance a la protección de bienes materiales considerados individualmente, sino que contempla el impacto que los daños pueden tener sobre el conjunto de la actividad agropecuaria.

La protección del trabajo y la inversión de las familias rurales

Entre los fundamentos centrales de la iniciativa se encuentra la necesidad de proteger no solamente la propiedad privada, sino también el trabajo, la inversión y el esfuerzo de miles de familias que desarrollan actividades productivas en todo el territorio nacional.

La actividad agropecuaria requiere recursos, infraestructura y bienes que forman parte de un proceso de producción. En ese contexto, los daños sobre cultivos, silobolsas, hacienda o instalaciones pueden afectar directamente el resultado del trabajo realizado y comprometer los recursos destinados a sostener cada establecimiento.

La nueva legislación apunta precisamente a brindar mayores herramientas frente a esos hechos, incorporando figuras y sanciones específicas para determinadas conductas que perjudican a los productores rurales.

La protección de los establecimientos y de sus bienes productivos constituye, en ese sentido, uno de los ejes de la reforma aprobada por el Senado. El proyecto busca que los actos de vandalismo que afectan al sector agropecuario cuenten con un tratamiento penal que contemple las características de los bienes dañados y la importancia que tienen dentro de la actividad.

La sanción definitiva también pone de relieve la intención de dar una respuesta institucional a una problemática que, según los planteos que impulsaron la iniciativa, afecta desde hace años a productores y comunidades rurales de diferentes regiones del país.

La posición de Confederaciones Rurales Argentinas

Tras la aprobación en la Cámara alta, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) destacó la sanción de la ley de Vandalismo Rural y consideró que representa un avance institucional y legislativo frente a una problemática que afecta desde hace años al sector agropecuario.

Para la entidad, la decisión del Senado constituye un paso importante para dar respuesta a los reclamos de productores y comunidades rurales de todo el país. La organización valoró especialmente que la iniciativa haya logrado avanzar en el ámbito legislativo hasta alcanzar su aprobación definitiva.

Desde CRA señalaron que el resultado pone en valor el trabajo gremial y técnico desarrollado por sus dirigentes, así como la capacidad de transformar las demandas y preocupaciones de los productores en propuestas concretas.

La entidad también remarcó la importancia de sostener una agenda institucional que permita canalizar los reclamos del sector y encontrar respuestas en los ámbitos donde se debaten, elaboran y sancionan las leyes.

En esa línea, la aprobación de la normativa representa para la organización un reconocimiento al trabajo realizado para instalar la problemática del vandalismo rural dentro de la discusión legislativa y promover herramientas que permitan abordar los hechos que afectan a la producción.