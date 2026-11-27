El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, recibió este jueves en Casa de Gobierno al vicecanciller de la Nación, Juan Manuel Navarro, quien se encuentra en la provincia para participar de la sesión plenaria del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, que se desarrolla entre el 26 y el 27 de noviembre.

El encuentro institucional contó también con la presencia del ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche, en una reunión que se inscribe dentro de las actividades oficiales previstas durante las jornadas de trabajo del organismo federal.

La visita del funcionario nacional tiene lugar en un contexto de articulación entre el Gobierno nacional y las distintas jurisdicciones del país, a partir de una agenda que busca fortalecer los mecanismos de cooperación institucional y ampliar las posibilidades de inserción internacional de las provincias.

La realización del plenario en Catamarca convoca a representantes de 16 jurisdicciones, junto con funcionarios de diferentes áreas de Cancillería, quienes participan de instancias de intercambio y coordinación vinculadas con las relaciones exteriores, las oportunidades comerciales y las políticas de integración.

Una agenda federal para fortalecer la inserción internacional

Las jornadas de trabajo tienen como uno de sus principales objetivos consolidar la articulación federal en materia de relaciones exteriores y comercio internacional. En ese sentido, el encuentro propone avanzar en estrategias compartidas que permitan coordinar las iniciativas provinciales con las herramientas y políticas vinculadas a la inserción del país en el escenario internacional.

La participación de representantes de distintas jurisdicciones permite reunir perspectivas y propuestas sobre las posibilidades de vinculación con mercados externos, la cooperación con otros países y la promoción de oportunidades económicas para las provincias.

En este marco, el Consejo Federal funciona como un ámbito de intercambio institucional en el que se analizan políticas y proyectos que requieren coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. La agenda contempla tanto cuestiones relacionadas con la integración regional como iniciativas destinadas a fortalecer la presencia internacional de las jurisdicciones.

El desarrollo de estas actividades en Catamarca también permite que la provincia sea sede de un espacio de discusión sobre herramientas de vinculación internacional, en el que participan autoridades nacionales y representantes provinciales.

Integración, comercio exterior e inversiones entre los principales ejes

El plenario contempla un amplio temario de trabajo, organizado alrededor de cuestiones estratégicas para las relaciones exteriores y el desarrollo de oportunidades de cooperación y vinculación económica.

Entre los principales asuntos previstos para el encuentro se encuentran:

Políticas de integración: análisis de iniciativas orientadas a fortalecer los vínculos entre las jurisdicciones y sus posibilidades de articulación.

Cooperación internacional: abordaje de herramientas y mecanismos para profundizar la relación institucional con otros países.

Negociaciones económicas: tratamiento de cuestiones vinculadas con los procesos de negociación y sus oportunidades.

Comercio exterior: análisis de estrategias destinadas a potenciar la vinculación de las provincias con los mercados internacionales.

Promoción de inversiones: consideración de iniciativas para impulsar oportunidades de inversión.

Agenda de Malvinas y Antártida: incorporación de estos temas dentro de las prioridades de trabajo del Consejo.

Integración física y energética: tratamiento de proyectos destinados a fortalecer la conectividad y la articulación en materia de infraestructura y energía.

Estos ejes conforman una agenda de trabajo que combina dimensiones económicas, institucionales, territoriales y estratégicas. Su abordaje busca generar espacios de coordinación para que las provincias puedan potenciar sus capacidades de vinculación internacional y desarrollar nuevas oportunidades en mercados externos.

Comisiones temáticas para coordinar iniciativas provinciales

Las actividades del Consejo Federal se organizan mediante comisiones temáticas, concebidas como ámbitos específicos para profundizar el tratamiento de los distintos asuntos incluidos en la agenda. A través de esta modalidad, los representantes de las jurisdicciones y los funcionarios nacionales trabajan sobre iniciativas, propuestas y herramientas relacionadas con cada área, con el propósito de avanzar en una mayor coordinación institucional.

La organización por comisiones permite abordar de manera diferenciada las distintas dimensiones de las relaciones exteriores y el comercio internacional, al mismo tiempo que facilita el intercambio de experiencias y la elaboración de propuestas compartidas.

El objetivo central es potenciar la proyección internacional de las provincias y ampliar sus oportunidades de vinculación con mercados externos. Para ello, las instancias de trabajo apuntan a coordinar iniciativas que permitan aprovechar las herramientas disponibles y fortalecer la participación de las jurisdicciones en las estrategias de inserción internacional.

En ese contexto, la presencia de funcionarios de distintas áreas de Cancillería y de representantes de 16 jurisdicciones constituye uno de los aspectos centrales de las jornadas que se desarrollan en Catamarca.

Documentos, hoja de ruta y renovación de autoridades

Además del tratamiento de los ejes temáticos, la sesión plenaria incluye una serie de instancias institucionales destinadas a dar continuidad al funcionamiento del Consejo Federal y establecer los próximos pasos de trabajo.

Entre las actividades previstas figura la consideración de documentos institucionales, junto con la firma de las actas correspondientes al encuentro anterior. Estas acciones forman parte de los mecanismos de formalización y seguimiento de las decisiones adoptadas en las reuniones del organismo.

También está contemplada la elaboración de una hoja de ruta, instrumento que permitirá establecer las líneas de trabajo y orientar las próximas iniciativas dentro de la agenda federal de relaciones exteriores y comercio internacional.

Otro de los puntos previstos es la renovación de las coordinaciones de las comisiones temáticas, además de la elección de la sede que recibirá el próximo plenario.

De esta manera, las jornadas del 26 y 27 de noviembre no solamente están destinadas al intercambio y al análisis de políticas de integración, cooperación y comercio exterior, sino también a definir aspectos organizativos y de continuidad institucional del Consejo.