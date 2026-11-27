En una extensa jornada parlamentaria que se prolongó durante más de 15 horas, el oficialismo consiguió la media sanción del proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, aunque debió afrontar una derrota significativa durante la votación en particular de uno de sus artículos centrales. La oposición logró modificar el financiamiento destinado a las universidades nacionales y consiguió que se incorporara una partida de 11 billones de pesos, una cifra que responde al reclamo de los rectores del sistema universitario.

La aprobación en general se concretó con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, en una votación que se produjo a las 3.30 de la madrugada. De esta manera, el Gobierno consiguió su tercera victoria legislativa consecutiva, después de haber obtenido, más temprano y en la misma sesión de Diputados, la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. A ese resultado se sumó la suspensión de las PASO, aprobada en el Senado.

Sin embargo, el resultado favorable en términos generales no impidió que el oficialismo sufriera un revés en un punto particularmente sensible de la iniciativa. El artículo 11, incorporado en el capítulo 2 y referido al financiamiento universitario, permaneció en discusión hasta último momento y terminó convirtiéndose en el principal foco de tensión de la votación.

En la última versión del proyecto, el Gobierno había establecido una asignación de 7,35 billones de pesos para las universidades nacionales. Frente a esa propuesta, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaban una partida de 11 billones de pesos, lo que representaba un incremento del 50% respecto de los fondos previstos originalmente.

La controversia se trasladó directamente al recinto cuando el capítulo propuesto por el dictamen de mayoría del oficialismo fue sometido a votación. El apartado recibió 121 votos afirmativos y 130 negativos, por lo que quedó rechazado. A continuación, se puso a consideración el artículo equivalente incluido en el dictamen de minoría de la oposición, que recogía punto por punto las demandas planteadas por los rectores.

Finalmente, esa propuesta consiguió 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones. De esta manera, el financiamiento universitario quedó establecido en 11 billones de pesos, por encima de la previsión original del Poder Ejecutivo.

Antes de la votación, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, había advertido sobre las consecuencias fiscales de la modificación. "Esto rompe con el equilibrio fiscal", sostuvo, prácticamente resignada ante una derrota parcial que terminó concretándose.

También cayó el capítulo vinculado a Ciencia y Tecnología

La derrota oficialista en el financiamiento universitario tuvo un efecto dominó sobre otro apartado del proyecto. Durante la votación en particular también quedó rechazado el capítulo 4, cuestionado por los bloques opositores debido a que consideraban que implicaba un desfinanciamiento de organismos fundamentales para el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país.

Entre las instituciones mencionadas estuvieron el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

La discusión sobre estos organismos se inscribió en un debate más amplio acerca de las prioridades presupuestarias del Gobierno y el alcance de las políticas de reducción del gasto público. La oposición cuestionó las consecuencias de los recortes sobre áreas consideradas estratégicas, mientras que el oficialismo defendió la necesidad de sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

Los cambios incorporados al proyecto

Durante las negociaciones parlamentarias también se introdujeron modificaciones y partidas adicionales que respondieron a demandas de distintos sectores y provincias.

Uno de los planteos atendidos positivamente por el Gobierno fue el presentado por Argentina Federal, que consiguió incorporar 50 mil millones de pesos destinados a la Jefatura de Gabinete. Los recursos tendrán como finalidad realizar un relevamiento y elaborar un plan de obras para la reparación y modernización de puentes internacionales y pasos fronterizos.

A esa modificación se sumó una asignación adicional de 500 millones de pesos para la aplicación de la Ley de Bosques.

También se incorporaron 515 millones de pesos en subsidios para el transporte de pasajeros del interior, una demanda sostenida por los gobiernos provinciales, que venían cuestionando el tratamiento diferencial que, según planteaban, recibía el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en materia de asistencia al transporte.

Estas incorporaciones representaron algunos de los cambios negociados durante el tratamiento legislativo, en medio de las discusiones sobre la distribución de los recursos nacionales y el impacto del ajuste sobre las distintas jurisdicciones.

El ajuste presupuestario: las áreas que tendrán menos recursos

Más allá de las modificaciones introducidas durante el debate, el proyecto de Presupuesto 2027 mantiene como eje central una política de austeridad fiscal, con reducciones específicas en distintas funciones de la administración pública nacional.

La iniciativa consolida el camino del ahorro mediante una contracción de la inversión pública en sectores como Ciencia y Tecnología, universidades nacionales, vivienda y subsidios a la energía y al transporte.

Entre las principales variaciones presupuestarias previstas respecto de 2026 se destacan:

Vivienda y Urbanismo: registra una caída del 21,7%.

Agua y Alcantarillado: presenta una reducción del 12,9%.

Subsidios a la energía: disminuyen un 25,2% en términos reales.

Subsidios al transporte: retroceden un 16,2% real.

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia: experimenta un recorte real del 10,7%.

Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: registra una caída del 13,7%.

La reducción de los subsidios constituye uno de los principales componentes del ahorro fiscal interanual. La disminución de las partidas destinadas a energía y transporte implica trasladar una mayor proporción del costo de esos servicios a las tarifas que pagan los usuarios.

En contraste con las áreas que registran disminuciones, la función Defensa aparece como la de mayor expansión interanual, con un incremento real proyectado del 31,5% respecto de 2026.

De esta manera, el proyecto establece una distribución de recursos que combina recortes en distintas políticas públicas con un incremento significativo en el área de Defensa, dentro del esquema de austeridad fiscal planteado por el Poder Ejecutivo.

Un debate atravesado por dos modelos económicos y políticos

El tratamiento del Presupuesto comenzó al mediodía, en una sesión de características extraordinarias por su extensión, y estuvo marcado por fuertes cruces entre los representantes del oficialismo y de la oposición.

La iniciativa constituye la hoja de ruta del Gobierno para el próximo año, ya que establece las previsiones fiscales, las obligaciones financieras y el financiamiento asignado a cada área de la administración pública nacional.

El miembro informante del dictamen de mayoría de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, fue el encargado de defender el proyecto oficialista y cuestionar duramente a los bloques opositores. "El Congreso ha sido cómplice de los gastos públicos desmedidos. El Congreso tiene que poner límites y sin embargo quiso que explote todo", expresó el legislador libertario.

Según su interpretación, esos gastos terminan siendo afrontados por los trabajadores. "Esos gastos desbocados los termina pagando el laburante que dicen defender", afirmó.

En el cierre de su exposición, Benegas Lynch definió al Presupuesto como el "plan de gobierno que fue votado por la gente y refrendado por las urnas en 2025". Además, sostuvo: "Y lo será en 2027 porque la gente quiere transitar el sendero de una Argentina próspera, digna y mantener lo más lejos posible a los políticos defaulteadores y megalómanos".

Desde Unión por la Patria, el presidente del bloque, Germán Martínez, cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la discusión y apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. "Este debate arranca torcido cuando Luis 'Toto' Caputo ni siquiera se anima a tomar el subte A para venir desde el Ministerio de Economía al Congreso a defender el Presupuesto", manifestó.

El diputado santafesino también recordó que durante los dos primeros años de gestión del actual Gobierno la Argentina no tuvo Presupuesto y criticó al oficialismo por no escuchar los reclamos de los sectores vinculados con la Ciencia, las universidades, los jubilados y las personas con discapacidad.

Las críticas de la oposición y los cuestionamientos al ajuste

El diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, también intervino en el debate con cuestionamientos a los resultados económicos del Gobierno.

"El Gobierno no solamente no dolarizó y no explotó el Banco Central sino que tampoco pudo bajar más impuestos porque la recaudación está cayendo", señaló. Massot consideró que la estrategia económica oficialista estaba generando una recesión como consecuencia de la velocidad con la que se buscaba reducir la inflación, sin contemplar suficientemente los efectos sobre la actividad económica y el empleo.

"La única manera que tiene el Gobierno de hacerle el caldo gordo al sueño distópico del presidente (Javier Milei) de querer eliminar la inflación más rápido de lo que la actividad y el empleo lo permiten es generando esta recesión", sostuvo. En sentido contrario, Mercedes Llano, diputada de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa y planteó que la discusión presupuestaria representaba una confrontación entre dos modelos de país.

"Hoy no estamos discutiendo simplemente una planilla de ingresos y gastos, sino dos modelos de país: un modelo de Estado populista, intervencionista y elefantiásico, que nos sumió en la pobreza, el aislamiento y el atraso, frente a un modelo liberal, austero y abierto al mundo, que supo convertir a la Argentina en un ejemplo de progreso y prosperidad", expresó.

La legisladora mendocina agregó que establecer el equilibrio fiscal como una regla infranqueable y prohibir el financiamiento monetario del Tesoro significaba, desde su perspectiva, terminar con la irresponsabilidad fiscal y la demagogia asociadas al populismo.

Por su parte, Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, puso el foco en las partidas destinadas a las personas con discapacidad y a las universidades. "Las personas con discapacidad y las universidades no pueden quedar a merced de los caprichos del secretario de Hacienda, Carlos Guberman", afirmó.

También recordó las dificultades que demandó alcanzar acuerdos parlamentarios para garantizar derechos de ambos sectores y sostuvo que esos compromisos no debían quedar sujetos a decisiones discrecionales del área económica. Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al incremento de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, criticó el aumento del 90% previsto para ese rubro.

"¡Qué asco, qué infamia! Un país que está más preocupado en chusmear y deja tirado a las mujeres, a los jubilados, a los niños", expresó el legislador radical bonaerense.

Juliano describió el escenario social como una "postal de una Argentina del multidolor", en la que, según sostuvo, los ciudadanos enfrentan dificultades vinculadas con las tarifas, las jubilaciones, los medicamentos, los ingresos y el temor a perder el empleo. "No hay ninguna hoja de ruta, no hay un propósito de país, no alcanza con el eslogan barato y chicanero del equilibrio fiscal. No entramos los argentinos en ese equilibrio fiscal, son millones de argentinos que se están quedando afuera", advirtió.

En la misma línea crítica, Martín Lousteau, también de Provincias Unidas, consideró que el déficit cero se había conseguido trasladando el peso del ajuste al resto de la sociedad. "El déficit cero se concretó pasándole el peso al resto de los argentinos", afirmó.

Las posiciones del PRO y Unión por la Patria

Desde el PRO, el presidente del bloque, Cristian Ritondo, expresó el respaldo de su espacio a la continuidad del rumbo económico impulsado por el Gobierno. El legislador señaló que estaban convencidos de la necesidad de consolidar el camino elegido y ofrecer previsibilidad a los argentinos. "Ningún argentino puede plantearse que el déficit fiscal es bueno", manifestó.

En tanto, el diputado nacional Itai Hagman, de Unión por la Patria, cuestionó la estructura del proyecto y sostuvo que su función central era licuar las partidas presupuestarias para luego justificar la continuidad del ajuste.

El economista de Patria Grande también apuntó contra los resultados de la política económica de Javier Milei y afirmó que el Gobierno había llevado al país a una recesión pese a contar con condiciones favorables en materia de intercambio comercial. "El experto en crecimiento con y sin dinero llevó a la Argentina a la recesión con los mejores términos de intercambio de los últimos 100 años. No era fácil. Si nosotros le poníamos esmero no lo íbamos a lograr", expresó.

Hagman agregó que la administración nacional había fracasado en uno de los objetivos que, según sostuvo, se había propuesto como prioritario: reducir el riesgo país para recuperar el acceso al endeudamiento y a los mercados internacionales de capitales.

"Este proyecto de presupuesto es un camino de suicidio para la economía argentina", concluyó.

Bornoroni defendió el rumbo del Gobierno

El cierre del debate estuvo a cargo del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien destacó el equilibrio fiscal y el federalismo como dos de los principales atributos de la propuesta presupuestaria enviada por el presidente Javier Milei.

El legislador defendió la iniciativa como una continuidad del programa económico respaldado electoralmente y sostuvo que el proyecto respondía a la orientación elegida por la ciudadanía.

"Este presupuesto va en consonancia con el rumbo que los argentinos elegimos. Es el rumbo del presidente Milei", remarcó.