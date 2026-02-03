Cumbre en Mar-a-Lago: el nuevo eje Milei-Trump

La política exterior argentina se encuentra en un punto de ebullición ante la reciente convocatoria cursada al presidente Javier Milei. El jefe de Estado ha sido oficialmente invitado a participar de la Gala Prosperidad Hispana, un evento de carácter estrictamente exclusivo que tendrá lugar el próximo 10 de febrero en el complejo privado de Mar-a-Lago, la emblemática propiedad que el exmandatario estadounidense Donald Trump posee en Miami.

A pesar de que los organizadores del encuentro en Florida aseguran con optimismo que el mandatario argentino asistirá a la cita, la Casa Rosada mantiene hasta el momento una postura de cautela institucional y todavía no ha confirmado formalmente su presencia en la agenda presidencial definitiva. No obstante, el evento genera una expectativa creciente en los círculos diplomáticos y empresariales debido a la naturaleza de la distinción y al entorno de influencia en el que se desarrolla.

El factor Mar-a-Lago: reconocimiento y diplomacia informal

La invitación a la Gala Prosperidad Hispana trasciende la mera cortesía protocolar. Según los términos de la convocatoria, Javier Milei será distinguido específicamente por su "visión del mundo y de la economía", un reconocimiento que lo posiciona como un referente ideológico de peso en la región. Los anfitriones del complejo esperan que el mandatario brinde un discurso ante un auditorio sumamente selecto y reducido, integrado por empresarios de alto nivel y referentes políticos del ecosistema conservador estadounidense.

El condimento geopolítico más relevante de esta invitación es la posible convergencia con Donald Trump. Dado que el exmandatario suele trasladarse los fines de semana desde Washington hacia su residencia en Miami, las probabilidades de un cruce informal durante el desarrollo de la gala están latentes. Sin embargo, es imperativo señalar que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la concreción de un encuentro bilateral formal entre ambos líderes, quedando cualquier interacción supeditada a la dinámica propia del evento.

El Council of the Americas: el púlpito del programa económico

En caso de que el viaje a los Estados Unidos termine de ratificarse, la hoja de ruta del Presidente contempla una escala estratégica de alto impacto: una disertación en el Council of the Americas. Este foro es reconocido unánimemente como uno de los espacios de debate económico y político más influyentes del país norteamericano.

Esta presentación se inscribe de manera precisa en la estrategia central del Gobierno nacional: utilizar las vidrieras internacionales para difundir el programa económico y el posicionamiento ideológico de la gestión libertaria. El renovado interés del sector empresarial por escuchar a Milei se fundamenta en el eco que dejó su reciente participación en el World Economic Forum. En dicha instancia, al menos 150 empresarios de primera línea adelantaron su firme intención de volver a oír las definiciones del mandatario sobre la economía global y el rumbo estratégico de la Argentina.

La semana argentina en Nueva York: el desembarco de las finanzas

La actividad internacional no se agota en las costas de Florida. Para el mes de marzo, la agenda presidencial ya tiene marcado un compromiso clave en la ciudad de Nueva York. Se trata del Argentina Week, un encuentro de tres jornadas —del 9 al 11 de marzo— que congregará a los actores más poderosos del sistema financiero estadounidense.

Este evento cuenta con una organización de élite, coordinada por la Embajada argentina en Estados Unidos junto a entidades financieras de calibre global:

JPMorgan Chase

Bank of America

AmCham Argentina

Kaszek

El embajador argentino, Alec Oxenford, fue contundente a través de la red social X al definir el propósito de esta misión: "Presentaremos a inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina. La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso". Para esta travesía, Milei contaría con el respaldo de una comitiva de máxima jerarquía técnica: Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia), Luis Caputo (Ministro de Economía), Pablo Quirno (Canciller) y Santiago Bausili (Presidente del Banco Central).

El horizonte regional: la transición política en Chile

Para cerrar este ciclo de alta intensidad diplomática, el Presidente tiene previsto un movimiento estratégico en el Cono Sur. Si no se registran cambios de último momento en la planificación, Javier Milei viajaría a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast. El dirigente chileno reemplazará a Gabriel Boric al frente del gobierno trasandino, marcando un cambio de signo político en el país vecino que el gobierno argentino considera fundamental para su esquema de alianzas regionales.