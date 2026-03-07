Milei arriba a la cumbre de Trump con un mensaje de respaldo a Estados Unidos

El presidente Javier Milei arribó a la ciudad de Miami con el objetivo de profundizar el eje de política exterior que define a su gestión: el alineamiento irrestricto con los Estados Unidos. El mandatario participa este sábado en el hotel Trump Doral de una cumbre convocada por su par estadounidense, Donald Trump, en un evento que se perfila como un punto de inflexión para la arquitectura de seguridad regional del hemisferio occidental. Aunque desde el entorno presidencial y la Casa Rosada admiten que existe incertidumbre sobre la dinámica del encuentro, específicamente si se permitirá la intervención oral de los jefes de Estado invitados, el gobierno argentino ha preparado una hoja de ruta discursiva para el caso de que Milei tome la palabra.

El "Escudo de las Américas" y la nueva estrategia hemisférica

El eje central de la jornada es la presentación formal del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la Casa Blanca destinada a coordinar esfuerzos entre los países del continente para enfrentar amenazas de seguridad que han escalado en complejidad. Según los lineamientos difundidos por Washington, el esquema tiene como objetivos principales la desarticulación de las redes de los carteles que operan con alcance transnacional, el fortalecimiento de la cooperación entre jurisdicciones para frenar redes criminales que operan a través de múltiples fronteras y la respuesta coordinada ante amenazas emergentes que requieren una acción conjunta para proteger la estabilidad regional.

La reunión cobra una importancia estratégica adicional dado el delicado contexto internacional, marcado por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. En este marco, el gobierno estadounidense ha insistido en que la coordinación con aliados regionales es una herramienta clave tanto para desmantelar estructuras criminales locales como para contener la influencia de actores extrahemisféricos que pretenden expandir su presencia en América Latina.

El posicionamiento de Argentina: Entre la voluntad política y las capacidades

El Gobierno argentino ha demostrado señales claras de convergencia con esta agenda. Recientemente, el ministro de Defensa, Carlos Presti, formalizó en los Estados Unidos una declaración de cooperación hemisférica con el Pentágono, orientada a coordinar acciones contra redes delictivas vinculadas al narcotráfico. A pesar de este entusiasmo diplomático, en los pasillos de la Casa Rosada existe un reconocimiento realista sobre los límites actuales del país. Fuentes oficiales admiten que las Fuerzas Armadas argentinas poseen capacidades operativas acotadas para intervenir de forma directa en este tipo de iniciativas regionales de seguridad. No obstante, el Ejecutivo nacional mantiene la premisa de que, de no poder aportar despliegue táctico, el respaldo político y diplomático a la gestión de Trump es una prioridad indiscutible. Este gesto es considerado fundamental para fortalecer los vínculos con Washington, aun cuando los recursos militares del país no permitan una participación en la vanguardia operativa del esquema propuesto.

La hoja de ruta internacional de Milei

Tras su participación en la cumbre en el hotel Trump Doral y el posterior almuerzo de trabajo con Donald Trump, el itinerario de Milei no detiene su marcha. La gira del mandatario continúa con un cronograma de alto perfil en los Estados Unidos, que incluye su participación en la Argentina Week en Nueva York, un evento diseñado para presentar oportunidades de inversión a ejecutivos de Wall Street. Este segmento de la agenda también contempla una disertación en la Yeshiva University y su asistencia a la gala anual del medio The Algemeiner. Finalmente, la gira concluirá la próxima semana en Chile, donde el Presidente asistirá a la asunción de José Antonio Kast, consolidando así una red de alianzas regionales que siguen el esquema de alineamiento que el gobierno argentino ha impulsado desde el primer día de su administración.