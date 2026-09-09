De Villarruel a Jorge Macri: la política se sumó al furor retro de los looks ochentosos

Entre sesiones calientes en el Congreso, cruces en redes sociales por la política económica y las obligaciones que impone la agenda oficial, distintos referentes del arco político argentino encontraron un espacio para descontracturar y participar de una tendencia que rápidamente ganó protagonismo en las redes sociales: utilizar inteligencia artificial para imaginar cómo se hubiesen visto durante los años 80.

El fenómeno no quedó limitado a un sector político. Diputados, senadores y dirigentes de distintos espacios se sumaron a las recreaciones y compartieron imágenes en las que aparecen con la estética característica de una década marcada por una identidad visual muy definida.

La tendencia alcanzó una importante repercusión en internet. Según los datos incluidos en la información base, llegó a superar las 2.000 búsquedas en Google Trends y registró un crecimiento del 500%. La inteligencia artificial permitió llevar a distintas figuras de la política a escenarios y estilos que remiten a una época en la que los colores llamativos, los peinados voluminosos y la influencia del rock y la música disco tenían un fuerte protagonismo.

El particular universo de los años 80

Las imágenes generadas a través de la IA recuperan algunos de los elementos que caracterizaron visualmente a aquella década. Peinados voluminosos a base de mousse, maquillaje recargado, accesorios enormes, ropa deportiva, colores flúo y brillos para la noche aparecen como parte del combo utilizado para recrear la estética.

En la vida real, esas tendencias marcaron buena parte de los años 80 y estuvieron fuertemente influenciadas por figuras de la música y la cultura popular como Madonna, Michael Jackson y Cindy Lauper. También las series de televisión tuvieron un papel destacado en la construcción de aquel imaginario. Producciones como Dallas, Dinastía y Miami Vice formaron parte de una época que quedó asociada a una estética fácilmente reconocible y que ahora vuelve a ser reinterpretada mediante herramientas de inteligencia artificial.

Ese universo retro es precisamente el que distintos referentes políticos trasladaron a sus propias imágenes, en algunos casos a través de publicaciones realizadas por ellos mismos y, en otros, mediante reversiones elaboradas por seguidores o cuentas vinculadas a distintos espacios.

Victoria Villarruel, protagonista de la ola ochentosa

Una de las dirigentes que se sumó a la tendencia fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien compartió a través de Instagram varias historias en las que replicó publicaciones de sus seguidores.

La red social aparece como su espacio predilecto para interactuar con los internautas y, en esta ocasión, las imágenes la mostraron con una estética completamente vinculada a la década de los 80. En una de las versiones, Villarruel aparece con un conjunto de saco y pantalón rosa, grandes aros y un cinturón negro. Pero la recreación fue todavía más lejos en otra de las publicaciones compartidas, donde la vicepresidenta apareció directamente en la tapa de una revista.

La portada llevaba una declaración que acompañaba la imagen: "Mis convicciones no pasan de moda". La frase funcionaba como presentación de una supuesta nota con la vicepresidenta que, según la recreación, seguramente estaría en el interior de la publicación.

El caso de Villarruel se convirtió así en una de las expresiones más visibles de la tendencia dentro del arco político argentino.

Milei quedó afuera, pero apareció en las recreaciones

A diferencia de la presidenta de la Cámara alta, Javier Milei decidió, de momento, no sumarse personalmente a la tendencia. Sin embargo, eso no impidió que aparecieran distintas versiones del mandatario con estética ochentera.

Algunos usuarios y espacios se tomaron la libertad de imaginar cómo se habría visto el Presidente en aquella década y difundieron sus propias versiones. Entre ellas apareció una publicación compartida por la correntina Virginia Gallardo, quien replicó el posteo de una cuenta que inicialmente la mostraba dentro de la Cámara de Diputados, con una imagen sobria, utilizando saco y camisa.

La segunda fotografía modificaba por completo la escena: allí aparecía junto a un Javier Milei rockero, vestido con campera de cuero y una remera de Iron Maiden. Sin embargo, la imagen contenía un detalle que quedó expuesto como uno de los riesgos derivados del uso de la inteligencia artificial: la prenda incluía el logo de Van Halen.

La Libertad Avanza también se sumó al trend

Desde la filial tucumana de La Libertad Avanza también decidieron participar de la tendencia y reimaginaron al mandatario con una estética característica de los años 80. En esta versión, Milei aparece en lo que podría ser el estudio de televisión de un programa periodístico. La imagen lo muestra con saco gris y corbata azul y roja haciendo juego, mientras que el look se completa con las clásicas patillas y el cabello revuelto.

Pero el mandatario no fue el único integrante de su espacio familiar que recibió una versión retro. Karina Milei también apareció en las redes del espacio con una recreación que la mostraba con un vestido de noche, una campera de cuero y grandes aros dorados.

Las distintas imágenes permitieron ampliar la tendencia dentro del universo libertario y trasladar a sus principales figuras a una época que, en las recreaciones digitales, quedó representada a través de los principales códigos visuales de la década.

Soledad Molinuevo y una nueva versión

Las diferentes reversiones realizadas por los libertarios tucumanos también encontraron eco en otras cuentas. Soledad Molinuevo se hizo eco de las imágenes y compartió en sus propias redes una fotografía que la mostraba en su despacho.

En esa recreación aparece con un saco gris, camisa y pañuelo blancos, otra representación de la estética que la inteligencia artificial aplicó sobre las figuras políticas que participaron de la tendencia.

Jorge Macri y una postal familiar

El fenómeno tampoco quedó restringido al oficialismo nacional. Jorge Macri fue uno de los protagonistas de una de las reversiones más tiernas de la tendencia. La imagen fue compartida por su esposa, la conductora María Belén Ludueña, quien incluyó al jefe de Gobierno porteño en una publicación junto a su hijo Vito, de cinco meses.

La postal familiar llevó la recreación ochentosa al terreno deportivo. Los tres aparecen con camperas de la denominada "tela de avión", en colores rosa, violeta y verde a juego.

politica y trend ochentosa

Jorge Macri suma además otro elemento característico en la recreación: lentes de sol de color rosa. La escena combinó así la estética retro con una fotografía familiar y mostró otra de las formas en que la tendencia fue adoptada por dirigentes y sus entornos.

La oposición también tuvo su versión de los 80

La ola retro atravesó las distintas posiciones del mapa político. Desde la oposición, Lourdes Arrieta, antes libertaria y actualmente parte de Provincias Unidas, también compartió una serie de imágenes generadas para imaginar distintas situaciones de varias décadas antes de su nacimiento.

Una de las recreaciones la muestra sentada a la mesa, con un saco rosa y las clásicas hombreras que marcaron la estética de aquella época. En otra imagen aparece saliendo del Congreso con una apariencia mucho más sobria: saco blanco, pollera tubo y camisa de animal print.

La propia legisladora acompañó la publicación con una pregunta: "¿Y si hubiera sido legisladora nacional en 1986?" La propuesta volvió a llevar el juego de la inteligencia artificial al terreno de la política, pero esta vez imaginando a una dirigente en un escenario institucional ubicado décadas antes de su nacimiento.