Denuncian abandono estatal en el Centro de Formación Profesional N° 1

El equipo de conducción del Centro de Formación Profesional N° 1 ubicado en Avellaneda y Tula esquina La Rioja, denunció una serie de falencias en la institución relacionadas a la no oficialización del equipo de conducción. En diálogo con LA UNIÓN, el coordinador del Centro, Duilio Llanos dijo que “al no tener el equipo de conducción respaldado por una resolución ministerial que 'oficialice', no tenemos acceso a nada”.

En tanto, manifestó que pusieron en funcionamiento la escuela a través de gestión, comercios amigos, amistades, proyectos, pedir, donaciones, etc. Además de contar con una mínima contribución solidaria que brinda el personal de planta y alumnos para comprar insumos para los talleres, los mismos estudiantes a través de las prácticas refaccionan las instalaciones del lugar.

Forman profesionales con el objetivo de que impulsen su propio emprendimiento. La Unión.

Según comentaron, la cuestión empezó en 2018 cuando las personas que se desempeñaban como auxiliares se hicieron cargo después de una normalización que no concluyó porque el director normalizador pasó a pertenecer a la Dirección de Nivel como supervisor. A través de un acta firmada por el director de nivel de ese entonces, Rodolfo Vivanco, deja a cargo de la institución a Roque Pantalone como director, Duilio Llanos como coordinador general y Soledad Graneros como secretaria.

“Si bien para el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica nosotros éramos las personas responsables, cuando presentábamos una nota solicitando alguna cosa carecíamos de la autoridad que corresponde porque 'no teníamos la firma' “, relató Llanos.

Llevan tres años en esta situación y continúan realizando los trámites correspondientes para obtener la resolución ministerial que avale al equipo de conducción. En este sentido, las personas a cargo indicaron que solicitaron el concurso para designar un equipo de dirección formal, ya que ellos al asumir de manera no formal no tienen una junta de clasificaciones.

“Habría que generar un expediente, un concurso atípico; incluso el 90 por ciento del personal de la escuela firmó una misiva a través de la cual respaldaban al actual equipo de conducción”, sugirieron y afirmaron que siguen de pie por amor a la escuela, por ese vínculo de casi 30 años es que quieren sacar adelante la institución.

“Hicimos todas las presentaciones siguiendo las vías jerárquicas que corresponden y nos dicen que están en tratativas”, señaló Llanos.

A pesar de las condiciones, continúa funcionando. La Unión.

En el año 2016, durante la gestión del director anterior, a través de un convenio se otorgó parte del establecimiento al Instituto Nestor Kirchner, ubicado al este del edificio. “Se acordó 'entre gallos y medianoche', sin consultar a la comunidad educativa”, indicaron desde la institución.

Según lo relatado a LA UNIÓN, desde ese momento el Instituto N. Kirchner trató de avanzar y ganar más espacio por encima del Centro. De hecho, hicieron una sentada en 2019, junto a los alumnos, para impedir que les quiten más espacio físico. Desde la conducción creen que por esa razón está demorada la resolución ministerial que tanto anhelan para sostener el funcionamiento de la escuela.

El Centro de Formación funciona con la ayuda y contribución de alumnos y personal de planta. La Unión.

Actualmente la Escuela de Formación tiene un acuerdo formal con la Municipalidad de la Capital mediante el cual se dictan capacitaciones y los becados toman talleres del centro. El convenio está respaldado por una resolución ministerial. A pesar de eso, no pueden contar con programas nacionales sin una dirección estable y formal.

Condiciones edilicias

En cuanto a las condiciones edilicias, Duilio Llanos informó que tienen problemas con los techos desde hace muchos años. El coordinador explicó que cuando llueve deben suspender los talleres por las filtraciones.

Cuando llueve, deben suspender los talleres. La Unión.

En este marco, contó que hicieron un relevamiento del estado de las instalaciones, realizaron un presupuesto para la reparación de los techos que estimaba un costo de 150 mil pesos y posteriormente lo elevaron al Ministerio. La gestión no trascendió porque desde la cartera indicaron que el presupuesto estaba mal calculado y en su lugar dijeron que la inversión para poner en condiciones los techos debía ser de 12 millones de pesos y dijeron que iba a ser imposible solucionar la cuestión.

Finalmente, señalaron que para iniciar el ciclo lectivo de 2021 desde el Ejecutivo provincial encabezado por Raúl Jalil les dieron un bidón de alcohol y dos botellas de lavandina para 120 alumnos que están realizando sus prácticas para egresar y 680 matriculados que esperan formarse este año.

Desde el Gobierno les dijeron que era "imposible" reparar los techos. La Unión.

Entre las autoridades a las que recurrieron desde el Centro, se encuentran la ministra de Educación, Andrea Centurión; la directora provincial de Formación Secundaria, Técnica y Profesional, Ana María Bruzzulini; la secretaria de Nuevas Formaciones e Inserción del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, María Milagros Narváez y el director provincial de Escuelas Técnicas, Agrotécnicas y Formación Profesional, Javier Velázquez. Ninguna de las autoridades les dio una solución.