Denuncian que en el Municipio de Valle Viejo hay más de 300 becados y "es una bomba de tiempo"

La oposición chacarera había denunciado públicamente que el Municipio de Valle Viejo atraviesa una "crisis institucional" de la cual responsabilizó a la gestión que lleva adelante la intendenta Susana Zenteno. En este sentido, la UCR acusó que existe un desorden en las prioridades a la hora de invertir los fondos. Además, manifestaron que falta "claridad" y "transparencia" con respecto a lo que se hace con el dinero que destina Provincia.

"Ya es hora de que la intendenta, de una vez por todas transparente las finanzas del Ejecutivo, en lo que va del año pasado y el período de este año no ha presentado ni un solo boletín oficial ni ha cumplimentado con la ordenanza de transparencia fiscal", explicó en diálogo con diario La Unión el presidente de la UCR de Valle Viejo, Luis Vargas.

Posteriormente, indicó que creen que hay una crisis institucional "muy grave a pesar de la crisis sanitaria por la pandemia, creemos que nosotros no conocemos hasta el día de hoy a Valle Viejo, no sabemos qué se hace con los fondos millonarios que recibe del Ejecutivo provincial".

En este marco, acusaron que de enero a marzo de este año recibieron más de $ 130 millones (lo que figura en el boletín provincial) "y no sabemos cuánto recibió el año pasado porque no hay una transparencia, no hay boletín oficial que diga si son reintegrables o no, si son fondos específicos o no, entonces ya llegó a un límite de ser tan oscuro, de no tener una claridad en lo que va la gestión".

"Creemos que está bien que ella gestione como dice, las obras que hoy se están haciendo en Valle Viejo están bien, son gestiones, no vamos en contra del progreso para que vivan bien los chacareros, sino que hay que revisar las prioridades", señaló.

Más adelante, dijo que la Municipalidad tendría que haber previsto, ante la llegada de la segunda ola de la pandemia, poder contener a toda gente que da positivo y está aislada, que deberían haber comprado más test.

"En Valle Viejo han prometido asfalto, han tenido que firmar convenios con Vialidad, que tampoco sabemos si se firmó. Valle Viejo tendría que estar en el boletín oficial los decretos de adhesión a todos los documentos y a todos los decretos de la Provincia, pero no está, no sabemos porque no hay una transparencia", acotó.

En tanto, con respecto al personal, dijo que hoy en Valle Viejo no saben cuántos funcionarios hay. "Sabemos que hay más de 300 becados, es una bomba de tiempo, jamás habían tenido becados en el Ejecutivo, no había precarizados", puntualizó el dirigente opositor y agregó que "es muy grave lo que está pasando, más allá de la crisis sanitaria, hay una crisis institucional enorme".

Además, dio a conocer que el 95 por ciento del departamento estaba con luminaria Led "y hoy la están reemplazando por viejas lámparas, y en algunos casos hay calles totalmente oscuras".

"No hay contención para los comerciantes, la están pasando mal y no hay un programa para ayudarlos. Siempre estamos esperando que el Gobernador (Raúl Jalil) decida qué hacer en Valle Viejo. Dijeron que Valle Viejo es como el circuito 10 de la Capital "porque el Gobernador hace y deshace", sentenció.

Finalmente, expresó que la situación sanitaria se podría haber previsto. "Con toda la plata que ingresa al Municipio se podría haber equipado el hospital de Villa Dolores para amortiguar la segunda ola y atender casos leves; podrían haber gastado menos de lo que invirtieron en el túnel".

"Siguen pasando cosas con los empleados municipales, siguen siendo perseguidos, no les proveen la ropa de trabajo ni los insumos necesarios para cuidar la salud, todo está documentado", concluyó.