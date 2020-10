Desde el Ejecutivo, negaron la renuncia del ministro Francisco Gordillo de Educación

Luego de que trascendiera con más fuerzas en las últimas horas del lunes, que el ministro de Educación, Francisco Gordillo, presentaría su renuncia al cargo, desde el Ejecutivo negaron esa situación y ponderaron el trabajo que viene realizando el titular de la cartera ejecutiva.

Tanto el gobernador Raúl Jalil como el ministro de Gobierno respaldaron el trabajo de Gordillo, durante el acto de inauguración Multiespacio de Tecnologías Educativas “Escuela Activa”, donde los docentes de los diferentes niveles podrán capacitarse en el uso de las nuevas tecnologías.

Previo al inicio del acto, el ministro de Gobierno dialogó con la prensa y negó que su compañero de gabinete haya presentado la renuncia. “Estuve hablando con él, lo veo con mucho entusiasmo, con mucha dedicación. En ningún momento me ha planteado una posibilidad de renuncia el ministro Gordillo, muy por el contrario”, aseguró Moreno.

Por su parte, también previo al inicio del acto, el propio Gordillo se refirió a la situación y dijo que su renuncia está a disposición del gobernador desde el día que asumió, porque así debe ser. “Yo soy un convencido de que como dirigente político, como funcionario público, el día que uno asume tiene presentada la renuncia en el escritorio del gobernador. Es el gobernador el que dice hasta cuando tiene que estar un funcionario y si ha cumplido o no con las expectativas que él ha tenido. Sobre la base de eso, no soy yo quien decide la continuidad de un ministro, sino el gobernador de la provincia”, respondió ante la consulta de la prensa.

En esa misma línea, aclaró que si en algún momento Jalil decide que no continúe como ministro, finalizará su licencia como intendente de Pomán y retomará ese cargo “como corresponde”.

Por su parte, al hacer uso de la palabra durante el acto de inauguración de la obra en la “Escuela Activa”, el mandatario también destacó el trabajo del titular de Educación. “Felicito al ministro Gordillo por esta iniciativa, pensando en el presente y futuro”, dijo Jalil en una parte de su alocución.



“Escuela Activa”

El gobernador Jalil inauguró ayer el Multiespacio de Tecnologías Educativas “Escuela Activa”, donde los docentes de los diferentes niveles podrán capacitarse en el uso de las nuevas tecnologías.

El Ministerio de Educación presentó también el “Tecnobus” y el “Servicio Técnico Móvil”, los que tendrán por misión recorrer los diferentes departamentos de la provincia para brindar capacitación a docentes y alumnos del interior, y asistencia técnica para la reparación y configuración de equipamiento tecnológico.

El gobernador felicitó a los ministros de Educación y de Infraestructura y Obras Civiles por la reparación y puesta en valor de la ex-Escuela N° 257, donde funcionará el Multiespacio de Escuela Activa, que cuenta además con una radio escolar y un canal de TV.

“Acompañamos estas nuevas formas de aprendizaje de los docentes porque el mundo cambió y nosotros debemos adaptarnos a esos cambios. Hoy los teléfonos inteligentes y las computadoras forman parte del mundo laboral actual”, aseveró Jalil.

En esa misma línea de análisis, sostuvo que la Educación forma parte de las transformaciones globales tras la aparición del COVID-19. “Nos tocó una época muy compleja por la pandemia. Pero creo que también podemos convertir esta crisis en una gran oportunidad para incorporar cambios. Se aceleraron algunos tiempos, quizá, pero eso nos hace estar más preparados para los nuevos desafíos que vendrán”, subrayó.

Por su parte, el titular de la cartera educativa agradeció al primer mandatario su acompañamiento para la recuperación del mencionado edificio y la continuidad de las capacitaciones docentes con la inclusión de las nuevas tecnologías.

“Hoy estamos presentando el programa Escuela Activa, un espacio de tecnologías educativas donde queremos atender las debilidades de nuestro sistema con una capacitación focalizada en el uso de las nuevas tecnologías y nuevos procesos de enseñanza, donde la educación se adapte a los nuevos tiempos. Para que podamos hacer que, lo que vivimos, pueda transformarse en una fortaleza -no solo los distintos espacios que se recorrieron-, sino también los medios de comunicación que permitirán ser promotores de las acciones y experiencias educativas en toda la provincia”, manifestó Gordillo en su discurso.

Al anunciar la pronta presentación de un Suplemento Educativo, recordó que la continuidad de la no presencialidad, más los intentos de retorno, hicieron que se avanzara en un Plan Estratégico de Continuidad Pedagógica con cinco programas diseñados por Educación, atendiendo al diagnóstico realizado por las diferentes instituciones educativas y niveles sobre la relación docentes-alumnos, en el marco de la no presencialidad.

“Vamos a tener que seguir apelando a las distintas prácticas educativas, tanto presenciales como no presenciales y al gran compromiso de nuestros docentes para que la educación siga estando presente en cada uno de los niveles educativos. Anhelamos que esta Escuela Activa sirva como un espacio donde los docentes nos formemos para poder seguir enseñando”, concluyó.