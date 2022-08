Deterioro del "San Juan": tras la polémica restricción del ingreso, piden audiencia con el director y que se de un informe

Luego de la polémica decisión del directorio del hospital “San Juan Bautista” de endurecer los controles y restringir el acceso al nosocomio para evitar así que se filtren imágenes del estado del edificio el cual se encuentra en un estado de deterioro y abandono, durante la jornada de hoy, la diputada Natalia Herrera ha comunicado que se solicitado audiencia con el director del nosocomio, como así también una solicitud para que se brinde información acerca del estado de las instalaciones del “San Juan”.

Según informó LA UNIÓN, el directorio del nosocomio emitió un Memorándum con fecha del día lunes donde apuntaba no sólo a una restricción del “el ingreso de personas ajenas al nosocomio”, sino que también señalaba sanciones para el personal en caso de volver a repetirse la vitalización de imágenes sobre el estado del edificio. Esto sucede tras la denuncia de la diputada Natalia Herrera quien visibilizara el estado de deterioro y abandono de distintos sectores del nosocomio.

Sin embargo, lejos de referirse a si estas imágenes eran o no verdad, y brindar explicaciones aclaratorias al respecto, se emitió el polémico Memorándum, donde señalaba que "en virtud de la nota periodística con imágenes de Servicios y Sectores del Hospital, tomándose conocimiento del ingreso de personas ajenas al nosocomio para tal efecto, ante lo cual cabe recordar que continúa vigente la decisión de restringir el acceso de personal externo o ajeno al lugar, al igual que toda publicación en nombre de la institución”; y advertía al personal que de repetirse la situación, se procederá a “la iniciación de acciones sumariantes pertinentes y posterior sanción correspondiente”.

En este marco, el día de hoy la diputada Herrera se refirió al tema y expuso públicamente a través de sus redes sociales que se presentó dos notas dirigidas al Director General del Hospital, el Dr. Hernán Javier Toloza.

“Ante reiterados proyectos de resolución en los cuales solicitamos respuestas e información sobre el estado edilicio del hospital San Juan Bautista, así como también solicitamos en varias oportunidades la intervención del Ministerio de Obras públicas, para que con carácter de urgente, iniciara con las tareas de mantenimiento, proyectos que por no contar con el acompañamiento del bloque oficialista, no han tenido tratamiento ni aprobación por la cámara de diputados de la cual soy miembro, es que me veo obligada recurrir a otras vías de gestión.” remarcó Herrera.

En una de las notas, apelando a la Ley Nº 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, la diputada solicita al director del nosocomio que brinde información acerca del estado edilicio del hospital y que “de cuenta” de las razones del deterioro del mismo.

Entre la información solicitada, se encuentra el hecho de sí el mantenimiento está a cargo de la administración del hospital o corresponde a terceros, cuál es el presupuesto mensual de la institución y cuánto es lo asignado, concretamente, para el mantenimiento. Además, señala la ausencia de ciertos elementos e insumos. La diputada Natalia Herrera solicitó información sobre el estado del “San Juan”

La segunda nota, refiere a una audiencia con el director debido a las polémicas medidas adoptadas en el Memorándum que trascendieron en los últimas días. En este sentido, la diputada señala en el documento que “a fines de no comprometer al personal de la institución” solicita que “se fije fecha y hora para que juntos recorramos las instalaciones y podamos diagramar posibles soluciones.”