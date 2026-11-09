Detuvieron a otro hombre por amenazar de muerte al Papa León XIV

Un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad sorprendió anoche a los vecinos de Bahía Blanca, donde efectivos de la división antiterrorista de la Policía Federal Argentina irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle Cramer al 700 y detuvieron a un hombre acusado de haber amenazado de muerte al Papa León XIV. El procedimiento se produjo pocas horas después de la llegada del Pontífice a la Argentina, donde inició una visita apostólica de cuatro días.

El sospechoso fue identificado como Fabio Ariel Perrone, según informó el portal local La Brújula 24. Tras su detención, se le abrió una causa judicial por amenazas dirigidas contra el máximo referente de la Iglesia católica.

El episodio generó preocupación debido a que se conoció en un contexto de especial sensibilidad, marcado por la llegada del Papa al país y el despliegue de un importante dispositivo de seguridad para protegerlo durante sus actividades oficiales. Además, la detención en Bahía Blanca se sumó a otro arresto realizado horas antes en una localidad bonaerense, también en el marco de una investigación por amenazas contra León XIV.

De esta manera, ya son dos los hombres detenidos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires por hechos de características similares. Sin embargo, hasta el momento no se informó que ambos sospechosos mantengan algún vínculo ni que las intimidaciones respondan a una misma maniobra.

El operativo antiterrorista en una vivienda de Bahía Blanca

La intervención que terminó con la detención de Perrone fue ordenada por el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, luego de que los investigadores detectaran una intimidación dirigida contra el Papa.

El procedimiento estuvo a cargo de personal especializado en investigaciones antiterroristas y contó con la participación de distintas áreas de inteligencia e investigación criminal. La intervención de estos equipos permitió avanzar en la identificación del sospechoso y establecer su ubicación en la ciudad de Bahía Blanca.

En el operativo participaron las direcciones de Contraterrorismo y Cibercrimen de la Policía Bonaerense, junto con efectivos de Cibercrimen Bahía Blanca. La coordinación entre las distintas áreas permitió localizar al hombre en su domicilio y concretar su detención.

El despliegue se desarrolló en una vivienda de la calle Cramer al 700, donde los efectivos irrumpieron para llevar adelante el procedimiento dispuesto por la Justicia Federal. La causa quedó abierta para profundizar las medidas investigativas y determinar el alcance de las intimidaciones que habrían sido dirigidas contra León XIV.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el contenido específico de las amenazas, ni sobre las circunstancias en las que se habrían realizado. Tampoco se difundieron precisiones adicionales acerca de los elementos que permitieron detectar la intimidación.

Perrone permanece a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para establecer las características del hecho y su gravedad.

Dos detenidos en investigaciones que avanzan por separado

La detención de Fabio Ariel Perrone se produjo pocas horas después de que se conociera otro procedimiento por amenazas contra el Papa. En ese caso, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) había informado sobre el arresto de un hombre en Villa Rosa, partido de Pilar.

El sospechoso fue detenido acusado también de realizar amenazas contra León XIV antes de su llegada a la Argentina.

La investigación derivó en un operativo de la Policía Federal, dispuesto por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

La coincidencia temporal entre ambos episodios puso el foco sobre las investigaciones que se desarrollan en distintas localidades bonaerenses. Los dos procedimientos tuvieron como objetivo detener a personas señaladas por amenazas contra el Pontífice, aunque se encuentran bajo la órbita de juzgados federales diferentes.

En el caso de Bahía Blanca, la intervención fue ordenada por el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, mientras que el procedimiento en Villa Rosa se desarrolló por disposición del Juzgado Federal de Campana.

Hasta el momento, las autoridades no informaron que exista una relación entre los dos hombres detenidos. Tampoco se indicó que ambos episodios formen parte de una misma maniobra. Por ese motivo, las causas avanzan de manera independiente, con el objetivo de establecer el origen, las características y la gravedad de las intimidaciones detectadas.

La llegada de León XIV y el dispositivo de seguridad

Las detenciones se produjeron en un momento especialmente sensible, con la llegada del papa León XIV a la Argentina y la puesta en marcha de un importante dispositivo de seguridad para resguardar al Pontífice durante su visita apostólica.

El Papa aterrizó este domingo en el Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei. Su llegada dio inicio a una agenda de actividades oficiales que contempla recorridos y encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La visita apostólica tendrá una duración de cuatro días.

En ese contexto, las investigaciones por amenazas adquirieron especial relevancia debido a que los episodios se conocieron antes y durante el inicio de la presencia del Pontífice en el país.

El arresto realizado en Bahía Blanca se sumó al procedimiento previo en Villa Rosa, ambos relacionados con intimidaciones dirigidas contra León XIV. Las actuaciones judiciales buscan determinar las circunstancias de cada caso, mientras los sospechosos permanecen a disposición de las autoridades.