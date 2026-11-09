El Gobierno valoró el discurso de León XIV y Milei evitó darle una lectura política

El Gobierno nacional realizó un balance positivo del primer discurso del papa León XIV en la Argentina y consideró que su mensaje estuvo en línea con lo que esperaba. Sin embargo, desde la Casa Rosada reconocieron que el Pontífice abordó cuestiones sensibles de la agenda política local, como la economía, la corrupción, la discapacidad y los límites del poder.

"Muy institucional, se recibió muy bien", aseguró un integrante de la mesa política del Gobierno que participó del encuentro en el Palacio Libertad. En la misma línea, otro funcionario señaló que fue "un discurso en línea de lo esperado".

Por su parte, un integrante del Gabinete reconoció que León XIV "sin dudas que tocó temas de la agenda candente de la Argentina". No obstante, aclaró que "también son las cosas que en general el Papa dice" y pidió no sobredimensionar cada una de sus expresiones. "Se puede hacer una lectura, pero tampoco se puede exagerar en cada palabra. Hay cosas que también dijo en Uruguay", agregó.

Milei dijo que no quiere poner al Papa en el debate político

El presidente Javier Milei también se refirió al mensaje del Pontífice, al que calificó como una "ponencia superlativa", con "muchos elementos de muchísimo valor". Sin embargo, evitó destacar pasajes puntuales y explicó que prefiere reservarse su interpretación para no alimentar una disputa política alrededor de las palabras del Papa.

"Lo que yo diga de lo que he apreciado del discurso del Papa, que tuvo cosas muy valiosas a lo largo de toda su ponencia, va a tener una lectura política. Y yo no quiero caer en esa miserabilidad de estar poniendo al Santo Padre en el debate rastrero de la política local, que además se caracteriza por una baja calidad y pésimo nivel intelectual", sostuvo en diálogo con LN+.

En ese sentido, insistió: "Prefiero tener una visión que es mi opinión y que cada uno haga el análisis que corresponda, pero yo no quiero caer en el barro de utilizar políticamente el discurso".

Los temas que generaron repercusiones en la Casa Rosada

Durante sus casi 30 minutos de exposición en el Palacio Libertad, León XIV abordó cuestiones vinculadas con la economía, la educación, la discapacidad, la responsabilidad de los funcionarios públicos y la convivencia democrática. El encuentro reunió a legisladores de distintos espacios políticos, gobernadores, al jefe de Gobierno porteño, integrantes de la Corte Suprema y representantes del cuerpo diplomático.

En la Casa Rosada también cuestionaron las reacciones de parte del auditorio, donde algunos aplausos interrumpieron las palabras del Pontífice. Según señalaron desde el oficialismo, distintos pasajes fueron celebrados en función de las interpretaciones políticas de quienes estaban presentes.

Una de las frases más ovacionadas estuvo vinculada con el rol de la economía: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". León XIV pronunció esa definición después de referirse a las familias que atraviesan situaciones de incertidumbre, a quienes buscan trabajo, a los adultos mayores y a las personas que, pese a tener un empleo, no logran cubrir las necesidades de sus hogares. También planteó la importancia de favorecer las oportunidades y estimular la iniciativa privada.

En materia educativa, el Papa pidió "robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación", en medio del conflicto entre el Gobierno y las universidades por el financiamiento del sector.

También se refirió a la enfermedad, la dependencia y la discapacidad, y sostuvo que es necesario "cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar". Sus palabras se pronunciaron en un contexto de debate político por las políticas de discapacidad y las previsiones incluidas en el Presupuesto 2027.

Otro de los ejes de su intervención estuvo dirigido a quienes ejercen funciones públicas. León XIV afirmó que las autoridades tienen el deber de actuar con prudencia, "reconocer los límites del poder que le ha sido confiado" y orientar sus decisiones hacia el bien común. Sobre la corrupción, advirtió que "erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones" y vinculó la solidez institucional con la integridad de quienes tienen responsabilidades de gobierno.

Por último, llamó a reconocer "en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino" y planteó que una Nación debe preguntarse por qué sus jóvenes se ven obligados a abandonar su tierra para concretar sus proyectos.

En otro tramo, al referirse a la responsabilidad con las generaciones futuras, sostuvo que esta comienza por "acoger la vida desde sus primeros instantes" y custodiarla "hasta su término natural".