Empresarios impulsan una mesa de diálogo con el Gobierno tras la visita de León XIV

Las cámaras empresarias que integran el G6 adelantaron este domingo que, una vez concluida la visita del papa León XIV, propondrán convocar a una mesa de diálogo amplia con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil. La iniciativa buscará establecer "unas pocas bases que se sostengan más allá de cada gobierno", con el propósito de promover compromisos compartidos para el futuro de la Argentina.

La propuesta fue presentada en un comunicado difundido tras el primer mensaje del Santo Padre y se enmarca en una reflexión sobre los valores que deben orientar la convivencia, el desarrollo económico y la construcción de un proyecto común de país.

Los empresarios señalaron que la visita papal puede representar una oportunidad para toda la sociedad argentina, independientemente de sus creencias religiosas. En ese sentido, plantearon la necesidad de preguntarse qué valores deben continuar uniendo al país y qué Argentina se desea dejar a las generaciones que vienen detrás.

El planteo del G6 apunta a que el encuentro entre los distintos sectores no quede limitado a una expresión de voluntad, sino que se traduzca en compromisos concretos. Según remarcaron, cada sector deberá expresar qué espera de los demás y, fundamentalmente, qué está dispuesto a hacer para contribuir a la construcción de un futuro compartido.

Los valores que deben orientar el desarrollo

En su mensaje, las cámaras empresarias destacaron que muchos de los valores que consideran fundamentales para la sociedad argentina tienen una raíz cristiana y forman parte de su historia común.

Entre ellos mencionaron la dignidad de cada persona, el valor del trabajo, la solidaridad, el respeto por el otro y la búsqueda del bien común. Para el sector empresario, estos principios deben constituir una referencia en un contexto atravesado por transformaciones económicas, sociales y tecnológicas.

El comunicado también hizo referencia a los cambios que están modificando las formas de producir y las relaciones económicas. La inteligencia artificial, las nuevas modalidades productivas y una economía cada vez más integrada abren oportunidades extraordinarias, pero también plantean nuevos interrogantes sobre el rumbo del desarrollo.

En ese marco, los empresarios señalaron que el Santo Padre dedicó a estos temas su primera encíclica y que ha pedido asumir el progreso como una responsabilidad compartida, evitando que deje nuevas ruinas a su paso.

"Coincidimos: el desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas", expresaron.

La reflexión del G6 vincula así el crecimiento económico y la innovación con una concepción del progreso que debe contemplar a las personas y sus necesidades. El desafío, según el planteo empresario, consiste en que las oportunidades que surgen de las transformaciones actuales no se aparten de los valores que consideran esenciales para la vida en sociedad.

La empresa como comunidad y el trabajo como fuente de dignidad

Las cámaras empresarias también definieron el papel de las empresas en el entramado social. En el comunicado, sostuvieron que una compañía no debe ser entendida únicamente como una organización destinada a producir bienes y servicios, sino principalmente como una comunidad en la que se relacionan empresarios, trabajadores, proveedores, clientes y sus familias.

En ese sentido, expresaron una definición que sintetiza su visión sobre el vínculo entre actividad privada y sociedad: "No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa".

A partir de esa premisa, el sector empresario enumeró las responsabilidades que considera propias de su actividad. Entre ellas se encuentran invertir, innovar, producir, competir con reglas limpias y crear empleo formal.

El trabajo, por su parte, fue presentado como una dimensión que excede el ingreso económico. Según afirmaron, constituye una fuente de dignidad, aprendizaje e integración, además de representar un camino para que cada persona pueda construir libremente su proyecto de vida.

Esta perspectiva aparece vinculada con la propuesta de diálogo que el G6 pretende impulsar, en la que los trabajadores y sus organizaciones tendrán un lugar junto a los empresarios, los gobiernos y otros actores sociales.

Educación, jóvenes y oportunidades para todos

En el documento, los empresarios señalaron que tienen una responsabilidad especial con quienes actualmente cuentan con menos oportunidades y con los jóvenes.

El objetivo que plantearon es construir una Argentina donde la educación vuelva a abrir puertas, el esfuerzo tenga recompensa y ninguna persona quede definitivamente al margen.

La referencia a la educación y a la inclusión aparece como parte de una visión más amplia sobre el desarrollo, en la que la actividad económica debe estar acompañada por condiciones que permitan a las personas acceder a oportunidades y construir sus propios proyectos.

En esa línea, el G6 sostuvo que ningún sector puede construir por sí mismo el futuro de una nación. Empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades, comunidades religiosas y organizaciones sociales tienen intereses distintos y diferencias legítimas, pero comparten un mismo destino.

El reconocimiento de esas diferencias constituye uno de los puntos centrales de la convocatoria. La iniciativa no plantea que los distintos actores deban renunciar a sus posiciones, sino que puedan encontrar acuerdos a partir de la identificación de objetivos comunes.

Recuperar la confianza y construir una mesa de diálogo

Para las cámaras empresarias, uno de los principales desafíos que enfrenta la Argentina es recuperar la confianza y la capacidad de dialogar. El comunicado remarcó que dialogar no significa abandonar las propias convicciones, sino reconocer al otro y aceptar que ningún sector posee todas las respuestas.

A partir de esa concepción, el G6 anunció que propondrá, una vez concluida la visita papal, la convocatoria a una mesa amplia que incluya a los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil.

La intención será acordar un conjunto reducido de bases que puedan mantenerse más allá de cada administración gubernamental. El planteo apunta a que las definiciones que surjan del encuentro no dependan exclusivamente de los cambios políticos, sino que puedan sostenerse mediante compromisos asumidos por los distintos sectores.

Los empresarios insistieron en que la participación deberá estar acompañada por responsabilidades concretas. "Cada sector deberá decir qué espera de los demás y, sobre todo, qué se compromete a hacer", enfatizaron.

De esta manera, la convocatoria buscará establecer un marco de entendimiento que contemple las diferencias y permita avanzar sobre acuerdos compartidos.