León XIV hoy del Cottolengo Don Orione, a la misa multitudinaria y la cena con los obispos

La agenda de actividades del Papa León XIV para este lunes tendrá como punto de partida el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, y concluirá cerca de la noche en la Casa Arzobispal, donde compartirá una cena con los obispos argentinos. A lo largo del día, el Sumo Pontífice desarrollará una serie de encuentros que combinarán visitas pastorales, celebraciones religiosas, actividades institucionales y espacios de diálogo con distintos sectores de la sociedad.

La jornada comenzará con su salida desde la Nunciatura Apostólica, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, el Papa viajará hacia la provincia de Buenos Aires y recorrerá parte del conurbano a bordo del Papamóvil, en un trayecto que lo llevará hasta Claypole.

Está previsto que León XIV llegue a las 9.15 al Pequeño Cottolengo Don Orione, donde realizará una visita especialmente vinculada con las personas con discapacidad que viven en la institución. Durante su recorrido, caminará por el parque del establecimiento, un espacio en el que conviven más de 400 personas con discapacidad, y brindará un breve discurso.

La visita al Cottolengo constituirá el primer compromiso de una agenda que, desde las primeras horas de la mañana, tendrá diferentes escenarios y destinatarios. El recorrido por el parque y el mensaje del Papa estarán enmarcados en su presencia en la institución, antes de continuar con las actividades previstas en la misma localidad.

El encuentro con Kicillof y la participación de Abel Pintos

En Claypole, León XIV también tiene previsto mantener un encuentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros integrantes de su Gabinete. La reunión formará parte de las actividades contempladas durante la visita papal al territorio bonaerense.

La agenda en esa localidad incluirá, además, una intervención musical a cargo del artista Abel Pintos, quien interpretará algunas canciones en vivo. De esta manera, la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione combinará el recorrido por las instalaciones, el discurso del Pontífice, el encuentro con las autoridades provinciales y una presentación artística.

Una vez finalizadas las actividades en Claypole, el Papa regresará a la Ciudad de Buenos Aires. El traslado está previsto para las 11.30, cuando comenzará una nueva etapa de la jornada, centrada en una de las principales celebraciones religiosas de la agenda: la Santa Misa en el Monumento a los Españoles.

Una misa en Palermo con un mensaje dedicado a las familias

A las 11.30, León XIV volverá a la Ciudad para dirigirse al Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde celebrará la Santa Misa. La ceremonia tendrá como eje un mensaje dedicado a las familias y contará con una importante organización para recibir a las autoridades, invitados y participantes. De acuerdo con la información de la Agencia Noticias Argentinas, el lugar dispondrá de sectores diferenciados para el presidente Javier Milei y su Gabinete, que reunirán en total a 250 invitados nacionales.

También estarán presentes las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, junto con otros 250 invitados. La organización contempla, además, la participación de un coro, trabajadores de prensa y personas con discapacidad.

La dimensión de la celebración también quedará reflejada en los elementos preparados para la misa. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se dispusieron más de 2.000 copones y más de 500.000 hostias consagradas para el evento.

Cerca de las 13, el Sumo Pontífice comenzará su despedida. Al igual que en la visita a Claypole, el cierre de esta actividad contará con un componente musical, en una jornada que tendrá distintas expresiones artísticas acompañando los encuentros y celebraciones.

El mundo del trabajo y el diálogo entre comunidades religiosas

Durante la tarde, la agenda de León XIV continuará con una actividad dedicada al mundo del trabajo. Alrededor de las 16, el Papa participará de un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero.

Este compromiso estará seguido por una reunión prevista para las 17.30, una hora y media después, con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas. El encuentro se desarrollará en el Palacio San Martín y formará parte de las actividades de diálogo contempladas para la jornada.

La secuencia de compromisos llevará al Pontífice desde el ámbito universitario y laboral hacia un espacio de reunión con referentes de distintas comunidades religiosas. Ambos encuentros se desarrollarán durante la tarde, antes de las últimas actividades previstas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La Catedral Metropolitana y la cena con el Episcopado argentino

El tramo final de la agenda comenzará a las 18.45, cuando León XIV participe de la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

La ceremonia será uno de los últimos compromisos religiosos del día y reunirá al Papa con los representantes del Episcopado y los equipos sinodales en el templo ubicado en el centro porteño.

A las 19.45, el Sumo Pontífice se trasladará a la Casa Arzobispal, donde asistirá a una cena con los obispos argentinos. Ese encuentro marcará el cierre de una jornada que comenzará a las 9.15 en Claypole y se extenderá hasta la noche, con actividades en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad.