El riesgo país argentino volvió a superar los 1.000 puntos y reavivó las preocupaciones del mercado sobre la capacidad del Gobierno nacional para conseguir los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2027.

Según estimaciones de la consultora LCG, el Tesoro deberá cubrir compromisos por aproximadamente US$25.400 millones durante ese año. De ese total, unos US$12.700 millones corresponden a bonos soberanos, US$7.800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros US$5.400 millones a organismos internacionales y acreedores.

El escenario plantea un desafío para el equipo económico, ya que algunas de las fuentes de financiamiento contempladas presentan dificultades. Entre ellas figuran las emisiones de deuda en dólares en el mercado local, las compras de divisas al Banco Central y los ingresos proyectados por privatizaciones.

Una brecha en las fuentes de financiamiento

A las dificultades para reunir los dólares se suma una estimación de la consultora Criteria, que calculó una diferencia de US$7.750 millones entre los recursos disponibles y los que el Gobierno había previsto originalmente para financiar sus compromisos.

Esta brecha introduce nuevos interrogantes sobre la estrategia financiera que deberá implementar el Ejecutivo para garantizar los pagos del próximo año.

La posibilidad de acceder a los mercados de crédito, conseguir divisas y concretar los ingresos previstos será determinante para cubrir las obligaciones sin generar mayores tensiones sobre las reservas.

La incertidumbre de cara a 2027

La evolución de los indicadores financieros también está atravesada por la incertidumbre económica y la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027.

En este contexto, la suba del riesgo país refleja las dificultades que enfrenta la Argentina para recuperar el acceso al financiamiento en condiciones más favorables y mejorar la confianza de los inversores.

El Gobierno deberá ajustar su estrategia y encontrar alternativas para cubrir los vencimientos de deuda, en un escenario en el que las necesidades de financiamiento y la disponibilidad de divisas aparecen como dos de los principales desafíos económicos del próximo año.