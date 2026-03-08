Día de la Mujer y polémica: el Gobierno calificó de "estafa" al feminismo institucional

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Nacional difundió una pieza audiovisual que generó fuerte controversia al presentar una crítica directa hacia lo que denomina "feminismo institucional" en la Argentina. El mensaje, emitido desde la Casa Rosada, sostiene que la estructura estatal creada para impulsar políticas de género terminó convirtiéndose en un mecanismo de militancia política financiado con recursos públicos, sin resultados concretos frente a los problemas que afectan a las mujeres.

El video plantea una interpretación crítica de las políticas desarrolladas durante las últimas décadas y afirma que una causa considerada noble fue, con el tiempo, distorsionada. Según el relato oficial, ese proceso derivó en la consolidación de una estructura estatal cuyo funcionamiento se alejó de los objetivos iniciales de protección y promoción de derechos.

La pieza audiovisual marca 2019 como un punto de inflexión en esa dinámica. De acuerdo con el mensaje gubernamental, ese año se inició una etapa caracterizada por malversación y utilización política de los recursos destinados a políticas de género.

El tono del material difundido es directo y contundente. En uno de sus pasajes centrales, la locución sostiene: "Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria", frase que sintetiza el posicionamiento oficial respecto del funcionamiento del antiguo Ministerio de la Mujer y de las políticas de diversidad impulsadas desde el Estado.

Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó.



Hoy la Argentina celebra a las mujeres... pic.twitter.com/Un83hpbOc2 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 8, 2026

Críticas al Ministerio de la Mujer

El mensaje difundido por el Gobierno describe al Ministerio de la Mujer como una estructura que, lejos de resolver los problemas concretos que enfrentan las mujeres, terminó beneficiando a una pequeña élite militante.

Según el planteo oficial, las políticas vinculadas a la agenda de género se transformaron en un "negocio político" que concentró recursos estatales sin generar mejoras reales en indicadores sociales. El video sostiene que, mientras estas estructuras se expandían dentro del aparato estatal, la pobreza y la inseguridad crecían en todo el país. Dentro de esa narrativa, el Gobierno señala que la expansión de lo que denomina agenda ideológica coincidió con un deterioro en la situación económica general de la población, lo que —según el argumento oficial— afectó especialmente a las mujeres.

El mensaje resume esta idea al señalar que el esfuerzo de las mujeres argentinas valía cada vez menos en un contexto marcado por:

Inflación persistente

Crecimiento de la pobreza

Falta de soluciones concretas desde el Estado

Desde esta perspectiva, la crítica no se limita a la existencia de estructuras administrativas, sino que cuestiona la eficacia y el sentido de las políticas implementadas en ese marco institucional.

Un cambio de paradigma según el oficialismo

A partir de ese diagnóstico, la administración actual plantea en el video un cambio de paradigma en la forma de abordar las políticas vinculadas al desarrollo social y económico de las mujeres. El mensaje sostiene que el nuevo enfoque se apoya en tres pilares centrales:

Igualdad ante la ley

Libertad económica

Déficit cero

Según la locución del video, estos principios constituyen los únicos motores reales para el desarrollo de la ciudadanía y para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. En ese sentido, el material vincula de manera directa la estabilidad financiera con la protección efectiva de los sectores más vulnerables. El argumento oficial sostiene que la inflación impacta con mayor fuerza sobre quienes tienen menos recursos, y que su reducción resulta una herramienta fundamental para mejorar las condiciones de vida.

El mensaje lo expresa de forma explícita: "Hoy el rumbo es claro: igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables".

El desmantelamiento de estructuras estatales

Uno de los objetivos centrales del video difundido por el Gobierno es ratificar el desmantelamiento de las estructuras políticas que el oficialismo considera ineficientes o innecesarias. De acuerdo con el planteo oficial, la eliminación de organismos vinculados a políticas de género responde a una estrategia más amplia orientada a reducir la burocracia estatal y priorizar un modelo basado en el mérito individual, la seguridad y la libertad económica.

El mensaje insiste en que el homenaje a las mujeres no debe centrarse en la creación de nuevas oficinas públicas, sino en generar condiciones estructurales que permitan el progreso individual. La pieza audiovisual concluye con una frase que sintetiza esa posición: "El verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados".

Un 8 de marzo marcado por el contraste ideológico

La difusión del video en la jornada del 8 de marzo evidenció el fuerte contraste ideológico entre la visión del Poder Ejecutivo y las consignas históricas del movimiento feminista en la Argentina.

Mientras las organizaciones feministas suelen utilizar la fecha para visibilizar demandas vinculadas a derechos, igualdad y políticas públicas específicas, el Gobierno eligió marcar distancia con ese enfoque y presentar una crítica frontal a la institucionalización del feminismo.

De este modo, el Día de la Mujer se convirtió también en un escenario de debate político sobre el rol del Estado, la eficacia de las políticas de género y el modelo de desarrollo social que debe adoptar el país.

El mensaje oficial cerró la jornada reafirmando su postura: para el Gobierno, el camino hacia una sociedad más justa para las mujeres pasa por la libertad, la igualdad ante la ley y la estabilidad económica, y no por la expansión de estructuras estatales que, según su diagnóstico, no lograron resolver los problemas que pretendían abordar.