Diablillos avanza en Catamarca: prevén 1.400 empleos y producción desde fines de 2029

El proyecto Diablillos avanza hacia una nueva etapa de desarrollo y se encamina a su futura construcción. En ese marco, el gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a la plana mayor de AbraSilver, empresa a cargo de la iniciativa ubicada en la zona de cooperación entre Catamarca y Salta, en plena Puna.

El encuentro tuvo como objetivo conocer los avances alcanzados y las próximas etapas previstas para el desarrollo de uno de los proyectos que se encuentra bajo análisis y planificación en la región. La comitiva de AbraSilver estuvo encabezada por su CEO, John Miniotis. También participaron Marie Inkster, Executive Chair; Jeremy Weyland, COO, y Eugenio Ponte, Country Manager.

Por parte del Gobierno provincial estuvieron presentes la ministra de Minería, Teresita Regalado; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el directorio de CAMYEN. Durante la reunión, los representantes de la compañía brindaron detalles sobre el estado actual de Diablillos y las tareas que se desarrollarán en los próximos años antes del inicio de la producción.

La etapa de factibilidad técnica y económica

De acuerdo con lo informado por los referentes de AbraSilver, el proyecto se encuentra avanzando en su etapa de factibilidad técnica y económica.

Esta instancia tiene como propósito definir con mayor precisión las características que tendrá la construcción de Diablillos. El trabajo comprende distintos aspectos centrales para determinar la futura ejecución de la iniciativa, desde el diseño de las obras hasta una estimación más ajustada de los costos y de los tiempos necesarios.

La planificación del campamento constituye uno de los aspectos contemplados en el avance del proyecto. Allí vivirán los trabajadores durante la etapa de construcción y posteriormente durante la futura operación de la mina.

Para ese objetivo, se evalúa la utilización de estructuras modulares, una alternativa vinculada a las características particulares del lugar donde se desarrollará el proyecto.

El condicionamiento de la Puna

La planificación de la infraestructura debe contemplar las condiciones propias de la zona en la que se ubica Diablillos. Se trata de un área situada a gran altura, alejada y con poca infraestructura, características que inciden directamente en el diseño y la organización de las distintas etapas.

En ese contexto, la evaluación de estructuras modulares para el campamento aparece como parte de la planificación necesaria para garantizar las condiciones de alojamiento de quienes participen en la construcción y en la futura operación. La actual etapa de factibilidad busca precisamente avanzar en definiciones concretas sobre estos aspectos y establecer con mayor precisión cómo será el desarrollo de las obras.

Según las previsiones informadas por la empresa, el fuerte de esta etapa comenzará a desarrollarse desde mayo de 2027 y tendrá una duración estimada de aproximadamente dos años y medio.

El horizonte de producción hacia fines de 2029

Los tiempos planteados por los representantes de AbraSilver ubican el inicio de la producción hacia fines de 2029. De este modo, el proyecto transitará durante los próximos años las distintas instancias previstas para alcanzar la etapa de construcción y posteriormente la puesta en marcha de las operaciones.

La proyección temporal comunicada durante el encuentro establece como principales referencias el inicio del fuerte de la etapa de desarrollo en mayo de 2027 y una duración aproximada de dos años y medio, con el objetivo de avanzar hacia la producción a fines de 2029.

La evolución del proyecto será clave para definir las características concretas de la construcción y de la infraestructura necesaria en una zona con condiciones geográficas particulares.

La generación de empleo

Uno de los aspectos centrales del desarrollo de Diablillos está vinculado a la generación de empleo. Para la etapa de construcción se estima la contratación de alrededor de 1.400 personas. Posteriormente, una vez que el proyecto entre en operación, se prevén aproximadamente 600 puestos de trabajo permanentes.

Las cifras proyectadas para ambas instancias reflejan la diferencia entre el período de construcción, que requerirá una mayor cantidad de trabajadores, y la etapa operativa, que contempla una estructura permanente para el funcionamiento de la mina.

Las proyecciones informadas son: