Diablillos Metalífero: se realizó la audiencia pública por el proyecto

En el marco del proceso de Participación Ciudadana, el Ministerio de Minería, junto al Equipo Evaluatorio Interdisciplinario, llevó adelante la audiencia pública correspondiente al proyecto Diablillos Metalífero, una iniciativa orientada a la explotación de plata y oro ubicada en la zona de cooperación con la provincia de Salta.

La actividad se desarrolló este jueves en Ciénaga La Redonda, donde se congregaron alrededor de 110 personas para participar de una instancia considerada central en la evaluación del Informe de Impacto Ambiental, específicamente en su etapa de explotación. Este espacio permitió no solo la presentación formal del proyecto, sino también la interacción directa entre las empresas concesionarias, las autoridades y la comunidad.

Presentación técnica y alcances del proyecto

Durante la jornada, las empresas Pacific Rim Mining Corporation Argentina y Cerro Bayo S.A. fueron las encargadas de exponer los principales lineamientos del proyecto. En sus presentaciones, abordaron de manera integral los distintos componentes técnicos que hacen al desarrollo de la actividad.

Entre los aspectos desarrollados se incluyeron:

Descripción de las etapas del proyecto metalífero

Línea de base ambiental

Características geográficas y geológicas de la zona

Impactos ambientales previstos

Dimensión social vinculada al desarrollo de la actividad

La exposición permitió delinear el alcance de la iniciativa en un contexto geográfico compartido con Salta, lo que incorpora además una dimensión regional en términos de planificación y desarrollo.

Espacio de diálogo y principales inquietudes

Finalizada la presentación técnica, se habilitó un espacio de diálogo abierto en el que los asistentes pudieron formular preguntas e inquietudes tanto a las empresas como a los organismos públicos presentes. Este intercambio se constituyó como uno de los momentos centrales de la audiencia, al canalizar las preocupaciones y expectativas de la comunidad.

Las consultas se concentraron principalmente en una serie de ejes clave:

Protección ambiental y resguardo de los ecosistemas

Conservación de la flora y fauna local

Dinámica demográfica regional entre Salta y Catamarca

Plan de cierre de mina

Aspectos sociales vinculados a la educación

Generación de empleo local

Participación de proveedores de la zona

Estos temas reflejan la amplitud del debate en torno al proyecto, en el que confluyen variables ambientales, económicas y sociales.

Presencia institucional

La audiencia contó con la participación de autoridades pertenecientes a los distintos organismos que integran el Equipo Evaluatorio Interinstitucional, lo que permitió consolidar un abordaje multidisciplinario en el análisis del proyecto.

Entre los funcionarios presentes se destacaron:

Por el Ministerio de Minería: Mercedes Pereyra , directora Provincial de Gestión Ambiental Minera Exequiel Carrizo , director provincial de Escribanía de Minas Raúl Colombo , director general del Servicio Permanente

Por el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos: Carolina Páez , directora de Formación

Autoridades locales y legislativas: Mario Cusipuma , intendente de Antofagasta de la Sierra, junto a su equipo Marisol Soriano , senadora provincial por Antofagasta de la Sierra



La presencia de estos actores institucionales evidenció la articulación entre distintos niveles del Estado en el proceso de evaluación.

Un proceso participativo en desarrollo

La audiencia pública forma parte de un proceso más amplio de Participación Ciudadana que se inició el pasado 27 de marzo, convocado por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, y que se extenderá hasta el 7 de mayo.

A lo largo de este período se han garantizado diversas instancias de acceso a la información y participación comunitaria, entre las que se incluyen:

Charlas técnicas realizadas en la Villa de Antofagasta de la Sierra y en Ciénaga La Redonda

Fiscalización interinstitucional y comunitaria en el área del proyecto

Consulta del expediente ambiental

Desarrollo de la Audiencia Pública

Este esquema busca asegurar que los distintos actores involucrados puedan acceder a información relevante y expresar sus opiniones en relación con el proyecto.