Dio inicio el debate por la Reforma Laboral: seguí la transmisión en vivo

La Cámara de Diputados de la Nación se convierte este jueves en el epicentro de una definición clave para la agenda legislativa del Poder Ejecutivo. Desde las 14:00, el recinto de la Cámara Baja sesiona con el objetivo de dar tratamiento al proyecto de reforma laboral, una iniciativa que llega rodeada de un contexto político y social sumamente complejo. Mientras en el interior del palacio legislativo se buscan los consensos necesarios, en las afueras, diversas organizaciones gremiales se movilizan hacia el Congreso en señal de rechazo, todo esto enmarcado en la jornada de paro general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

El retiro estratégico del artículo 44

La noticia que marcó el pulso de las negociaciones previas fue la confirmación por parte de La Libertad Avanza (LLA) del retiro definitivo del artículo 44. Este apartado, vinculado estrictamente al régimen de licencias por enfermedad, se había transformado en un escollo insalvable para el avance de la ley. La decisión de las filas oficialistas de ceder y eliminar dicho texto no fue fortuita: se trató de una maniobra necesaria para apaciguar el aluvión de críticas provenientes de sectores sindicales, políticos e incluso empresariales que se manifestaron en los últimos días.

Al eliminar este punto de fricción, el Gobierno busca garantizar los apoyos fundamentales de los bloques dialoguistas, asegurando así la mayoría que ya se había manifestado en la instancia de comisión. Con este cambio de último momento, se ha informado que el resto del articulado del proyecto de modernización laboral se mantiene tal cual fue aprobado originalmente en el Senado, sin alteraciones adicionales que puedan poner en riesgo la votación.

El foco del conflicto: accidentes y ausencias

Para comprender por qué el artículo 44 generó semejante rechazo, es necesario analizar los cambios que proponía sobre el régimen de ausencias por enfermedades o accidentes no laborales. El texto establecía un nuevo esquema de remuneración para estos casos, determinando que, transcurrido un período específico, los trabajadores afectados comenzarían a percibir un salario reducido.

Los detalles técnicos que encendieron las alarmas fueron los siguientes:

Escala salarial reducida: Los trabajadores percibirían entre el 50% y el 75% de su sueldo durante la licencia.

Los trabajadores percibirían entre el de su sueldo durante la licencia. Criterio de cargas familiares: El porcentaje a cobrar dependería de si el empleado contaba o no con familiares a cargo.

El porcentaje a cobrar dependería de si el empleado contaba o no con familiares a cargo. Falta de diferenciación médica: La omisión de una distinción clara entre patologías graves y leves fue el punto más criticado por la oposición y los sectores dialoguistas, al considerar que desprotegía a trabajadores con diagnósticos complejos.

El camino legislativo y el regreso al Senado

A pesar de las movilizaciones y el clima de protesta, el oficialismo mantiene una fuerte confianza en que la iniciativa logrará la aprobación en la Cámara Baja. Sin embargo, debido a que el texto sufrirá modificaciones respecto a lo enviado por la cámara alta —específicamente por la supresión del mencionado artículo—, el proyecto deberá cumplir con el paso constitucional de regresar a su cámara de origen.

Ante este escenario de inminente media sanción con cambios, la Dirección General de Comisiones del Senado ya ha comenzado a mover los hilos de la burocracia parlamentaria. De manera anticipada, se ha enviado la invitación para un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, fijando como fecha de encuentro el próximo viernes 20.

Este movimiento confirma que el Poder Ejecutivo busca imprimirle la máxima celeridad posible al tratamiento de la reforma laboral, pretendiendo que el Senado ratifique los cambios realizados por Diputados de forma inmediata para convertir la modernización laboral en ley definitiva.