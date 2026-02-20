Diputados aprobó la reforma laboral y la ley volverá al Senado para ser sancionada

La Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral impulsada por el oficialismo con un total de 135 votos afirmativos, luego de una modificación clave: la eliminación del artículo 44 referido a las licencias médicas. La votación se produjo en un clima cargado de tensión política tanto dentro del recinto como en las inmediaciones del Congreso.

Tras la aprobación en general, los legisladores deberán votar en particular, de forma nominal, cada uno de los 26 capítulos que integran el proyecto. La escena parlamentaria estuvo acompañada por la presencia en el palco de Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, en una señal de respaldo político directo al avance de la iniciativa.

El optimismo libertario quedó expuesto incluso antes del tratamiento en Diputados: ya se había convocado al Senado para este viernes 20 de febrero a las 10 horas, con el objetivo de avanzar en la aprobación del dictamen y lograr que la reforma sea ley el próximo 27 de febrero, antes del discurso presidencial ante el Congreso previsto para el 1° de marzo. Desde la oposición, en cambio, se señala como posible horizonte la judicialización del proyecto como única salida frente a su eventual sanción definitiva.

La eliminación del artículo 44: el giro decisivo

El cambio central introducido por el Gobierno respecto del texto aprobado en el Senado fue la eliminación del artículo 44, que sancionaba con la quita del pago de haberes a los trabajadores que hubieran solicitado licencia por enfermedad.

El oficialismo ya no oculta que fueron ellos mismos quienes incorporaron originalmente ese artículo. Sin embargo, la controversia generada empujó a acelerar acuerdos y votaciones para reconfigurar el texto y asegurar su aprobación antes del 1° de marzo. La supresión del artículo operó como gesto político para destrabar resistencias y consolidar los 135 votos afirmativos que permitieron la media sanción.

El Fondo de Asistencia Laboral y las ausencias clave

Uno de los puntos que concentraba mayor incertidumbre era el artículo 58, referido al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este esquema establece que el 3% del salario de los trabajadores será destinado a una cuenta de inversiones para el pago de indemnizaciones.

Para fortalecer su posición, desde el oficialismo aseguraron que existió un trabajo directo del ministro Diego Santilli con la Gobernación de Córdoba. Esa gestión tuvo impacto en la ausencia de tres de los seis representantes cordobeses —García Aresca, Schiaretti y Torres— quienes se habían manifestado públicamente en contra del FAL y conforman la bancada de Provincias Unidas.

El diseño del FAL contempla además que:

Grandes empresas deberán aportar el 1%, ampliable a 1,5%.

Pymes deberán aportar el 2,5%, ampliable hasta 3%.

El empleador afrontará la diferencia cuando el fondo no alcance para cubrir la indemnización total.

Un recinto convulsionado y protestas en la calle

La sesión tuvo paralelismos con la conflictividad que se desarrollaba fuera del Congreso. La movilización que acompañó al paro nacional culminó con 16 personas detenidas y seis heridos, en el marco del protocolo de las fuerzas de seguridad.

Dentro de la Cámara, los legisladores más opositores avanzaron contra el atril de Martín Menem luego de que aprobara a mano alzada el plan de labor que definía la metodología de votación. El inicio tenso incluyó la entrega de cadenas por parte de Horacio Pietragalla a Menem y un cruce entre Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) y Florencia Carignano (Unión por la Patria), cuando la diputada peronista comenzó a desconectar los cables del equipamiento de los taquígrafos.

Reforma laboral: los cambios clave

El proyecto oficialista redefine múltiples aspectos del régimen laboral argentino. Entre los principales puntos se destacan:

Banco de horas

Sustituye el pago de horas extras por un sistema de compensación de jornadas extensas con jornadas más breves o días de franco.

Mantiene descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.

Indemnizaciones

Compensaciones sujetas a inflación con un 3% de plus anual.

Se excluyen aportes correspondientes al aguinaldo, vacaciones y otros agregados.

Se reemplaza el esquema en el que la actualización la establecía el juez interviniente.

Salarios

Promueve pagos por mérito y productividad en detrimento de negociaciones colectivas del salario básico.

Posibilidad de abonar sueldos en pesos, moneda extranjera o en especie.

Vacaciones

Se permite fraccionarlas con un mínimo de 7 días.

Al menos cada 3 años, en caso de vacaciones rotativas, deberán otorgarse en período de verano.

Servicios esenciales

Se incorporan como actividades que deberán garantizar al menos un 75% de prestación normal:

Telecomunicaciones

Hospitales

Recolección de residuos

Aeronáutica comercial

Control de tráfico portuario

Servicios aduaneros y migratorios

Educación en todos sus niveles (salvo universitario)

Promoción del blanqueo laboral

Régimen de incentivos impositivos por cuatro años para empleadores que contraten desempleados o monotributistas hasta un año después de sancionada la ley.

Ventana de seis meses para regularizar trabajadores no registrados.

Eliminación de la ultraactividad

Se pone fin al régimen que mantenía vigente un convenio colectivo vencido hasta la negociación de uno nuevo.

Financiamiento del cine

Desde el 1° de enero de 2028, el INCAA será financiado exclusivamente por partidas asignadas en la Ley de Presupuesto General, eliminando fuentes automáticas como el porcentaje de entradas de cine o fondos provenientes del ENACOM.

Trabajadores de plataformas

Se reglamentan condiciones y garantías.

Obligatoriedad de seguro de salud, cuya cobertura será producto de un "libre acuerdo" sin implicar relación de dependencia.

Asambleas

No podrán afectar el normal desarrollo de actividades.

Requerirán autorización previa.

El trabajador no devengará salario durante su realización.

Con la aprobación en general y la votación en particular por delante, la reforma laboral avanza en un escenario de fuerte polarización política y social. El oficialismo apuesta a convertirla en ley antes del 1° de marzo, mientras la oposición anticipa que la disputa podría trasladarse al terreno judicial si se concreta su sanción definitiva.