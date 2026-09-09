Diputados votó avanzar con el debate por Endeudamiento y Discapacidad

La Cámara de Diputados terminó aprobando el cronograma de debate para los proyectos vinculados con Endeudamiento y Emergencia en Discapacidad, en una jornada marcada por las idas y vueltas de la estrategia de La Libertad Avanza y por una disputa que excede las fechas de las reuniones de comisión: el eje de fondo es el control de la agenda parlamentaria y del discurso político.

El oficialismo fue modificando su postura prácticamente día a día. Finalmente, no dio quórum, aunque sus legisladores se encontraban dentro del recinto, pero permanecieron parados cuando la sesión comenzó con 135 diputados en sus bancas.

La escena no impidió que posteriormente el oficialismo acompañara las votaciones. Los diputados de La Libertad Avanza terminaron votando a favor del cronograma propuesto por la oposición para discutir ambos temas en comisión.

El primer emplazamiento alcanzó a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, que deberán discutir el proyecto destinado a extender durante un año más la emergencia en discapacidad el 16 de septiembre y emitir dictamen el 23 de septiembre.

Ese cronograma fue aprobado por unanimidad, con 249 votos a favor.

El debate por la Emergencia en Discapacidad

La discusión sobre discapacidad se encuentra atravesada por una disputa previa respecto de la estrategia legislativa del oficialismo. El proyecto propone extender por un año más la emergencia en discapacidad, en un contexto en el que, según la información aportada, la comisión correspondiente ya venía trabajando sobre la cuestión y había propuesto un cronograma.

El jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, cuestionó la necesidad de la sesión para imponer fechas que, según sostuvo, ya habían sido planteadas por la propia comisión. "La comisión de discapacidad está trabajando y propuso ya un cronograma. Resulta extraño que tengamos que venir a una sesión a imponer un cronograma que ya propusimos, con misma fecha de dictamen que la proponen ustedes. Así que nosotros vinimos acá porque creemos que tenemos que dar el debate porque es importante".

En la misma línea, Silvana Giudici sostuvo: "Se trata de dar el debate con datos concretos. La emergencia se está cumpliendo".

El oficialismo, de esta manera, terminó acompañando un cronograma que la oposición había llevado al recinto mediante un emplazamiento, aunque planteó que esas mismas fechas ya habían sido propuestas dentro de las comisiones.

El paquete de Endeudamiento quedó fuera de Presupuesto

En paralelo, la oposición aceptó modificar el alcance de su iniciativa respecto de los proyectos de Endeudamiento. Concretamente, decidió dejar afuera del debate a la comisión de Presupuesto.

La decisión implica que no buscarán avanzar con los proyectos considerados más duros, aquellos que implicaban costo fiscal. El paquete será discutido en un plenario de las comisiones de Defensa del Consumidor y Finanzas, con reuniones previstas para el 15, 22 y 29 de septiembre, fecha esta última en la que se buscará firmar dictamen.

La votación de este cronograma también obtuvo una mayoría contundente: 249 votos a favor y uno en contra. El único voto negativo correspondió al diputado santacruceño José Luis Garrido.

Así, los dos grandes temas que concentraron la sesión quedaron encaminados con fechas concretas para su tratamiento en comisión:

Emergencia en Discapacidad: debate el 16 de septiembre y dictamen el 23 de septiembre.

debate el 16 de septiembre y dictamen el 23 de septiembre. Endeudamiento: plenario de Defensa del Consumidor y Finanzas los días 15, 22 y 29 de septiembre.

plenario de Defensa del Consumidor y Finanzas los días 15, 22 y 29 de septiembre. Votación sobre Discapacidad: 249 votos a favor.

249 votos a favor. Votación sobre Endeudamiento: 249 votos a favor y 1 en contra.

249 votos a favor y 1 en contra. Voto negativo: José Luis Garrido, diputado de Santa Cruz.

Una disputa que comenzó antes de la sesión

La pulseada parlamentaria se inició cuando la oposición, convencida de que contaba con altas posibilidades de alcanzar el número necesario, convocó a una sesión especial para emplazar a las comisiones.

Hasta ese momento, según el planteo opositor, los libertarios no abrían las comisiones para avanzar con el tratamiento de los proyectos. En juego estaban más de 50 iniciativas vinculadas con la problemática del endeudamiento y con la extensión durante un año más de la Emergencia en Discapacidad.

Los dos asuntos tenían además antecedentes políticos diferentes. Por un lado, se encuentra una ley que Javier Milei vetó pero que el Congreso insistió. Por otro, una problemática sobre la cual el Presidente había planteado que se trataba de un problema entre privados y que no correspondía intervenir.

Frente a la convocatoria opositora, La Libertad Avanza intentó inicialmente que la sesión fracasara por falta de quórum. Como parte de esa estrategia, abrió las comisiones para comenzar el debate y ofrecer a los legisladores aliados un argumento para no concurrir al recinto.

La oposición interpretó esa maniobra como una "estrategia dilatoria", al considerar que las comisiones podían pasar meses convocando expertos y desarrollando debates sin que los proyectos avanzaran. También reclamó que las iniciativas fueran tratadas simultáneamente en varias comisiones.

El oficialismo intentó cambiar el escenario

Ante la presión opositora, el oficialismo se comprometió a unificar los giros de las comisiones, establecer como objetivo el dictamen a fin de mes e incluso manifestó su disposición a acompañar proyectos, siempre que se mantuviera el equilibrio fiscal.

Pero la discusión tenía una diferencia central: no era equivalente alcanzar un acuerdo dentro de una comisión que conseguir un emplazamiento aprobado por el pleno de la Cámara. Los acuerdos de comisión pueden ser modificados. En cambio, las fechas que establece mediante votación el conjunto del cuerpo legislativo tienen carácter obligatorio dentro de la dinámica parlamentaria.

Por eso, la oposición mantuvo su postura y avanzó con la sesión. En ese esquema, los legisladores provinciales aliados del oficialismo se transformaron en la llave para garantizar el quórum y tampoco retrocedieron.

El encuentro con Alejandro Vilches

La estrategia oficialista tuvo otro capítulo el martes, cuando Alejandro Vilches, secretario Nacional de Discapacidad de Argentina, concurrió al Congreso y mantuvo una reunión con diputados dialoguistas. Sin embargo, el encuentro no tuvo el resultado esperado. Vilches recibió reclamos de distintos sectores, incluido el PRO, que posteriormente publicó un mensaje en el que sostuvo que debían cumplirse los cronogramas de pago a prestadores de discapacidad.

Ese episodio terminó siendo otro elemento dentro de la evaluación del oficialismo. Tras el encuentro, La Libertad Avanza habría advertido que no tenía posibilidades de impedir la sesión.

Del intento de bloqueo al acompañamiento

Frente a ese escenario, el oficialismo terminó optando por una nueva modificación de su estrategia. Para no quedar ubicado como obstructor del debate, decidió dar quórum en la sesión, aunque aseguró que participaría de la discusión para intentar imponer su propio cronograma de trabajo.

Finalmente, tampoco avanzó de esa manera. Los legisladores oficialistas estuvieron dentro del recinto, pero permanecieron parados, mientras la sesión comenzaba con 135 diputados sentados.

La definición llegó después mediante las votaciones. La Libertad Avanza acompañó las fechas propuestas por la oposición para los debates y los dictámenes, aun cuando esas mismas fechas, según argumentaron sus representantes, ya habían sido planteadas previamente en las comisiones.