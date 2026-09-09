Milei pidió a la oposición acompañar los proyectos por Malvinas

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", ubicado en Palermo, y utilizó el acto para formular un pedido dirigido directamente a la oposición en el Congreso.

Durante su discurso, el mandatario solicitó que los distintos sectores políticos acompañen los proyectos vinculados a las Islas Malvinas que el Gobierno enviará en los próximos días al Parlamento. El planteo presidencial estuvo centrado en la necesidad de que las iniciativas vinculadas con la soberanía sobre el archipiélago trasciendan las diferencias partidarias y cuenten con un respaldo amplio en el Congreso.

Milei sostuvo que la cuestión Malvinas no pertenece exclusivamente a una administración ni a una fuerza política, sino que constituye una causa que involucra al conjunto del país.

En ese sentido, expresó: "Esperamos que el Congreso lo sancione, porque Malvinas es una causa nacional. No es de un gobierno, ni de un partido. Con esto no puede haber grieta alguna". El Presidente completó ese planteo con un llamado a utilizar las herramientas disponibles para sostener el reclamo de soberanía: "Hoy todos los argentinos juntos tenemos que disponer las herramientas con las que contamos para defender nuestra soberanía".

"La soberanía no se ejerce con discursos sino con actos"

Otro de los conceptos centrales del discurso presidencial estuvo relacionado con la manera en que, según Milei, debe ejercerse la soberanía. El mandatario remarcó que "la soberanía no se ejerce con discursos sino con actos", una definición que vinculó con las medidas que su administración viene impulsando en relación con las Islas Malvinas.

En ese marco, el Gobierno avanzó con distintas acciones relacionadas con actividades económicas desarrolladas en el área. Entre ellas se encuentran sanciones a empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la zona sin autorización argentina.

La referencia a estas medidas formó parte del mensaje con el que Milei buscó remarcar que el reclamo soberano debe estar acompañado por acciones concretas. El planteo presidencial se articula así alrededor de dos dimensiones: la necesidad de una posición política común frente a la cuestión Malvinas y la adopción de medidas que, desde la perspectiva del Gobierno, permitan defender la soberanía nacional.

El pedido de respaldo

El mensaje del Presidente estuvo dirigido particularmente al Congreso, donde el Gobierno enviará en los próximos días los proyectos relacionados con las Islas Malvinas.

Milei busca que esas iniciativas obtengan un respaldo amplio de la oposición, más allá de las diferencias existentes entre los distintos espacios políticos. Los proyectos estarán orientados a fortalecer la defensa de la soberanía nacional, de acuerdo con el planteo expresado por el mandatario.

El pedido presidencial se produce, además, en un contexto político en el que las diferencias entre oficialismo y oposición continúan marcando la actividad parlamentaria. Por eso, el llamado a dejar de lado la denominada grieta adquiere un lugar central dentro del discurso.

La posición planteada por Milei consiste en que la cuestión de Malvinas debe ser considerada por encima de las disputas partidarias habituales y abordada como una causa de carácter nacional.

El contexto de tensión con el Reino Unido

El pedido de unidad política se produce en un contexto de creciente tensión diplomática con el Reino Unido, luego de que el Gobierno argentino reforzara su reclamo soberano y avanzara con acciones concretas frente a actividades económicas desarrolladas en las islas. Dentro de ese escenario, la administración de Milei busca que los proyectos que serán enviados al Congreso tengan un acompañamiento que exceda los límites del oficialismo.

El objetivo expresado es construir un respaldo político amplio en torno a las iniciativas destinadas a fortalecer la defensa de la soberanía argentina.

La cuestión Malvinas vuelve así a ocupar un lugar destacado dentro del mensaje presidencial, vinculada tanto con el reclamo soberano como con las acciones que el Gobierno viene promoviendo.

En su discurso, Milei procuró establecer una diferencia entre una posición basada exclusivamente en declaraciones y otra sustentada en medidas concretas. De allí su afirmación de que "la soberanía no se ejerce con discursos sino con actos".

El mensaje para el Congreso

La actividad presidencial en Palermo se desarrolló horas antes de una sesión especial en el Congreso, convocada por la oposición. En esa jornada parlamentaria, la oposición prevé debatir dos cuestiones centrales: la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el endeudamiento familiar.

El contraste entre ambos escenarios marca el contexto político en el que Milei formuló su pedido de unidad en torno a Malvinas.

Mientras en el Congreso la oposición se prepara para avanzar con temas que generan diferencias con el oficialismo, el Presidente plantea que los proyectos vinculados con las islas deben quedar al margen de esas disputas.

La convocatoria presidencial apunta, precisamente, a establecer un espacio de coincidencia política en torno a la soberanía.

Malvinas, por encima de las diferencias partidarias

El mensaje de Milei tuvo como eje la idea de que Malvinas es una causa nacional y, por lo tanto, no debería quedar condicionada por las diferencias entre gobiernos o partidos.

El Presidente reclamó que el Congreso acompañe los proyectos que el Gobierno enviará en los próximos días y planteó la necesidad de que todos los argentinos puedan disponer de las herramientas existentes para defender la soberanía.