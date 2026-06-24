Diputados avanzó sobre una libreta escolar digital y la adhesión a la Ley del Bastón Verde

La Cámara de Diputados de la provincia celebró su sexta sesión ordinaria bajo la presidencia de Paola Fedeli y aprobó tres iniciativas que abarcan áreas sensibles de la agenda pública: la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas en el ámbito educativo, la creación de una Libreta Escolar Digital para el seguimiento de las trayectorias escolares y la adhesión de la provincia a la Ley Nacional del Bastón Verde, destinada a reconocer derechos y mejorar la visibilidad de las personas con baja visión. Las tres propuestas obtuvieron media sanción y dejaron expuestas, en distintos planos, discusiones sobre identidad nacional, herramientas de gestión educativa e inclusión de personas con discapacidad visual.

La sesión reunió debates de distinto tenor, pero con un denominador común: la búsqueda de consolidar instrumentos legislativos con impacto en la vida cotidiana, ya sea a través de símbolos permanentes de memoria y soberanía en las escuelas, de sistemas de seguimiento escolar que permitan detectar a tiempo señales de riesgo educativo o de medidas destinadas a fortalecer la autonomía de personas con baja visión. A lo largo de la jornada, oficialismo y oposición expresaron acompañamientos, formularon observaciones y dejaron planteadas distintas miradas sobre la forma de implementar esas políticas.

Malvinas en las escuelas

La primera de las iniciativas aprobadas fue el proyecto impulsado por Luis Fadel (UCR), que dispone la instalación permanente de cartelería con la leyenda "Las Islas Malvinas son Argentinas" en todos los establecimientos educativos de la provincia. La propuesta se apoya en la idea de que la causa Malvinas no debe quedar restringida a fechas conmemorativas o contenidos ocasionales, sino que debe tener una presencia sostenida y visible en las escuelas como parte de la construcción de memoria colectiva y de la reafirmación de la soberanía nacional.

Al fundamentar la iniciativa, Fadel explicó que el proyecto surgió a partir de intercambios con excombatientes y remarcó que la cuestión Malvinas forma parte de la currícula educativa y también del mandato constitucional argentino. Desde esa perspectiva, la colocación de cartelería permanente no aparece como un gesto decorativo, sino como una decisión con sentido pedagógico y político, destinada a mantener vigente una causa que el legislador definió como nacional y transversal.

"Malvinas es una causa nacional que no tiene distinción, ni de credo, ni de religión, ni de cuestiones políticas y todos los gobiernos debemos reafirmar nuestro compromiso de soberanía y de recuperación", expresó durante el debate. En la misma línea, añadió que "Las Malvinas son un pedazo de nuestro territorio, un sentimiento nacional y, por tanta sangre joven derramada en pos de su recuperación, tiene que estar vigente".

La iniciativa, tal como fue presentada y defendida en el recinto, busca que la consigna sobre las islas forme parte del paisaje cotidiano de los establecimientos educativos y que, a través de esa presencia permanente, se fortalezca el vínculo entre las nuevas generaciones y una causa que atraviesa la identidad nacional.

Libreta Escolar Digital

La segunda media sanción de la jornada estuvo orientada al sistema educativo. Se trata del proyecto presentado por Natalia Saseta (PRO) para crear la Libreta Escolar Digital (LED), un sistema destinado a registrar y almacenar información vinculada a asistencia, rendimiento académico y evolución pedagógica de los estudiantes. Según expuso la legisladora, la propuesta no se agota en una modernización administrativa, sino que apunta a fortalecer el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes dentro del sistema escolar.

Saseta explicó que uno de los objetivos centrales es unificar información que hoy se encuentra dispersa en distintos registros y sistemas, de manera que las familias puedan acceder en tiempo real a datos relevantes sobre la trayectoria educativa de los estudiantes y que, al mismo tiempo, el Estado cuente con herramientas para intervenir tempranamente ante situaciones de riesgo escolar.

En su defensa del proyecto, la diputada fue explícita sobre el problema que busca abordar la iniciativa. "El objetivo fundamental es combatir la deserción escolar, porque ningún chico deja la escuela de un día para otro; antes hay señales como las inasistencias reiteradas, las dificultades de aprendizaje y el bajo rendimiento", sostuvo. La frase sintetiza el espíritu de la propuesta: construir un sistema que permita leer esas señales antes de que se traduzcan en abandono escolar y que convierta la información en una herramienta de prevención.

Apoyos, observaciones y cambios

Durante el debate, Sonia Nabarro (Fuerza Catamarca) adelantó el acompañamiento de su bloque y valoró la centralización de datos educativos como respuesta a una necesidad concreta. También destacó que la iniciativa sigue experiencias ya implementadas en otras provincias. Sin embargo, planteó observaciones vinculadas a la seguridad informática y a la protección de los datos personales. Entre otros puntos, señaló que el proyecto original no detallaba los estándares técnicos de resguardo ni el sistema de almacenamiento de la información, dos aspectos sensibles cuando se trata de datos escolares.

Frente a esas objeciones, Saseta recordó que la iniciativa fue analizada junto a especialistas y autoridades educativas y remarcó el consenso alcanzado en la Comisión. Desde el oficialismo, María Argerich también acompañó el espíritu de la propuesta, aunque planteó la conveniencia de adecuarla al Portal Escolar ya desarrollado por el Ministerio de Educación y Trabajo dentro del Sistema Integral de Información Digital Educativa. "Sería importante poner este proyecto en el marco de este Portal, porque es algo que ya existe y que contempla justamente la información sobre asistencia, calificaciones y seguimiento de los estudiantes", explicó.

Tras un cuarto intermedio, el proyecto incorporó modificaciones consensuadas. Entre los cambios introducidos, se estableció expresamente que la Libreta Escolar Digital funcionará dentro del Portal Escolar del Sistema Integral de Información Digital Educativa, que el Ministerio será el responsable de su implementación y mantenimiento, y que deberán existir protocolos claros de acceso y uso para garantizar la privacidad y seguridad de los datos.

Adhesión a la Ley del Bastón Verde

La tercera iniciativa aprobada por la Cámara fue la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N.º 25.682, conocida como Ley del Bastón Verde, proyecto presentado originalmente por la exdiputada Adriana Díaz. La norma reconoce el uso del Bastón Verde como instrumento de orientación y movilidad para personas con baja visión e instituye además el 26 de septiembre como Día del Bastón Verde.

La fundamentación en el recinto estuvo a cargo de Rosana Pereyra (FT), quien planteó que la medida apunta a fortalecer la autonomía y la inclusión de un sector que, según señaló, suele quedar invisibilizado. "Las personas con baja visión suelen quedar en un punto intermedio de invisibilidad social. No encajan en la representación de la discapacidad visual total, pero enfrentan barreras cotidianas iguales o incluso más confusas", afirmó la legisladora.

Pereyra sostuvo que el Bastón Verde cumple una función concreta al facilitar la identificación de la condición visual, mejorar la seguridad en la vía pública y favorecer una vida más independiente. Pero además enmarcó la adhesión en una discusión más amplia sobre el rol del Estado en la garantía de derechos de las personas con discapacidad. "La inclusión no se declama, se legisla, se financia y se garantiza", subrayó.

Acompañamiento opositor

Desde la oposición, Carlos Aibar Quintar (La Libertad Avanza) adelantó el acompañamiento de su bloque a la adhesión y destacó la importancia de visibilizar los distintos tipos de bastones utilizados por personas con discapacidad visual. "Nos parece fundamental que desde el Estado existan políticas públicas que eduquen a la ciudadanía sobre cómo tratar a las personas con discapacidad", sostuvo durante el debate, al tiempo que aprovechó el tratamiento del proyecto para plantear cuestionamientos vinculados con la infraestructura urbana y la accesibilidad.

En un pasaje que marcó el tono político del intercambio, Aibar Quintar expresó: "Nunca pensé estar de acuerdo con un proyecto de la diputada mandato cumplido Adriana Díaz, pero miramos las necesidades que tienen los catamarqueños sin importar el signo político". La frase sintetizó un punto de coincidencia en torno a la necesidad de sostener medidas orientadas a mejorar las condiciones de inclusión y movilidad de las personas con baja visión.