Diputados convocarán a POSCO para que explique el impacto del proyecto de litio "Sal de Oro"

La actividad extractiva en la provincia de Catamarca atraviesa un momento de expansión sin precedentes, situando a la región en el epicentro de la atención global debido a sus reservas de litio. En este escenario de crecimiento industrial, la Cámara de Diputados de Catamarca ha dado un paso institucional significativo este martes al aprobar una iniciativa que busca echar luz sobre los pormenores de uno de los emprendimientos más ambiciosos del sector. La Comisión de Minería ha decidido convocar formalmente al CEO y a los representantes de la firma POSCO Argentina S.A.U., empresa responsable del proyecto "Sal de Oro", ubicado en el estratégico Salar del Hombre Muerto.

La medida fue impulsada originalmente mediante una nota presentada por el diputado provincial Mamerto Acuña, referente del Bloque Generación del Cambio. El objetivo central de esta convocatoria es que la compañía surcoreana exponga de manera exhaustiva y clara cuál es el impacto real que el emprendimiento está teniendo en el territorio provincial. La iniciativa legislativa surge de la necesidad de traducir las grandes cifras macroeconómicas en beneficios concretos y tangibles para los ciudadanos catamarqueños, garantizando que el desarrollo de los recursos estratégicos sea acompañado por una rendición de cuentas acorde a su magnitud.

El estudio del pliego de condiciones

La convocatoria contempla una agenda de consultas técnicas y sociales de gran profundidad. Los legisladores buscan que la empresa responda sobre pilares fundamentales que sostienen la denominada "licencia social". Entre los puntos más críticos que POSCO Argentina S.A.U. deberá detallar ante la comisión, se destacan la trazabilidad de sus inversiones y la composición de su fuerza laboral.

Los ejes principales de la solicitud de información incluyen:

Inversión Ejecutada: Detalle preciso de los montos de capital invertidos efectivamente dentro de la provincia de Catamarca hasta la fecha.

Empleo Genuino: Cantidad total de trabajadores empleados en el proyecto, discriminando específicamente cuántos de ellos poseen residencia efectiva en la provincia.

Contratación de Proveedores: Políticas aplicadas para la selección y priorización de empresas y mano de obra local en la cadena de suministros.

Aportes Fiscales: Montos abonados en concepto de regalías, impuestos y contribuciones al erario público provincial y municipal.

Impacto Comunitario: Evaluación de los efectos económicos y sociales en las comunidades directamente involucradas en el área de influencia del salar.

La protección del medio ambiente

Más allá de los dividendos económicos, la iniciativa del diputado Acuña pone un énfasis especial en la sustentabilidad ambiental. El proyecto "Sal de Oro", al operar en un ecosistema frágil como el de la Puna, debe certificar el cumplimiento de normativas estrictas. En este sentido, la empresa deberá informar sobre las medidas ambientales implementadas, con un foco prioritario en el uso del agua, recurso vital y sensible en la región del Salar del Hombre Muerto.

Asimismo, la Comisión de Minería requiere conocer el estado actual de las obras y las perspectivas futuras de producción. Para el diputado Acuña, el Poder Legislativo no puede ser un espectador pasivo en la gestión de los recursos naturales. Según sus declaraciones, es imperativo que la institución asuma un rol activo en el control, seguimiento y participación de la explotación de recursos que son propiedad de la provincia. Esta postura se refuerza ante el escenario de fuerte crecimiento que experimenta la industria del litio a nivel local e internacional.

Transparencia institucional

La fundamentación de la propuesta radica en el derecho de la sociedad a estar informada sobre el destino de sus bienes naturales. El legislador del Bloque Generación del Cambio subrayó que la transparencia debe ser el eje rector de la relación entre el Estado y el sector privado. En sus palabras, la licencia social no debe limitarse a un concepto discursivo o retórico, sino que se construye a través de la participación ciudadana y la claridad informativa.

El diputado Acuña fue enfático al señalar que los catamarqueños tienen el derecho inalienable de saber qué beneficios deja realmente la actividad en el suelo provincial. Según sostuvo, la Comisión de Minería debe consolidarse como un espacio donde las empresas expliquen con fundamentos técnicos el impacto de sus proyectos. La visión propuesta es la de una minería que no sea meramente extractiva, sino que funcione como un motor de desarrollo real: generación de infraestructura, fortalecimiento de proveedores locales y creación de oportunidades de vida para quienes habitan los territorios donde se encuentran los yacimientos. Con esta convocatoria, Catamarca busca asegurar que la riqueza del litio se traduzca en un progreso duradero y equitativo para toda su gente.