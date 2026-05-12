Diputados convocó a una sesión especial para pedir la interpelación de Adorni

La convocatoria incluye un temario integrado por cuatro proyectos que apuntan a solicitar explicaciones del funcionario nacional y abrir el debate legislativo sobre distintos aspectos relacionados con el uso de bienes del Estado, fondos públicos y declaraciones patrimoniales. Sin embargo, antes de avanzar con el tratamiento de las iniciativas, la oposición deberá alcanzar el quórum necesario para habilitar la sesión, lo que implica reunir la presencia de 129 diputados en el recinto.

La sesión especial fue promovida por distintos sectores opositores que buscan reactivar la discusión parlamentaria en torno a la situación del jefe de Gabinete. Entre las iniciativas incluidas en el temario figura incluso la posibilidad de avanzar hacia una moción de censura, mecanismo que podría derivar en el desplazamiento del funcionario en caso de obtener los apoyos necesarios.

El pedido de interpelación se apoya en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que cualquiera de las dos cámaras del Congreso puede solicitar la presencia del ministro coordinador para brindar explicaciones ante el Poder Legislativo. Ese mismo artículo contempla además la posibilidad de impulsar una moción de censura y, eventualmente, la remoción del funcionario si la propuesta obtuviera las mayorías requeridas.

Los proyectos y las dificultades parlamentarias

Los cuatro proyectos incorporados al temario no cuentan con despacho de comisión, por lo que la oposición necesitará avanzar previamente en el tratamiento parlamentario para poder discutirlos formalmente. En caso de conseguir el quórum, los bloques impulsores buscarán emplazar a las comisiones de:

Asuntos Constitucionales

Peticiones, Poderes y Reglamento

La comisión de Asuntos Constitucionales está presidida por el oficialista Nicolás Mayoraz, mientras que la de Peticiones, Poderes y Reglamento es encabezada por Giselle Castelnuovo.

La intención de la oposición es fijar fecha y hora para que ambas comisiones convoquen reuniones y avancen posteriormente con los dictámenes correspondientes. Sin embargo, el escenario parlamentario aparece complejo para los sectores opositores debido a que los proyectos requerirían mayorías especiales y el acompañamiento de legisladores cercanos al oficialismo o aliados al Gobierno.

Los diputados que impulsan la iniciativa

La solicitud de sesión especial lleva las firmas de representantes de distintos espacios políticos. Entre quienes promovieron el pedido se encuentran:

Esteban Paulón

Mónica Frade

Maximiliano Ferraro

Pablo Juliano

María Inés Zigarán

Mariela Coletta

Nicolás del Caño

Myriam Bregman

Néstor Pitrola

Los distintos sectores confluyeron en el pedido de interpelación pese a pertenecer a espacios parlamentarios diversos.

El rol de Unión por la Patria

Aunque el bloque de Unión por la Patria no se sumó formalmente al pedido de sesión, sus diputados sí participarán del debate en el recinto. Según trascendió, el espacio conducido por Germán Martínez pretendía impulsar una convocatoria con un temario más amplio, incorporando proyectos de impacto social que pudieran atraer a legisladores cercanos al oficialismo y facilitar la obtención del quórum.

La discusión sobre la estrategia parlamentaria aparece así atravesada por las dificultades numéricas que enfrenta la oposición para avanzar con iniciativas de alto impacto político.

Las acusaciones y los pedidos de informes

Los proyectos impulsados en Diputados contemplan distintos pedidos de informes vinculados a la situación judicial y patrimonial de Manuel Adorni. Entre los planteos incluidos en las iniciativas figuran solicitudes de informes verbales al jefe de Gabinete sobre:

Presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado

Uso de fondos públicos

Cuestiones vinculadas a su situación patrimonial declarada

Irregularidades relacionadas con su patrimonio

Uno de los proyectos también propone avanzar con informes verbales destinados a iniciar una eventual moción de censura contra el funcionario.

En ese contexto, la sesión especial convocada para este jueves aparece como un nuevo capítulo en la disputa política entre el oficialismo y la oposición dentro del Congreso, en un escenario donde los sectores impulsores deberán primero reunir el número necesario de diputados para habilitar el debate parlamentario.