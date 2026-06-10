Diputados impulsa seguridad, deporte y educación inclusiva con tres leyes clave

La Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Paola Fedeli, aprobó en su quinta sesión ordinaria un proyecto de ley presentado por Gladys Moro para dotar al personal policial de cámaras corporales, conocidas como BodyCam, durante operativos de seguridad y control. La propuesta fue fundamentada por Exequiel Moreno (FT), quien destacó que estos dispositivos, ya utilizados en otras provincias y países, mejoran la transparencia de los procedimientos policiales y la interacción con la ciudadanía.

Moreno subrayó que las BodyCam registran audio, video e imágenes, generando evidencia objetiva ante posibles controversias o investigaciones judiciales, y que su implementación ha demostrado eficacia en la reducción de quejas y disputas, aportando claridad sobre los hechos durante los operativos.

Por su parte, Valentina Reynoso (LLA) resaltó que las cámaras benefician tanto a la ciudadanía como a los uniformados, al prevenir abusos y reducir denuncias falsas. Su colega de bloque, Carlos Aibar Quintar (LLA), respaldó la iniciativa y propuso extender los plazos presupuestarios para garantizar su implementación, estableciendo que "el Poder Ejecutivo deberá adquirir y distribuir las cámaras corporales necesarias para la institución policial en el próximo ejercicio fiscal desde la promulgación de la presente ley".

Tras un cuarto intermedio, se consensuaron modificaciones sobre protocolos de encendido, tiempos de almacenamiento y régimen sancionatorio. Natalia Saseta (PRO) precisó que las grabaciones se conservarán hasta 6 meses, y bajo requerimiento de autoridad competente, serán reservadas por 5 años, mientras que la omisión injustificada de la activación constituirá falta grave.

Licencia especial deportiva: apoyo a deportistas, entrenadores y dirigentes

El segundo proyecto aprobado corresponde a la adhesión provincial a la Ley Nacional N.º 20.596 de Licencia Especial Deportiva, iniciativa del diputado de mandato cumplido Juan José Denett. La norma garantiza permisos con goce de haberes y resguardo laboral para deportistas aficionados, entrenadores, árbitros y dirigentes que representen a la jurisdicción o al país en competencias nacionales o internacionales.

Germán Scolamieri (FT), miembro informante, destacó la importancia de la medida para asegurar igualdad de condiciones y acompañar a quienes realizan sacrificios personales, familiares y económicos por representar a la provincia y al país.

Desde la bancada opositora Generar, Tiago Puente apoyó la propuesta, aunque subrayó que llega después de años de reclamos y llamó a una actualización integral de la legislación deportiva provincial, así como a fortalecer las categorías formativas. En la misma línea, Natalia Ponferrada (FT) instó a contemplar licencias deportivas dentro del sistema educativo formal, considerando la afectación que tienen en pruebas y exámenes escolares.

Por escuelas sin discriminación: campaña permanente contra el bullying

El tercer proyecto aprobado fue impulsado por Alicia Paz, con el objetivo de crear la campaña provincial permanente "Por escuelas sin discriminación", destinada a prevenir y abordar bullying, ciberbullying y discriminación en todos los establecimientos educativos, públicos y privados.

Paz resaltó los efectos negativos en la salud emocional de niñas, niños y adolescentes, incluyendo baja autoestima, sufrimiento emocional, aislamiento, ansiedad, depresión y conductas autolesivas. La diputada enfatizó la necesidad de contar con personal capacitado y grupos de psicopedagogos en cada institución educativa.

Verónica Vallejos (LLA) agregó que la corresponsabilidad familiar y el cumplimiento de las restricciones sobre el uso de celulares en las aulas son fundamentales para prevenir estas problemáticas. Asimismo, Fernando Baigorrí (MID) alertó sobre la urgencia de abordar la salud mental escolar y la necesidad de tratar coordinadamente otros proyectos afines.

Desde el oficialismo, María Argerich (FT) respaldó la iniciativa, aunque defendió los protocolos y dispositivos existentes, incluyendo el Observatorio de Salud Mental y el protocolo de actuación ante situaciones complejas en instituciones educativas vigente desde 2022, subrayando que la provincia ya cuenta con herramientas de prevención y acompañamiento.