El Gobierno redobla la ofensiva judicial para frenar la pensión de privilegio de CFK

El conflicto judicial vinculado a las asignaciones especiales de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa avanzando en los tribunales y suma un nuevo capítulo con la intervención directa del Ministerio de Capital Humano. La cartera encabezada por Sandra Pettovello informó oficialmente que, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El objetivo central de la presentación es lograr la revocación de la medida cautelar que había favorecido a la ex mandataria. Esa resolución judicial había sido emitida por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que ordenó al organismo previsional restablecer el pago de la pensión de privilegio.

La decisión judicial había significado un revés para la postura del Gobierno nacional, que desde el inicio del conflicto sostuvo que la situación judicial de Fernández de Kirchner impedía el acceso a este tipo de beneficios excepcionales. Ahora, con la presentación ante el máximo tribunal, la administración nacional busca revertir ese escenario y llevar la discusión a la máxima instancia judicial del país.

El argumento central del Gobierno

En el comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, el Ejecutivo sostuvo que existen "múltiples razones legales" que justifican la apelación presentada ante la Corte Suprema. El eje principal del planteo oficial se apoya en la condena penal que pesa sobre la ex presidenta por delitos contra la Administración Pública.

Desde la cartera nacional calificaron como "inadmisible" la continuidad de estos beneficios en el marco de la situación procesal de la beneficiaria. El Gobierno remarcó especialmente que la discusión no se limita únicamente a la pensión de privilegio, sino también al reclamo vinculado a otra prestación excepcional.

El comunicado oficial expresó de manera textual:

"Resulta especialmente inadmisible que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio mientras reclama, además, el cobro de una jubilación honorífica también de carácter excepcional".

La frase resume la posición política y jurídica que el Ejecutivo intenta consolidar ante la Corte Suprema. Para el Gobierno, la existencia de una condena por delitos contra el Estado vuelve incompatible el acceso a beneficios previsionales de naturaleza extraordinaria.

La cautelar que originó la controversia

La controversia judicial se intensificó luego de la resolución adoptada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Ese tribunal había ordenado a la ANSES restablecer el pago de la pensión de privilegio, otorgando una medida cautelar favorable a Fernández de Kirchner.

La decisión fue interpretada por el oficialismo como una señal contraria a la postura que sostiene el Ejecutivo respecto de los beneficios previsionales especiales. Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la resolución judicial debía ser revisada y que existían fundamentos suficientes para impugnarla.

En ese contexto, el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema aparece como una herramienta clave dentro de la estrategia judicial del Gobierno. La intención oficial es que el máximo tribunal analice la validez de la cautelar y determine si corresponde mantener o dejar sin efecto la restitución de la pensión.

La estrategia oficial: agotar todas las instancias

El Gobierno nacional ratificó además que mantendrá una política activa en este expediente judicial y que buscará utilizar todas las vías legales disponibles para impedir que la ex vicepresidenta perciba las asignaciones especiales.

La postura oficial quedó explicitada en distintos tramos del comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano. Allí se remarcó que la administración nacional agotará "todas las instancias judiciales posibles" con el objetivo de sostener su posición.

Entre los principales argumentos expuestos por el Ejecutivo se destacan:

La condena penal por delitos contra la Administración Pública.

por delitos contra la Administración Pública. La supuesta incompatibilidad entre esa condena y el acceso a beneficios excepcionales.

El carácter de "pensión de privilegio" y de "jubilación honorífica" de las prestaciones reclamadas.

y de de las prestaciones reclamadas. La necesidad de que la Corte Suprema revise la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de la Seguridad Social.

El conflicto, de este modo, no solo mantiene una dimensión jurídica, sino también un fuerte componente político e institucional. La discusión gira alrededor de la interpretación sobre el alcance de los beneficios previsionales especiales y sobre la incidencia que una condena penal puede tener en su percepción.

Un expediente con impacto político e institucional

La decisión de avanzar ante la Corte Suprema evidencia que el Gobierno considera este expediente como un tema de alta relevancia institucional. La intervención de la ANSES, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, refuerza además el carácter formal de la ofensiva judicial impulsada por la administración nacional.

Mientras la cautelar favorable a Fernández de Kirchner continúa siendo objeto de disputa, el caso permanece bajo seguimiento permanente por parte del ministerio conducido por Sandra Pettovello. El Ejecutivo insiste en que la naturaleza excepcional de las asignaciones especiales resulta incompatible con delitos cometidos contra el Estado, una interpretación que ahora deberá ser analizada en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La resolución que adopte el máximo tribunal será determinante para definir el futuro de las asignaciones reclamadas y para establecer el alcance jurídico de este tipo de beneficios frente a situaciones judiciales de alta complejidad política e institucional.