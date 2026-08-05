Diputados: media sanción para la creación del Sistema Meteorológico Provincial

La Cámara de Diputados de Catamarca, presidida por Paola Fedeli, celebró su novena sesión ordinaria, durante la cual avanzó en el tratamiento y aprobación de diversas iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades del Estado en materia de prevención de riesgos, preservación del patrimonio histórico y cultural, y respuesta ante emergencias en zonas de difícil acceso.

Durante la jornada legislativa, el cuerpo otorgó media sanción al proyecto de creación del Sistema Meteorológico Provincial de Catamarca (SiMeCat) y convirtió en ley las iniciativas para la creación del Archivo Audiovisual de la Provincia y de la Base de Alta Montaña del Grupo Especial de Rescate (G.E.R.). Asimismo, los legisladores aprobaron una declaración de Interés Legislativo en reconocimiento a la actuación del equipo de fútbol femenino Buscapinas F.C.

Media sanción para el Sistema Meteorológico Provincial

Uno de los principales proyectos debatidos fue el impulsado por el diputado Germán Scolamieri (FT), mediante el cual se crea el Sistema Meteorológico Provincial de Catamarca (SiMeCat). La iniciativa tiene como finalidad la recolección, monitoreo, procesamiento y difusión de información meteorológica y climática, además de articular el trabajo de los distintos organismos que actualmente generan datos sobre el clima, con el propósito de fortalecer las tareas de prevención, planificación y respuesta frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Al fundamentar el proyecto, Scolamieri sostuvo que la propuesta busca fortalecer la capacidad preventiva del Estado y remarcó que la creciente frecuencia de tormentas intensas, sequías, incendios forestales y otros eventos extremos hace necesario contar con información precisa y oportuna.

El legislador destacó que la provincia ya dispone de recursos humanos, estaciones meteorológicas y organismos especializados, aunque señaló que actualmente trabajan de manera dispersa.

"Si ya tenemos conocimiento, recursos humanos y equipamiento, ¿por qué no aprovechar todo ese potencial? Justamente eso es lo que propone este proyecto: no crear una estructura burocrática nueva ni duplicar funciones; todo lo contrario, integrarlas, coordinarlas, fortalecerlas y ponerlas a trabajar juntas", afirmó.

Por su parte, Mamerto Acuña (Generar) adelantó el acompañamiento de su bloque, aunque expresó reparos respecto de la implementación efectiva de este tipo de normas. Recordó que Catamarca ya posee legislación vinculada a esta materia y consideró necesario que el Poder Ejecutivo reglamente y ponga en funcionamiento las herramientas ya sancionadas para evitar que, según expresó, "queden como letras muertas".

Sanción para el Archivo Audiovisual de la Provincia

Durante la misma sesión, la Cámara otorgó sanción definitiva al proyecto presentado por el senador Ramón Figueroa Castellanos para crear el Archivo Audiovisual de la Provincia, destinado a recopilar, preservar, digitalizar y difundir el patrimonio audiovisual y fotográfico de Catamarca y de la región del NOA.

Como miembro informante, Exequiel Moreno (FT) destacó que la iniciativa apunta a proteger documentos de valor histórico, cultural, institucional y político para las generaciones presentes y futuras.

"No se trata solamente de crear un archivo, se trata de proteger nuestra memoria colectiva. Cada fotografía, cada filmación, cada registro documental constituye una parte de la identidad de Catamarca", sostuvo.

Moreno explicó además que la digitalización permitirá conservar materiales frágiles, facilitar el acceso de investigadores, estudiantes y ciudadanos y consolidar una política pública destinada a preservar la memoria histórica. Desde el bloque Frente de Todos, Natalia Ponferrada respaldó el proyecto y señaló que responde a los desafíos que plantea la preservación digital. También advirtió que la ausencia de políticas públicas específicas podría generar "un vacío irreparable en la memoria de las futuras generaciones", por lo que consideró que el nuevo archivo permitirá conservar tanto los registros históricos como las producciones audiovisuales contemporáneas.

Desde la oposición, Carlos Aibar Quintar (LLA) manifestó su acompañamiento al espíritu general de la iniciativa, aunque propuso modificaciones relacionadas con la autoridad de aplicación. En ese sentido, planteó que el nuevo archivo debería depender del Archivo Histórico Provincial para evitar ampliar la estructura administrativa del Estado y optimizar los recursos existentes.

En la misma línea, Francisco Monti (LLA) coincidió en la importancia del proyecto, aunque solicitó que la votación se realizara artículo por artículo con el objetivo de presentar modificaciones vinculadas a la organización administrativa prevista en la norma. Durante el debate también intervino Rosana Pereyra Reynoso (FT), quien destacó el valor social y cultural del patrimonio audiovisual.

"Es fundamental el almacenamiento de la información audiovisual, mejorando la manera de cuidar, preservar y mantener la calidad de los archivos para garantizar un acceso permanente a estos documentos", expresó.

Creación de la Base de Alta Montaña del G.E.R.

Otra de las iniciativas que obtuvo sanción definitiva fue la creación de la Base de Alta Montaña del Grupo Especial de Rescate (G.E.R.) en Antofagasta de la Sierra.

El proyecto fue presentado originalmente por el diputado mandato cumplido Carlos Marsilli y regresó a la Cámara de Diputados luego de las modificaciones introducidas por el Senado.

La propuesta busca dotar al Grupo Especial de Rescate de una base operativa permanente en uno de los sectores de mayor complejidad geográfica de la provincia, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta ante emergencias relacionadas con el turismo de montaña, la actividad minera y otras contingencias que demandan intervenciones especializadas.

Al fundamentar el despacho, Luis Fadel (UCR) destacó que el crecimiento sostenido de las actividades de montaña y del desarrollo minero en la región exige fortalecer la capacidad operativa del Estado.

Recordó además que actualmente el G.E.R. depende de la Dirección de Bomberos, con asiento en la Capital, situación que obliga en numerosas oportunidades a recorrer largas distancias antes de iniciar un operativo de rescate.

"La importancia de contar con una base de rescate en un punto estratégico de nuestra provincia redundaría en beneficio de su funcionalidad, posibilitando una actuación pronta y eficaz ante eventuales emergencias", afirmó.

El legislador explicó también que la presencia permanente de personal especializado en Antofagasta de la Sierra permitirá que los rescatistas permanezcan aclimatados a las condiciones de altura, aspecto que consideró determinante para intervenir con mayor seguridad y eficiencia en operativos complejos. Asimismo, indicó que la propuesta toma como referencia experiencias recientes de rescates efectuados en la zona, que evidenciaron la necesidad de fortalecer la infraestructura destinada a este tipo de intervenciones.

Reconocimiento al equipo Buscapinas F.C.

En el tramo final de la sesión, la Cámara declaró de Interés Legislativo la actuación del equipo de fútbol femenino Buscapinas F.C., iniciativa presentada por Exequiel Moreno.

El reconocimiento fue otorgado por la obtención del campeonato nacional de fútbol de la abogacía, en la categoría Femenino Mayores de 35 años.

Como miembro informante, Natalia Saseta (PRO) destacó que el homenaje trasciende el logro deportivo y constituye un mensaje de igualdad de oportunidades para las mujeres. "Cuando una niña ve a una mujer jugando al fútbol, compitiendo y levantando una copa empieza a entender que también puede ser ese su lugar", expresó.

Por su parte, Exequiel Moreno sostuvo que el campeonato obtenido es "producto del esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo" y afirmó que el reconocimiento busca homenajear a mujeres que "han logrado abrir caminos y convertirse en ejemplo para otras generaciones".