El Episcopado alimenta la expectativa por la visita del Papa, aunque aún no hay confirmación oficial

La posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina volvió a instalarse con fuerza a partir de las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, quien reconoció que existen distintos "signos" que alimentan la expectativa, aunque remarcó que todavía no existe una confirmación formal por parte de la Santa Sede.

El arzobispo insistió en que la decisión final depende exclusivamente del Vaticano y evitó aventurar fechas concretas, pese a las versiones que ubican una eventual visita durante los primeros días o la segunda semana de noviembre. Al mismo tiempo, admitió que existe una expectativa creciente dentro de la Iglesia argentina y que el posible viaje forma parte de una agenda regional que el Vaticano analiza.

"Dependemos de la confirmación de la Santa Sede para saber si viene León XIV", sostuvo Colombo durante una entrevista con radio La Red. Según explicó, los preparativos que se vienen llevando adelante tienen como objetivo contar con un diagnóstico previo que permita organizar una eventual visita papal en caso de que finalmente sea aprobada.

"Es un deseo a voces que venga León XIV"

Aunque aclaró que no existe una determinación oficial, el presidente del Episcopado se mostró optimista respecto de la posibilidad de que el viaje se concrete. En ese sentido, afirmó que existen gestos y signos que permiten sostener la expectativa.

"Creemos que, dados algunos signos o gestos, se va a ir confirmando esto, pero formalmente no hay ninguna determinación", señaló. Colombo también explicó que la Argentina forma parte de la agenda regional que el Vaticano analiza para una eventual gira. El recorrido contemplaría tres países:

• Perú.

• Uruguay.

• Argentina.

"Esos tres países están en la agenda y en el deseo del Papa", afirmó el titular de la CEA.

En la misma línea, sostuvo que existe una voluntad del Pontífice de viajar a la Argentina. "La visita a la Argentina está en el deseo del Papa. Existe una voluntad de que venga al país", expresó. Incluso describió el clima que percibe dentro de la Iglesia argentina con una frase que resume el nivel de expectativa generado: "Es un deseo a voces que venga León XIV".

La duración del viaje condicionaría la recorrida

Uno de los interrogantes que aparece ante una eventual visita papal es el alcance que tendría la recorrida por el país. Colombo explicó que el tiempo disponible será un factor determinante para definir qué lugares podrían formar parte de la agenda.

"Nuestro deseo es que pueda visitar muchos lugares del país, pero estos viajes suelen ser de tres días", indicó. La referencia a la duración de este tipo de viajes introduce una limitación concreta sobre las posibilidades de una eventual visita. Si el viaje finalmente se concreta dentro de una gira regional, el tiempo disponible para la Argentina podría condicionar la cantidad de ciudades y actividades incluidas en el itinerario.

En ese contexto, el presidente del Episcopado mencionó a Córdoba como una de las ciudades que habitualmente aparece entre las posibilidades. "Siempre se piensa en Córdoba por la tradición que tiene", señaló.

Sin embargo, Colombo no brindó precisiones sobre un posible recorrido ni confirmó qué ciudades podrían ser visitadas si la Santa Sede finalmente aprueba la gira.

La visita no debería limitarse a una misa

Al referirse a las características que podría tener una eventual presencia de León XIV en el país, Colombo planteó que el viaje no debería reducirse únicamente a una celebración litúrgica.

"Debería ser más que una misa", afirmó. La definición fue expresada sin que el titular de la CEA brindara mayores precisiones sobre un posible itinerario o sobre las actividades que podrían incluirse en una visita papal. De todos modos, la declaración deja planteada la expectativa de que el eventual viaje pueda contemplar una agenda más amplia que una única celebración religiosa.

Respecto de la cantidad de personas que podría movilizar la presencia del Pontífice, Colombo reconoció que todavía no existen estimaciones concretas. "No tengo estimativo de cuántas personas se pueden juntar", respondió al ser consultado sobre una eventual convocatoria.

La llegada del nuevo nuncio apostólico

Las declaraciones de Marcelo Colombo se produjeron pocas horas después de la llegada a Buenos Aires del nuevo nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.

El representante de la Santa Sede fue recibido por el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, por instrucción del canciller Pablo Quirno. Del recibimiento también participaron el propio Colombo y el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Raúl Pizarro.

En el Gobierno sostienen que Banach deberá cumplir primero con el proceso habitual de acreditación. Ese procedimiento incluye la presentación de las copias de las cartas credenciales ante la Cancillería y, posteriormente, la presentación de las cartas credenciales ante el presidente Javier Milei.

La llegada del nuevo nuncio se produjo en un contexto de creciente expectativa en torno a una eventual visita de León XIV, aunque tanto la Casa Rosada como la Iglesia remarcan que la presencia de Banach en el país no implica una confirmación del viaje papal.