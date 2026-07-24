El Gobierno dará un aporte extraordinario a Antofagasta de la Sierra tras el temporal

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, recibió al intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, para analizar las consecuencias del intenso temporal de nieve y viento blanco que afectó a la Puna catamarqueña.

El encuentro permitió realizar un balance del operativo desplegado durante la emergencia climática y revisar el trabajo coordinado que se llevó adelante para asistir a las personas afectadas por las inclemencias del tiempo. Entre las situaciones más complejas se encontró la de los trabajadores mineros que habían quedado varados como consecuencia de las condiciones meteorológicas.

En ese contexto, las autoridades evaluaron las acciones desarrolladas para concretar el rescate y avanzar en una respuesta que permita atender las necesidades derivadas del temporal. La reunión entre el gobernador, el ministro y el intendente tuvo como eje la situación de Antofagasta de la Sierra y la necesidad de reforzar la asistencia ante las consecuencias provocadas por la nieve y el viento blanco.

Aporte extraordinario para alimentos y forraje

Durante la reunión, Raúl Jalil confirmó un aporte extraordinario para el municipio de Antofagasta de la Sierra. La asistencia estará destinada a la adquisición de distintos elementos necesarios para mitigar las consecuencias del temporal que afectó a la región.

El objetivo central del aporte es contribuir a la atención de las necesidades generadas por las condiciones climáticas y fortalecer la capacidad de respuesta del municipio frente al impacto de la emergencia.

Entre los destinos previstos para los recursos se encuentran:

Adquisición de forraje.

Compra de alimentos.

Incorporación de otros elementos necesarios para mitigar las consecuencias del temporal.

La decisión se produce luego de un episodio climático que afectó a la Puna catamarqueña y que requirió la articulación de distintos organismos y actores para asistir a quienes quedaron expuestos a las condiciones de nieve y viento blanco.

El operativo de rescate

Uno de los puntos centrales del balance realizado por las autoridades fue el operativo de rescate de los trabajadores mineros que habían quedado varados a raíz de las inclemencias climáticas.

La emergencia demandó la intervención coordinada de diferentes áreas del Gobierno provincial y del municipio de Antofagasta de la Sierra, que trabajaron en conjunto para avanzar con las tareas de asistencia y rescate.

A este despliegue se sumó la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Santa María, cuya participación formó parte del operativo destinado a atender la situación generada por el temporal.

También colaboraron las empresas Guido Mogetta y Río Tinto, que participaron de las acciones desarrolladas en el marco de la emergencia. El trabajo conjunto permitió avanzar en el rescate de los trabajadores mineros que habían quedado varados y constituyó uno de los principales aspectos analizados durante la reunión entre las autoridades provinciales y municipales.