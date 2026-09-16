Polémicos ejercicios militares entre Marines de EE.UU. y la Armada Argentina en Tierra del Fuego

La presencia de efectivos militares estadounidenses realizando ejercicios junto a integrantes de la Armada Argentina en Tierra del Fuego volvió a instalar en el centro de la escena el vínculo entre las gestiones de Donald Trump y Javier Milei, respectivamente, y la orientación que adquirió la cooperación militar entre ambos países.

Las maniobras desarrolladas en la Patagonia fueron difundidas a través de las redes sociales y rápidamente adquirieron repercusión. Las actividades se producen después del anuncio del Gobierno de Milei sobre el fortalecimiento de la presencia militar nacional en el Atlántico Sur y coinciden temporalmente con el avance del impulso para la construcción de la Base Naval Integrada.

La situación generó cuestionamientos desde distintos sectores, particularmente por la presencia de personal militar de Estados Unidos en una provincia considerada estratégica dentro del esquema de defensa y proyección argentina hacia el extremo sur.

La polémica se desarrolla, además, después de una visita realizada el último viernes al predio donde está proyectada la Base Naval Integrada. Allí estuvieron el ministro de Defensa, Carlos Presti; el canciller, Pablo Quirno; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, Carlos Romay.

El avance de la Base Naval Integrada

El desarrollo de la infraestructura naval constituye otro de los elementos que aparecen asociados al debate. El Gobierno nacional viene impulsando el avance del proyecto de la Base Naval Integrada, ubicada en Tierra del Fuego, dentro de una estrategia que apunta a reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La recorrida de las autoridades nacionales por el predio se produjo pocos días antes de que tomara mayor visibilidad pública la presencia de marines estadounidenses en territorio fueguino. La visita incluyó a funcionarios políticos y a las máximas autoridades militares mencionadas.

De acuerdo con la información difundida sobre la visita, Quirno y Presti recorrieron el predio de la futura base junto con autoridades militares y participaron de una exposición de la Armada Argentina sobre el proyecto.

El contexto temporal entre ambos hechos es uno de los elementos que contribuyó a instalar el debate: por un lado, el Gobierno nacional impulsa la infraestructura destinada a fortalecer la presencia argentina en el extremo austral; por otro, se conoció la realización de actividades de entrenamiento conjunto con personal militar estadounidense.

El cuestionamiento del intendente de Río Grande

Una de las principales críticas al despliegue estadounidense provino del intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien cuestionó públicamente la presencia de personal militar extranjero en Tierra del Fuego.

Pérez planteó si los efectivos estadounidenses cuentan con la aprobación del Congreso que, según sostuvo, exige la Constitución Nacional, y reclamó al Poder Ejecutivo Nacional que informe con precisión sobre la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas.

"La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional? El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas", expresó el jefe comunal.

El planteo colocó la discusión en el terreno institucional y constitucional, al reclamar información oficial acerca del marco bajo el cual se desarrolla la presencia militar estadounidense.

La controversia, de este modo, no se limita a las características de los ejercicios. También alcanza a las condiciones legales e institucionales bajo las cuales se concreta la participación de personal extranjero en actividades militares dentro de la provincia.

La autorización y el debate político

Según la información difundida en torno a los ejercicios, las acciones de Estados Unidos en la región más austral de la Argentina fueron aprobadas mediante decretos de necesidad y urgencia por parte del Presidente. El dato se incorpora a un escenario político en el que la cooperación militar entre ambos países genera cuestionamientos de sectores opositores en el Congreso.

La discusión se vincula así con el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo, la participación del Congreso y las condiciones bajo las cuales pueden desarrollarse actividades militares con fuerzas extranjeras en territorio argentino.

El reclamo de Martín Pérez se inscribe precisamente en ese punto. El intendente pidió que el Poder Ejecutivo informe sobre la situación y que el Congreso pueda verificar el marco correspondiente.

El vínculo militar entre Argentina y Estados Unidos

La presencia de marines estadounidenses en Tierra del Fuego forma parte, según el planteo incluido en la información de base, de un vínculo militar que también se refleja en el equipamiento incorporado por las Fuerzas Armadas Argentinas durante las gestiones de Joe Biden y Donald Trump.

Uno de los principales ejemplos mencionados es la adquisición de 24 aviones F-16 para la Fuerza Aérea Argentina. Se trata de aeronaves de origen estadounidense que fueron compradas a Dinamarca. Hasta el momento, según la información proporcionada, llegaron seis unidades.

El proceso de incorporación de equipamiento contempla además otras posibilidades:

24 aviones F-16 destinados a la Fuerza Aérea Argentina.

destinados a la Fuerza Aérea Argentina. Seis F-16 llegados hasta ahora.

llegados hasta ahora. Los aviones son de origen estadounidense, aunque fueron adquiridos a Dinamarca .

. Existe intención de adquirir vehículos blindados para el Ejército.

para el Ejército. También existe intención de incorporar helicópteros Black Hawk .

. La Argentina incorporó además más fusiles a Israel, señalado en la información como otro aliado.

De esta manera, el episodio registrado en Tierra del Fuego aparece dentro de un proceso más amplio de cooperación y adquisición de material militar que involucra a la Argentina, Estados Unidos y otros proveedores.

Atlántico Sur y una discusión que vuelve a instalarse

El escenario fueguino adquiere particular relevancia dentro de la discusión planteada por el Gobierno nacional sobre el fortalecimiento de la presencia militar argentina en el Atlántico Sur.

La construcción de la Base Naval Integrada constituye uno de los elementos centrales de esa estrategia y tuvo un nuevo impulso con la presencia de las autoridades nacionales en el predio destinado a la obra. La visita de Quirno y Presti se produjo acompañada por autoridades de las Fuerzas Armadas y estuvo vinculada con el desarrollo del proyecto.

En paralelo, la difusión de los ejercicios entre marines estadounidenses y efectivos argentinos abrió un nuevo capítulo en torno a la cooperación militar.

La combinación de ambos acontecimientos —el impulso de la Base Naval Integrada y la presencia de personal militar estadounidense— colocó nuevamente a Tierra del Fuego en el centro de una discusión que involucra defensa, relaciones internacionales, actividad militar y cuestiones institucionales.