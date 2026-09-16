Presupuesto 2027: ingresó a Diputados el proyecto con PBI al 4% y 18% de inflación

El Gobierno giró esta noche a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, la denominada "ley de leyes", que establece las principales previsiones de la administración nacional para el próximo año en materia de actividad económica, inflación, tipo de cambio, recursos, gastos y resultado fiscal.

La propuesta oficial parte de una serie de variables centrales para delinear el escenario económico de 2027. Entre ellas, contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación proyectada del 18% y un tipo de cambio que alcanzará los $1.847 en diciembre.

El proyecto también plantea que las cuentas públicas mantendrán un resultado positivo. En ese sentido, prevé un superávit primario de 1,3% del PBI, aunque se trata de una cifra inferior a la estimación realizada para el corriente año.

El debate legislativo comenzará formalmente el 7 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Según informaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas, en esa primera instancia expondrán los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Matías Furiase.

Las proyecciones para la actividad económica

Dentro de las estimaciones oficiales para 2027, el Gobierno proyecta una evolución positiva de los distintos componentes de la actividad económica. El consumo privado crecería un 3,4%, mientras que el consumo público tendría una expansión más moderada, del 0,6%.

La inversión aparece, según el proyecto, como uno de los principales motores de la economía. Para 2027 se espera una expansión del 9,2%, después de una caída estimada del 2,1% durante 2026. La iniciativa también detalla las perspectivas por sectores:

Industria: crecimiento proyectado del 4,4%.

crecimiento proyectado del 4,4%. Comercio: expansión del 5,1%.

expansión del 5,1%. Sector agropecuario: crecimiento del 0,9%.

crecimiento del 0,9%. Bienes: avance promedio del 3,9%.

avance promedio del 3,9%. Servicios: expansión del 3,6%.

De acuerdo con el proyecto, "a nivel sectorial, en 2027, la industria y el comercio se expanden 4,4% y 5,1% respectivamente, mientras que el sector agropecuario crece 0,9%. Los bienes avanzan en promedio 3,9% y los servicios 3,6%".

Exportaciones y saldo comercial

El escenario previsto por el Ejecutivo también incluye una expansión del intercambio comercial. El Presupuesto 2027 contempla exportaciones superiores a los US$130.000 millones. A su vez, se proyecta que la balanza comercial de bienes y servicios registre un saldo favorable superior a los US$15.000 millones.

Estas previsiones forman parte del escenario macroeconómico sobre el cual se construyen las estimaciones de recursos y gastos para el próximo ejercicio.

Las metas de 2026 quedaron por debajo de las previsiones

La presentación del nuevo proyecto se produce luego de que varias de las estimaciones oficiales realizadas para 2026 quedaran por debajo de los registros observados hasta el momento. En materia de inflación, el Gobierno había previsto para este año una variación cercana al 10,1%. Sin embargo, según los datos citados en el propio proyecto, el acumulado hasta septiembre alcanza el 21,3%.

También se había estimado originalmente un crecimiento económico del 5,4% para 2026, mientras que la proyección actual ubica la expansión de la economía en torno al 2,3%. En cuanto al tipo de cambio previsto para diciembre de 2027, desde el oficialismo aclararon que el valor de $1.847 "no se trata de una predicción". Según esa explicación, la cifra surge del cálculo entre el tipo de cambio actual y la inflación estimada para el próximo año.

El equilibrio fiscal como regla

Uno de los principales ejes del proyecto es la continuidad del equilibrio de las cuentas públicas como regla de la política económica durante 2027. Los datos oficiales incluidos en la iniciativa indican que, en el acumulado hasta julio de 2026, el resultado financiero del Sector Público continúa siendo superavitario y representa el 0,1% del PBI, mientras que el resultado primario alcanza el 0,6% del producto.

Para el cierre de 2026, el Gobierno proyecta un superávit financiero de 0,2% del PBI, consistente con un resultado primario de 1,5%. Sobre esa base, el Ejecutivo plantea que el equilibrio de las cuentas públicas continuará siendo una "regla fiscal inalterable" y proyecta alcanzar por cuarto año consecutivo un resultado financiero positivo en las cuentas públicas nacionales.

Para 2027, la previsión establece un superávit primario del 1,3% del PBI, junto con un resultado financiero positivo.

Recursos y gastos: el volumen del Presupuesto

El proyecto estima que los gastos totales consolidados alcanzarán los $216 billones durante 2027, lo que representa un incremento proyectado del 25,3%. En paralelo, los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a $219,3 billones, con un aumento estimado del 26,2%.

La diferencia entre recursos y gastos se refleja en el resultado financiero proyectado, que será de $3,30 billones.

El esquema presupuestario también precisa la distribución de partidas destinadas a áreas específicas. En materia de servicios sociales, se prevé un gasto de $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarán $18.609.176,1 millones.

Entre las asignaciones contempladas también figuran los recursos destinados al sistema universitario. Para las universidades, el proyecto prevé partidas por $7,3 billones.

Octubre abre el debate parlamentario

Con el envío del proyecto a Diputados, el Presupuesto 2027 comenzará ahora su recorrido parlamentario. La primera instancia está prevista para el 7 de octubre, cuando la Comisión de Presupuesto y Hacienda reciba las exposiciones de los secretarios Carlos Guberman y Federico Matías Furiase.

La iniciativa propone para 2027 un escenario caracterizado por 4% de crecimiento económico, 18% de inflación, un tipo de cambio de $1.847 en diciembre, un superávit primario de 1,3% del PBI y un resultado financiero positivo de $3,30 billones.

Al mismo tiempo, el proyecto incorpora las nuevas estimaciones sobre 2026, año en el que las previsiones originales de inflación y crecimiento económico quedaron por debajo de los registros y proyecciones actualmente considerados por el Ejecutivo.

Con esos parámetros, el Gobierno plantea el Presupuesto 2027 como el marco para sostener el equilibrio fiscal, proyectar una recuperación de la inversión del 9,2%, incrementar los recursos consolidados hasta $219,3 billones y establecer un nivel de gastos de $216 billones, mientras el Congreso inicia el análisis de la propuesta.