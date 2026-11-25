La Cámara de Diputados de Catamarca, presidida por Paola Fedeli, llevó adelante la vigésimo primera y última sesión ordinaria del año parlamentario, durante la cual otorgó sanción definitiva a tres proyectos de ley de distintas áreas y dio media sanción a una cuarta iniciativa vinculada con la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.

Las normas aprobadas definitivamente abarcan la regularización dominial de cinco terrenos ubicados en los distritos de Las Juntas y Las Piedras Blancas, departamento Ambato; la creación del Consejo Provincial Interinstitucional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas; y la regulación de la procuración, donación, conservación y utilización de cuerpos humanos con fines académicos, educativos y de investigación científica.

A su vez, el cuerpo avanzó con el proyecto para crear el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un organismo destinado a monitorear las condiciones de detención y contribuir a prevenir vulneraciones de derechos.

La sesión también incluyó intervenciones de legisladores de distintos bloques, tanto para fundamentar el acompañamiento de las iniciativas como para expresar objeciones sobre sus alcances, procedimientos y mecanismos de implementación. Las diferencias se manifestaron especialmente en torno a la expropiación de terrenos, el diseño institucional del consejo contra la trata y el tratamiento sobre tablas de la regulación de donación de cuerpos.

Regularización de cinco terrenos en Ambato

Por mayoría, Diputados otorgó sanción definitiva al proyecto impulsado por la senadora Romina Alejandra William, que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación cinco terrenos situados en los distritos de Las Juntas y Las Piedras Blancas, para su posterior transferencia a la Municipalidad de Las Juntas.

El diputado Eduardo Andrada (FT) actuó como miembro informante y explicó que la iniciativa apunta a regularizar la titularidad de inmuebles donde ya funcionan instalaciones públicas y comunitarias. Entre ellas mencionó el edificio municipal, la planta potabilizadora que abastece de agua a la localidad, la posta sanitaria, el destacamento policial, un salón de usos múltiples, una iglesia, un complejo recreativo y dos cementerios.

Andrada remarcó que la propuesta no busca incorporar nuevas tierras, sino resolver la situación dominial de espacios que ya cumplen funciones esenciales para la comunidad. "Este no es un proyecto de adquisición de tierra nueva, es un proyecto de regularización dominial de infraestructura pública preexistente", aclaró.

El legislador señaló que durante años se realizaron inversiones sobre esos terrenos sin contar con el respaldo jurídico correspondiente. Esa situación, explicó, genera incertidumbre sobre bienes afectados a servicios esenciales, limita la planificación municipal y dificulta la gestión de financiamiento para ampliar las prestaciones.

También indicó que la adquisición directa o la donación no siempre resultan posibles cuando existen sucesiones pendientes o titulares que no cuentan con la documentación necesaria para transferir los inmuebles. Frente a esas dificultades, sostuvo que la ley contempla la posibilidad de alcanzar acuerdos con los propietarios y garantiza las indemnizaciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos previstos en la normativa de expropiaciones.

"No se trata de expropiar por expropiar, se trata de que la sede de un gobierno local, su sistema de agua potable, su posta sanitaria, su destacamento y sus cementerios estén donde deben estar, en el dominio público", subrayó.

Desde la Unión Cívica Radical, el diputado Luis Fadel adelantó el acompañamiento de su bloque. Valoró que el proyecto establezca con precisión el destino de cada inmueble y diferenció esta propuesta de otras expropiaciones tratadas recientemente por la Cámara, en las que, según consideró, no existía la misma claridad respecto del uso previsto para los terrenos.

En sentido contrario, Javier Galán (MID) anticipó su voto negativo. El legislador manifestó que recibió el planteo de integrantes de una familia de apellido Rivarola, que tendría derechos sucesorios sobre parte de los terrenos alcanzados por la iniciativa.

Según relató, los herederos estarían dispuestos a donar las fracciones involucradas, por lo que consideró que esa alternativa debería haberse explorado antes de avanzar con la expropiación. Aunque reconoció la importancia de regularizar los espacios donde funcionan servicios esenciales, advirtió sobre la necesidad de resguardar los derechos de los propietarios y cuestionó el avance de procesos expropiatorios sin suficiente información para las personas involucradas.

Sanción definitiva para el Consejo Provincial contra la trata

Otro de los proyectos aprobados por mayoría fue el que crea el Consejo Provincial Interinstitucional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, con enfoque en derechos humanos. La iniciativa tuvo origen en la Cámara de Diputados, a partir de una propuesta de las legisladoras mandato cumplido Adriana Díaz, Claudia Palladino y Mónica Zalazar, y llegó al recinto luego de las modificaciones realizadas en el Senado.

La diputada Rosana Pereyra Reynoso (FT), como miembro informante, explicó que la propuesta busca otorgar respaldo legal y continuidad institucional a una política pública que ya funciona en la provincia. Recordó que desde 2021 existe una mesa interinstitucional que articula el trabajo de distintos organismos y que, desde su conformación, permitió asistir a numerosas víctimas.

Pereyra Reynoso sostuvo que la trata de personas requiere una respuesta que no se limite a la persecución penal. Según explicó, el abordaje debe contemplar distintas etapas y acciones, entre ellas la prevención, la detección temprana, la investigación, la asistencia integral y el acompañamiento.

En ese contexto, advirtió sobre el impacto del debilitamiento de programas y estructuras nacionales destinados a abordar esta problemática. Frente a esa situación, planteó que las provincias deben fortalecer sus propias herramientas para evitar vacíos en la protección de las víctimas.

"Pasamos de una mesa creada por decreto a un consejo creado por ley, con carácter permanente, multidisciplinario y autonomía funcional", destacó al explicar el cambio institucional que propone la norma.

La iniciativa recibió objeciones de La Libertad Avanza. El presidente de ese bloque, Carlos Aibar Quintar (LLA), cuestionó que la respuesta se concentre en crear un nuevo organismo y consideró que los esfuerzos deberían orientarse al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, a través de capacitación, modernización y herramientas para combatir el crimen organizado.

Aunque reconoció la necesidad de enfrentar el delito, sostuvo que la conformación del consejo no constituye la vía adecuada. "No necesitamos que un grupo de políticos se siente en una mesa a pensar cómo hacer para combatir el crimen y los delincuentes", afirmó.

Por su parte, Verónica Vallejos (LLA) aclaró que su rechazo no estaba dirigido a la lucha contra la trata, sino al diseño institucional de la propuesta. Entre sus cuestionamientos, planteó que el proyecto no define con suficiente claridad qué ocurrirá con las estructuras que ya funcionan, objetó la amplitud de algunas facultades asignadas al Consejo y pidió mayores precisiones sobre la protección de los datos personales de las víctimas, la participación de otros organismos y las implicancias presupuestarias.

"La lucha contra la trata necesita coordinación y respuestas concretas, no duplicación de estructuras", sostuvo al fundamentar su voto negativo.

Donación de cuerpos para la formación médica

En otro tramo de la sesión, Diputados dio sanción definitiva, sobre tablas y por mayoría, al proyecto proveniente del Senado que regula la procuración, donación voluntaria, recepción, conservación, utilización y destino final de cuerpos humanos, restos cadavéricos y fetos muertos con fines exclusivamente académicos, educativos y de investigación científica.

La diputada María de los Ángeles Herr (FT), en calidad de miembro informante, explicó que la normativa busca establecer un marco legal para que las instituciones educativas y científicas puedan disponer de material humano destinado a la enseñanza, especialmente en el ámbito de la formación médica.

La legisladora oficialista señaló que el desarrollo de la carrera de Medicina en Catamarca requiere fortalecer las instancias de aprendizaje práctico. En ese sentido, explicó que el conocimiento anatómico necesita del contacto directo con cuerpos humanos y que los recursos tecnológicos, aunque útiles, no reemplazan esa experiencia. "Los avances tecnológicos también son sumamente útiles, pero no reemplazan el contacto directo con el cuerpo humano", expresó al fundamentar la importancia de contar con este recurso para la preparación de futuros profesionales de la salud.

Herr detalló que la iniciativa se apoya en cuatro principios fundamentales:

Voluntad libre e informada: la persona debe decidir voluntariamente donar su cuerpo y conserva la posibilidad de revocar esa decisión.

Gratuidad: se prohíbe cualquier forma de comercialización.

Respeto por la dignidad humana: debe garantizarse durante todo el proceso, incluido un homenaje anual a los donantes.

Protección de personas fallecidas no reclamadas: se establecen procedimientos y garantías específicas para esos casos.

Sobre este último punto, la diputada precisó que el proyecto establece un plazo de 15 días, búsqueda activa de familiares, publicación de edictos e intervención judicial y del Ministerio Público. Además, contempla exclusiones específicas para personas no identificadas, menores de edad y quienes hayan manifestado oposición a la utilización de sus cuerpos.

De esta manera, la norma busca establecer controles para impedir que una persona sea destinada a esos fines sin que se cumplan las garantías previstas.

Monti cuestionó el tratamiento sobre tablas

El debate también incluyó objeciones de Francisco Monti (LLA), quien apuntó principalmente a la modalidad elegida para tratar el proyecto. El legislador cuestionó que la propuesta se incorporara sobre tablas, sin despacho de comisión, y consideró que una regulación de semejante complejidad técnica y científica requería un análisis previo con especialistas y entidades vinculadas con la actividad médica.

Monti evaluó que deberían haberse convocado representantes del Colegio Médico, del Círculo Médico y de la Facultad de Medicina para discutir los alcances de la norma. Incluso planteó que el tema podía incorporarse a una eventual agenda de sesiones extraordinarias.

Su objeción estuvo dirigida principalmente a la falta de debate previo y no al objetivo académico de la donación de cuerpos.

"Las comisiones no son un trámite administrativo, la comisión debe ser un ámbito en donde los legisladores podamos generar una mesa de trabajo, de consulta, de debate sereno y riguroso", señaló.

Además, advirtió que, a su entender, el tiempo destinado al tratamiento no había permitido abordar con suficiente profundidad las implicancias de una regulación de estas características.

Media sanción para crear el Comité Provincial de Prevención de la Tortura

Por mayoría, la Cámara dio media sanción al proyecto presentado por María Argerich y Nicolás Zavaleta (FT), que propone crear el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El organismo tendrá como finalidad monitorear las condiciones de detención y contribuir a prevenir vulneraciones de derechos de las personas privadas de libertad.

Al fundamentar la iniciativa, Argerich recordó que, pese a la existencia del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, creado a partir de la Ley Nacional 26.827, Catamarca todavía no cuenta con un mecanismo local.

En ese sentido, mencionó que el Consejo Federal de Mecanismos Locales instó en 2024 a avanzar con su creación. También señaló que un informe de seguimiento del Comité Nacional, aprobado en agosto de 2025, ubicó a Catamarca entre las jurisdicciones que aún no habían puesto en funcionamiento este instrumento.

La diputada explicó que el proyecto fue elaborado con aportes técnicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y organizaciones de la sociedad civil. Las consultas permitieron introducir modificaciones a la propuesta original, reducir la estructura del Comité y ampliar la participación prevista en el Consejo Consultivo Asesor.

La iniciativa establece que el organismo estará integrado por tres miembros:

El Defensor del Pueblo.

Un representante propuesto por la Dirección de Derechos Humanos.

Un representante surgido de organizaciones de la sociedad civil con experiencia acreditada en la materia.

Además, contempla una Secretaría Ejecutiva, encargada de brindar asistencia técnica, administrativa y operativa.

Entre las atribuciones previstas para el Comité se encuentran la realización de inspecciones, la elaboración de informes y recomendaciones, la cooperación con organismos públicos y organizaciones, y el seguimiento de las condiciones en los lugares de detención. También incorpora garantías para el ejercicio de sus funciones, como la protección de las personas entrevistadas y la confidencialidad de la información.

El proyecto contempla, asimismo, la creación de un Consejo Consultivo Asesor, con participación de la Universidad Nacional de Catamarca, organizaciones civiles, el Colegio de Abogados, representantes de ambas cámaras legislativas por la mayoría y la minoría, y el Ministerio Público Fiscal.

Reconocimiento parlamentario al streaming del Beato Mamerto Esquiú

Por último, la Cámara aprobó la iniciativa de la diputada Natalia Ponferrada (FT) que declaró de Interés Parlamentario el «Streaming del Beato Mamerto Esquiú», conducido por Pablo Orellana.

Se trata de una propuesta audiovisual dedicada a difundir la vida, obra y legado del Beato, que recibió el reconocimiento parlamentario durante la misma sesión en la que se aprobaron las iniciativas sobre regularización de terrenos, lucha contra la trata, donación de cuerpos y prevención de la tortura.

Con estas decisiones, la vigésimo primera y última sesión ordinaria del año parlamentario reunió proyectos vinculados con la regularización de infraestructura pública, la continuidad institucional de políticas contra la trata de personas, la formación académica y científica, y la supervisión de las condiciones de detención. Tres iniciativas obtuvieron sanción definitiva, mientras que la creación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura avanzó con media sanción.