Policías Autoconvocados apuestan a cambios tras reunión con Natella

Este miércoles, representantes del sector de Policías Autoconvocados y Policías Retirados fueron recibidos por autoridades del Gobierno provincial, en un encuentro que marcó el inicio formal de un proceso de diálogo destinado a abordar los planteos formulados por la familia policial.

De la reunión participaron el ministro de Gobierno, Alberto Natella; el secretario de Seguridad, Gastón Venturini; y el secretario de Gobierno. Durante el encuentro, las autoridades transmitieron la voluntad del gobernador Raúl Jalil de que comiencen a desarrollarse las tareas necesarias para avanzar sobre los reclamos planteados por los policías autoconvocados y retirados.

La reunión permitió establecer las primeras pautas de trabajo y definir un esquema para el análisis de los temas planteados. En ese marco, se acordó que personal técnico y profesional pertinente comenzará a trabajar junto con la Dra. Claudia Azarte y la contadora Karina Pérez en lo relacionado con el Índice Nivelar.

El encuentro constituyó así el punto de partida de una instancia formal de diálogo entre los representantes del sector y las autoridades del Gobierno.

El Índice Nivelar quedó como eje del análisis

Uno de los principales acuerdos alcanzados durante la reunión fue establecer como eje del análisis la situación vinculada con el Índice Nivelar.

De acuerdo con el planteo realizado por las partes reclamantes, el índice perjudica a varias jerarquías. Sobre esa premisa se definió avanzar en el análisis correspondiente, con la participación del personal técnico y profesional pertinente y de la Dra. Claudia Azarte y la contadora Karina Pérez.

El tratamiento de este punto quedó ubicado como la base sobre la cual se continuará trabajando en los próximos días. La definición del Índice como eje central permite concentrar el inicio del análisis en uno de los principales reclamos formulados por los representantes de los Policías Autoconvocados y Policías Retirados.

A partir de este tema, se prevé avanzar posteriormente con los demás planteos realizados por la familia policial.

Expectativas puestas en el próximo encuentro

Durante la reunión también se establecieron pautas de trabajo y se analizaron las expectativas de la familia policial. En ese marco, se fijó el próximo 29 de julio como la fecha para concretar un nuevo encuentro.

De acuerdo con lo establecido, hasta esa fecha se desarrollarán las tareas de análisis y trabajo previstas. La expectativa planteada es que, para el próximo encuentro, existan resultados sobre los temas que comenzaron a ser abordados durante la reunión de este miércoles.

Los otros reclamos también serán abordados

Si bien el Índice Nivelar quedó establecido como el eje principal del análisis inicial, durante el encuentro también se definió que se avanzará con los demás planteos realizados por los Policías Autoconvocados y Policías Retirados.

En ese marco, el proceso formal de diálogo incluye también el tema de los ROI, que forma parte de las cuestiones planteadas por el sector.

La modalidad acordada establece una primera etapa concentrada en el Índice Nivelar y, sobre esa base, la continuidad del trabajo sobre los restantes reclamos. De esta manera, el encuentro permitió establecer un esquema de trabajo que contempla tanto el análisis técnico de la situación vinculada con el índice como la continuidad del tratamiento de los demás temas.