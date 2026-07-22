La Justicia de EE.UU. incautó los teléfonos de Chiqui Tapia y otros dirigentes de la AFA

La Justicia de Estados Unidos incautó el teléfono celular del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y los dispositivos de otros dirigentes de la entidad antes del regreso del seleccionado argentino al país luego de la final del Mundial ante España.

El operativo se produjo en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y tuvo como protagonistas a agentes del FBI, quienes demoraron a Tapia y a otros dirigentes de la AFA que se encontraban en Estados Unidos acompañando al seleccionado argentino.

Según la información, los agentes les solicitaron que entregaran sus teléfonos y otros dispositivos electrónicos. La intervención de la Justicia estadounidense provocó una demora de dos horas en la partida del vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que trasladaba de regreso al país a la delegación argentina.

La situación se produjo en un momento particularmente sensible para la dirigencia de la AFA, ya que el operativo tuvo lugar antes del regreso del seleccionado tras la disputa de la final del Mundial ante España. La presencia de los dirigentes en Estados Unidos, siguiendo al equipo, quedó así atravesada por la investigación judicial que lleva adelante la Justicia norteamericana.

Los dirigentes que fueron demorados

Además de Claudio "Chiqui" Tapia, entre los dirigentes de la AFA que siguieron al seleccionado argentino en Estados Unidos se encontraban Luciano Nakis, uno de los dirigentes más cercanos al presidente de la entidad; Fernando Isla Casares y el sanjuanino Jorge Miadosqui.

Los agentes del FBI demoraron a Tapia y a otros dirigentes en el aeropuerto y les solicitaron la entrega de sus teléfonos y demás dispositivos electrónicos. La medida alcanzó de esta manera a integrantes de la conducción de la entidad que se encontraban en el país norteamericano acompañando al seleccionado.

La intervención se produjo antes de que la delegación argentina emprendiera el regreso al país. Como consecuencia del procedimiento, el vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que trasladaba a la delegación demoró dos horas su partida desde el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

La causa que investiga los contratos comerciales de la AFA

El procedimiento judicial está vinculado con una causa que investiga la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la AFA. La investigación se concentra en los contratos comerciales de la entidad y en la forma en que se articula su estructura financiera.

En el marco de esa causa, Claudio "Chiqui" Tapia fue citado a declarar el 30 de julio ante la Corte del distrito sur de Florida. La citación representa el próximo paso previsto dentro del proceso que analiza la estructura financiera vinculada con los contratos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino.

La investigación judicial, de acuerdo con la información proporcionada, tiene como eje los contratos internacionales y la estructura financiera utilizada por la entidad. La citación de Tapia ante la Corte del distrito sur de Florida se produce luego del operativo realizado en Nueva York, donde fueron incautados los teléfonos y otros dispositivos de dirigentes de la AFA.

La información sobre el operativo

La información fue adelantada por el sitio Infobae y confirmada a Clarín por fuentes con acceso al caso. De acuerdo con esos datos, agentes del FBI fueron quienes demoraron a Tapia y a otros dirigentes de la AFA en el aeropuerto y les pidieron que entregaran sus teléfonos y otros dispositivos electrónicos.

La secuencia ocurrió mientras los dirigentes acompañaban al seleccionado argentino en Estados Unidos. Entre quienes siguieron al equipo se encontraban Tapia, Nakis, Isla Casares y Miadosqui. El operativo judicial interrumpió temporalmente el regreso de la delegación y extendió durante dos horas la partida del vuelo charter de Aerolíneas Argentinas.

El procedimiento y la posterior citación de Tapia ante la Corte del distrito sur de Florida forman parte de una misma causa que investiga la estructura financiera de los contratos comerciales de la AFA. En ese marco, el presidente de la entidad deberá declarar el próximo 30 de julio.