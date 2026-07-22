Milei citó a Churchill y reafirmó su postura en medio de los ataques contra la Argentina

El presidente Javier Milei volvió a expresarse en redes sociales en medio de los posteos contra la Argentina que comenzaron a multiplicarse durante el Mundial. En ese contexto, el mandatario citó a Winston Churchill, histórico exprimer ministro del Reino Unido, y publicó una frase vinculada con la existencia de enemigos y la defensa de determinadas convicciones.

La publicación fue realizada en su cuenta de X, donde Milei escribió: "¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo, en algún momento de tu vida". A continuación, indicó la autoría atribuida a la frase: "Winston Churchill".

Sin embargo, el propio Presidente incorporó una aclaración en el mismo mensaje. En el denominado posdata, señaló que algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día.

La publicación se produjo en un escenario marcado por las acusaciones y agresiones contra los argentinos en X, TikTok y otras redes sociales, en el marco de las repercusiones generadas por el Mundial. El mensaje presidencial se inscribió así en una sucesión de publicaciones vinculadas con la Argentina y con la reacción que generaron distintos posteos en las plataformas digitales.

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."



Winston Churchill



PD: algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día. — Javier Milei (@JMilei) July 22, 2026

La Argentina, los colores de la bandera

Luego de la publicación en X, el Presidente volvió a expresarse a través de otra de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, Milei publicó la imagen de un mapa de la Argentina con los colores de la bandera: celeste y blanca.

La imagen estuvo acompañada por un mensaje: "Ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos". La publicación reforzó la referencia a la Argentina y a los argentinos en medio del escenario generado por las repercusiones del Mundial y de los posteos que habían provocado acusaciones y agresiones en redes sociales.

La secuencia de mensajes tuvo así dos momentos. Primero, la cita de una frase sobre los enemigos y la defensa de aquello en lo que se cree. Después, la imagen de la Argentina con los colores celeste y blanco junto con una expresión referida a lo que el mundo podrá observar respecto del alcance de un país lleno de argentinos.

El Mundial y la ola de publicaciones contra los argentinos

El Mundial desató acusaciones y agresiones contra los argentinos en redes sociales, con publicaciones que circularon en distintas plataformas. X, TikTok y otras redes sociales concentraron parte de los mensajes que dieron lugar al escenario en el que Milei decidió publicar la frase sobre los enemigos.

En ese contexto, la referencia a Churchill funcionó como la expresión elegida por el Presidente para marcar su postura frente a la situación. La frase compartida plantea una lectura sobre la existencia de adversarios como una consecuencia de haber defendido algo en algún momento de la vida.

La publicación de Milei se produjo, de este modo, en medio de un clima de fuerte exposición de la Argentina en las redes sociales. La controversia vinculada con los posteos, las acusaciones y las agresiones contra argentinos se convirtió en el marco de la intervención del Presidente.

La frase difundida por Milei quedó acompañada por la precisión sobre su posible origen. El mensaje atribuye la expresión a Churchill, pero también incorpora la versión según la cual el autor habría sido Victor Hugo y el exprimer ministro británico solamente habría realizado una actualización de la frase.